Decisiones de la Fed influyen sobre las expectativas de inflación y costos de las empresas uruguayas

Un estudio publicado por el BID analizó la transmisión de los shocks de la política monetaria estadounidense sobre una economía abierta, como la de Uruguay

Para el Banco Central (BCU), la tarea de estabilizar las expectativas tiene como uno de los desafíos el hecho de que algunas decisiones en el exterior no son neutrales para los agentes en Uruguay. Esa interconexión fue comprobada en el estudio titulado La transmisión de los shocks de la política monetaria internacional a las expectativas de las empresas, publicado recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los resultados muestran que un shock de política monetaria contractiva en Estados Unidos (EE.UU.) reduce “significativamente las expectativas de inflación de las empresas uruguayas”, concluyen sus autores, Serafín Frache (Universidad de Montevideo), Rodrigo Lluberas (Universidad ORT), Mathieu Pedemonte (BID), Javier Turen (Pontificia Universidad Católica de Chile). “Este resultado contrasta con el efecto de este shock en la economía uruguaya”, señalan.

A su vez, un aumento inesperado de un punto porcentual en la tasa de política monetaria estadounidense disminuye las expectativas de inflación de las firmas uruguayas a uno y dos años entre 0,3 y 0,8 puntos porcentuales después de 10 meses, respectivamente. Una decisión contractiva de esa magnitud tiene un efecto similar sobre las expectativas de costos. Estos resultados “respaldan empíricamente que los shocks globales pueden afectar significativamente las expectativas de las empresas fuera de Estados Unidos”, señala el estudio.

Los autores plantean que la reacción de las empresas a una medida de contracción monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed, por su sigla en inglés) es consistente con un shock contractivo de la demanda en la economía, que reduciría los precios y costos a nivel local. Un ajuste de la política monetaria estadounidense deprecia el peso frente al dólar y también provoca una caída de la actividad económica. Según el estudio, “la respuesta de la inflación local no es estadísticamente diferente de cero. En consecuencia, la reacción de la inflación contradice las expectativas de las empresas, que se están revisando a la baja”.