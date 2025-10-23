  • Cotizaciones
    jueves 23 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Decisiones de la Fed influyen sobre las expectativas de inflación y costos de las empresas uruguayas

    Un estudio publicado por el BID analizó la transmisión de los shocks de la política monetaria estadounidense sobre una economía abierta, como la de Uruguay

    Reserva Federal de Estados Unidos.

    Reserva Federal de Estados Unidos.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Para el Banco Central (BCU), la tarea de estabilizar las expectativas tiene como uno de los desafíos el hecho de que algunas decisiones en el exterior no son neutrales para los agentes en Uruguay. Esa interconexión fue comprobada en el estudio titulado La transmisión de los shocks de la política monetaria internacional a las expectativas de las empresas, publicado recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

    Los resultados muestran que un shock de política monetaria contractiva en Estados Unidos (EE.UU.) reduce “significativamente las expectativas de inflación de las empresas uruguayas”, concluyen sus autores, Serafín Frache (Universidad de Montevideo), Rodrigo Lluberas (Universidad ORT), Mathieu Pedemonte (BID), Javier Turen (Pontificia Universidad Católica de Chile). “Este resultado contrasta con el efecto de este shock en la economía uruguaya”, señalan.

    Leé además

    Sede del Ministerio de Economía.
    Deuda Pública

    La deuda pública en unidades indexadas provoca apetito de los inversores; Fed mantuvo sus tasas

    Por Redacción Búsqueda
    Adolfo Sarmiento, el primero a la izquierda, en su último Copom, en julio
    Política monetaria

    Banco Central moderó la contracción monetaria; cesó a su gerente de Política Económica y Mercados

    Por Ismael Grau

    A su vez, un aumento inesperado de un punto porcentual en la tasa de política monetaria estadounidense disminuye las expectativas de inflación de las firmas uruguayas a uno y dos años entre 0,3 y 0,8 puntos porcentuales después de 10 meses, respectivamente. Una decisión contractiva de esa magnitud tiene un efecto similar sobre las expectativas de costos. Estos resultados “respaldan empíricamente que los shocks globales pueden afectar significativamente las expectativas de las empresas fuera de Estados Unidos”, señala el estudio.

    Los autores plantean que la reacción de las empresas a una medida de contracción monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed, por su sigla en inglés) es consistente con un shock contractivo de la demanda en la economía, que reduciría los precios y costos a nivel local. Un ajuste de la política monetaria estadounidense deprecia el peso frente al dólar y también provoca una caída de la actividad económica. Según el estudio, “la respuesta de la inflación local no es estadísticamente diferente de cero. En consecuencia, la reacción de la inflación contradice las expectativas de las empresas, que se están revisando a la baja”.

    En suma, indican que sus hallazgos “introducen un nuevo canal de expectativas a través del cual la política monetaria estadounidense puede afectar a las pequeñas economías abiertas”, como la uruguaya.

    Selección semanal
    Defensoría Pública

    Defensa Pública nació con una “espada de Damocles” por “amenazas” de la Suprema Corte

    Por Redacción Búsqueda
    Tecnología

    Servicio Civil evalúa usar IA para mejorar elección de funcionarios, pero sin plan ni presupuesto definidos

    Por José Frugoni
    Medioambiente

    “Las reglas deben ser justas y claras para todos”, advirtió Alliance ante la prórroga solicitada por Efice

    Por Lucía Cuberos
    Ley de Presupuesto

    Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Orsi, Sánchez y Díaz en la conferencia de prensa de ayer en la que se anunció la rescisión del contrato con Cardama.
    Video

    El gobierno denuncia irregularidades de gestión anterior y blancos prevén una “cacería”

    Por Redacción Búsqueda
    El perfil del Parlamento: la mayoría de los legisladores no son religiosos, acudieron a educación pública y se atienden en mutualistas

    El perfil del Parlamento: la mayoría de los legisladores no son religiosos, acudieron a educación pública y se atienden en mutualistas

    Por  Victoria Fernández,  Santiago Sánchez  y Federica Ham
    Fernando Pereira durante la asunción de Francisco Legnani como intendente de Canelones.

    El Frente Amplio siguió con preocupación la decisión de la Corte Electoral sobre Besozzi

    Por Santiago Sánchez
    Ómnibus de Cutcsa que chocó en la rambla de Pocitos en octubre de 2024

    A un año del siniestro de Cutcsa: el chofer libre y jubilado, pasajeros con secuelas y el reclamo de nuevas pericias

    Por Federico Castillo