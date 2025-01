Creció el stock de oficinas premium en Montevideo y suben los valores, según consultora

Stock

En Montevideo hay medio centenar de edificios de oficinas premium (A+ y A) que conforman un stock de 336.314 metros cuadrados corporativos, relevó la consultora. El 58% de ese inventario corresponde a la máxima categoría de edificios (A+). Algo más de un tercio de la superficie total (115.199 metros cuadrados) se ubica en las zonas francas de Aguada Park, el World Trade Center (WTC) y Zonamerica.

En Pocitos Nuevo, el WTC concentra el 55% de las oficinas A+ entre los siete edificios del complejo. El resto se distribuye en Aguada y Zonamerica.

En tanto, más de la mitad de las oficinas categoría A se ubican en unos 33 edificios distribuidos entre Ciudad Vieja y Zonamerica, que tiene un cuarto del inventario de esa categoría en 11 edificios.

Los precios de alquiler mensual, que en los últimos años se habían estabilizado en torno a los US$ 31 y US$ 32 por metro cuadrado para la categoría A+, treparon a US$ 37,2 en 2024, según el informe. Los valores más altos están en Pocitos Nuevo y Carrasco. En las zonas francas los precios fluctúan entre US$ 25 y US$ 60 el metro cuadrado, una brecha que se explica por la calidad de los servicios que se ofrecen y la flexibilidad para ocupar el espacio.

En tanto, los valores de oficinas tipo A se ubicaron 64% por debajo de las de mayor categoría y cotizaron a U$S 22,7 por metro cuadrado. Los pecios siguieron la tendencia al alza que se registra desde el 2019, probablemente por el alto nivel de ocupación y demanda. En esta categoría, los mejor cotizados están en Carrasco y Punta Carretas.

La vacancia promedio del mercado montevideano para las categorías premium era de 8,3% en 2024, detalla.

Perspectivas

Si se analiza la evolución de los últimos 15 años del stock de oficinas en Montevideo, el crecimiento anual promedio fue de 9,6%, con ingresos en todos los años a excepción del 2016 y con picos en el nivel de oferta en 2012, 2015 y 2020.

La consultora adelanta que los próximos años la superficie y oferta de oficinas premium crecerá a niveles récord. En el 2026 el inventario aumentará en unos 60.000 metros cuadrados, con el ingreso de cuatro edificios —dos de ellos ya en construcción—, con lo que se alcanzaría un máximo de 17,3% de crecimiento anual. Entre el 2025 y el 2027 estima que ingresarán al mercado corporativo 91.728 metros cuadrados construidos.