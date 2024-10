La mitad de los hogares pobres no cobra Asignaciones Familiares

Las Asignaciones Familiares son una prestación económica que el Banco de Previsión Social brinda a los menores de edad que reciben educación primaria pública o privada hasta que cumplen los 14 años, y se extiende hasta los 18 siempre que asistan a la enseñanza secundaria. Los padres o adultos a cargo deben ser trabajadores dependientes formales, pequeños productores rurales (con hasta 200 hectáreas), jubilados o pensionistas, entre otras categorías, que integran hogares cuyo ingreso nominal mensual no supera los $ 76.212 (dos menores) o los $ 99.000 (cinco menores).

Dentro de los hogares en situación de pobreza, casi un tercio (32%) no están integrados por menores de 14 años. A su vez, cerca de un 22% no estaba conformado por menores de 18 años.

De los microdatos surge que a los hogares pobres les faltaron, en promedio, $ 13.185 —líquidos— por mes para encontrarse por encima de la “línea de pobreza”. Por lo tanto, el costo de llevar la medición de la pobreza a cero hubiese requerido de unos US$ 170 millones durante el semestre. Sin embargo, no se habría erradicado por completo la pobreza, dado que la medición no incluye a las personas en situación de calle y tiene un margen de error.

En una de las preguntas, el cuestionario interroga cuál considera que es el “monto mínimo mensual necesario para satisfacer las necesidades básicas”. Entre los hogares que se autoperciben pobres —que fueron 31,2%, aunque solamente el 15,6% son pobres bajo la medición oficial—, piensan que la línea de pobreza debería ser de $ 57.200, una cifra 47% superior a la línea oficial. De emplearse ese monto como umbral, los hogares pobres serían el 17,5% (equivalente a 15,7% de las personas).

Condiciones de vida

A la hora de enfrentar los gastos del hogar, el 0,5% de las familias que están por debajo de la “línea de pobreza” pudo cubrirlos y ahorrar. Un tercio logró solventarlos con sus ingresos, pero no generar ahorro; un 8,5% no pudo cubrirlos con sus ingresos y tuvo que recurrir a ahorros, préstamos y apoyos para pagar sus gastos. El otro 48,6% tuvo que dejar cuentas impagas.

Entre los hogares en situación de pobreza en la medición del INE, poco más de un tercio (35%) son dueños de su vivienda y solo el 1,8% cuenta con una segunda propiedad.

El 37% de estas familias utilizan leña para calefaccionar sus viviendas, poco más de un quinto (22%) usa energía eléctrica y 28% no tiene con qué hacerlo.

Por otra parte, el 40% de estos hogares no cuenta con calefón, 7,8% no dispone de una heladera, casi un 40% carece de conexión a Internet y 90% no contrata servicios de streaming.

La mitad de las familias que no cuentan con calefón ni con cómo calefaccionar el hogar están integradas por al menos dos menores de 14 años. El principal ingreso de esos hogares es aportado por mujeres, que en el 95% de los casos son madres que por su trabajo ganan unos $ 10.240 al mes.

Menores y mayores

Mientras que el 19,8% de los hogares pobres que no estaban formados por adultos mayores y tenían como miembro a al menos un menor de edad no pudo cubrir todos sus gastos, ese porcentaje fue de 9,8% para los hogares pobres integrados por menores de edad y que al menos uno de sus miembros era un adulto de más de 65 años.

Un 13,2% de los hogares sin adultos mayores y con al menos un menor se encontraban por debajo del umbral de la pobreza durante el primer semestre del año. Mientras, entre los hogares sin menores y con al menos un mayor ese porcentaje era del 1,1%.

A su vez, el 16,9% de las personas menores de edad estaban en situación de pobreza, mientras que entre los adultos mayores fueron el 1,5%. Esto, en parte, se explica porque entre los más jóvenes solamente el 6,6% tiene ingresos propios, frente al 82% entre los adultos mayores.

La mitad (53,4%) de los hogares pobres sin adultos mayores y con al menos un menor de edad no eran propietarios de la vivienda en la que vivían y el 25% de esas familias era ocupante. Entre los hogares sin menores y con al menos un adulto mayor, el 74% era dueño de la vivienda en la que habitaba y el 14% era ocupante. A su vez, el 2% de esas familias vivía en asentamientos (6,7% en el caso del otro grupo de hogares).