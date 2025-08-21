Depósitos, créditos, ventas comerciales e inflación en Uruguay en números

US$ 44.447 millones
Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana
Los depósitos de particulares y de empresas no financieras en el sistema bancario aumentaron en julio en US$ 1.296 millones respecto del mes anterior.
El stock total se ubicó en US$ 44.447 millones, según cálculos propios basados en las estadísticas informadas por el Banco Central, que no incluyeron datos del Banco Hipotecario.
US$ 565 millones
El stock de créditos bancarios al sector no financiero creció en julio en US$ 565 millones, al comparar con el mes previo, y alcanzó los US$ 24.702 millones. Estas cifras no consideran al Banco Hipotecario, sobre el cual no se dispuso de estadísticas.
0,26%
Los 28 consultores económicos y de analistas de entidades financieras encuestados por el Banco Central proyectan —en mediana— que la inflación será de 0,26% este mes y que cerrará el año habiendo acumulado un alza de precios minoristas de 4,5%, en línea con la meta oficial.
-0,1%
Las ventas en volumen —unidades, kilogramos y litros— de alimentos, bebidas, artículos de cuidado personal y de limpieza fueron en julio muy similares a las de un año atrás: la baja resultó de 0,1%, según Scanntech. En cambio, la facturación creció un 3,1% interanual.
Eso surge de un relevamiento en más de 7.000 puntos de venta conectados en todo el país, vinculados a las cadenas Ta-Ta, El Dorado, Grupo Tienda Inglesa, Grupo Disco, Farmashop, San Roque, además de empresas del canal de supermercados independientes y autoservicios.
-2,24%
En julio se dio una deflación mayorista. El Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales calculado por el Instituto Nacional de Estadística bajó 2,24%.
Ese descenso, que sigue a otros ocurridos en los meses previos, se produjo tanto por la baja en los precios mayoristas de las mercaderías destinadas al mercado interno (“plaza”) como a la exportación, con variaciones negativas de 1,70% y 3,15% en cada caso.