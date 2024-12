Datos finales del censo, sin sorpresas para los demógrafos, ratificaron los “desafíos” de Uruguay

Los datos finales del censo de 2023 presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el martes 10 no sorprendieron a los demógrafos. “No muestran novedades. No se esperaba un gran crecimiento poblacional, la tendencia de bajo crecimiento es algo establecido hace muchas décadas, entonces los desafíos siguen siendo los mismos que antes”, evaluó, en diálogo con Búsqueda , la experta en demografía en la Facultad de Ciencias Sociales Gabriela Pedetti. Eso también aseguró algún otro especialista en la temática.

Hubo 360.443 personas (10,3%) que no completaron el formulario porque el operativo no los encontró o porque eligieron no hacerlo. Ese porcentaje de “omisión” fue más del doble que en 2011 (4%) y “llamó la atención porque es la omisión más alta de la historia”, comentó la demógrafa. Sin embargo, los registros administrativos permitieron contar con datos de todas las personas, de forma que el censo resultó “exitoso”, evaluó.

Pedetti dijo que el censo fue “muy apoyado, por no decir salvado, por la existencia de registros administrativos que le permitieron al INE hacer esta innovación de completar algunos datos faltantes”.

Sin embargo, la demógrafa advirtió que en una reunión con especialistas esta misma semana el INE explicó que esa omisión resultó particularmente elevada en las zonas más vulnerables, por lo tanto, cuando se quieran llevar a cabo políticas en territorios con altos porcentajes de omisión, existe el desafío de “buscar la información de otra manera. En eso, el censo sí falló”, interpretó ella.

Agregó que esa omisión habla de las desigualdades que siguen existiendo en el país, en términos del acceso a los territorios y de la segregación urbana. Si en las zonas más vulnerables “está faltando información, ya eso es un desafío como país. No hay forma de desarrollarnos si no hacemos políticas sociales que apoyen a esa población porque, si no contamos con los datos, ¿qué tipo de políticas podemos hacer?”, preguntó.

Hasta ahora se puede acceder a más información del censo a partir de un visualizador en la web de la página del INE. La información con mayor detalle —los microdatos— todavía no está del todo disponible debido a los procedimientos que el organismo debe seguir previo a publicarlos de forma abierta.

Desafíos

Pedetti recordó que los países más desarrollados presentan tasas de crecimiento poblacional bajas, en contraste con la mayor fecundidad en aquellos con menores niveles de desarrollo. Y planteó como un desafío: “Seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los uruguayos, de la cual en los datos que nos presentaron todavía no se sabe mucho”.

“De mantenerse, estamos en un proceso de inicio de declive de la población, a menos que tengamos corrientes migratorias importantes que compensen la emigración que siempre existe en Uruguay”, dijo el director del INE, Diego Aboal, en una rueda de prensa después de la presentación de los datos del censo. Agregó que se trata de una alerta para comenzar a discutir varios temas; “esto no va a ocurrir pasado mañana, ya está ocurriendo”.

Ese menor crecimiento poblacional “va a impactar en todo lo que tiene que ver con la seguridad social, el sistema educativo, que va a tener 120.000 niños menos. Va a haber escuelas que van a cerrar o tal vez podemos hacer escuelas de doble turno, porque ahora vamos a tener una mayor disponibilidad de infraestructura pronta, pero esto requiere un debate profundo”, analizó.

La población extranjera residente en el país pasó de ser un 2% en 2011 —el anterior censo— a 4% en 2023. Pedetti consideró que es una cifra muy baja como para “pensar que es la solución a muchas cosas”, en referencia a la idea de incentivar la inmigración para fomentar el crecimiento de la población. La demógrafa tiene una opinión contraria a propuestas de ese estilo, ya que los estudios en Uruguay muestran que “los inmigrantes están totalmente sobrecalificados y subvalorados en términos de sus remuneraciones”. Agregó: “Me gustaría pensar que las políticas sean para proteger los derechos y que (los inmigrantes) tengan las mismas oportunidades que los uruguayos”.

“Expulsores” y “atractores”

Según el INE, el censo mostró que, desde el anterior de 2011, departamentos como Montevideo fueron “expulsores” de población y Maldonado y Canelones fueron “atractores” de la migración interna.

Pedetti cuestionó esa interpretación. “Que haya más gente viviendo en Canelones o San José no quiere decir que Montevideo expulsa en términos de las personas que trabajan. Que la gente no viva más en Montevideo implica que es expulsor para vivir, pero los niños siguen asistiendo a escuelas en Montevideo si sus padres siguen trabajando allí”, señaló. Y se preguntó si no se trata de un departamento expulsor de dormitorio, pero no en términos de la actividad económica, la educación o la salud.

En el caso de Maldonado, opinó que esa mayor población que está viviendo en el departamento “plantea un montón de desafíos de políticas. ¿Quiénes están viviendo ahí?, ¿de qué están trabajando?, ¿en qué ramas de actividad?, ¿cuáles son las ofertas educativas para los niños de los trabajadores?”. Sin acceso a los microdatos, los demógrafos se quedaron por ahora “con más interrogantes que certezas”.