  • Cotizaciones
    jueves 21 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Depósitos, créditos, ventas comerciales e inflación en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Fachada de la sucursal 19 de Junio del Banco República

    Fachada de la sucursal 19 de Junio del Banco República

    FOTO

    Ricardo Antúnez/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    US$ 44.447 millones

    Leé además

    Guillermo Tolosa, presidente del BCU
    Política monetaria

    Banco Central celebra inflación consistente con su meta; es un proceso “más sólido” que en el pasado

    Por Ismael Grau
    Álvaro García, presidente del BROU
    Sistema financiero

    Álvaro García (BROU): "No hay que descartar" una posible fusión con el Banco Hipotecario

    Por Ismael Grau

    Los depósitos de particulares y de empresas no financieras en el sistema bancario aumentaron en julio en US$ 1.296 millones respecto del mes anterior.

    El stock total se ubicó en US$ 44.447 millones, según cálculos propios basados en las estadísticas informadas por el Banco Central, que no incluyeron datos del Banco Hipotecario.

    US$ 565 millones

    El stock de créditos bancarios al sector no financiero creció en julio en US$ 565 millones, al comparar con el mes previo, y alcanzó los US$ 24.702 millones. Estas cifras no consideran al Banco Hipotecario, sobre el cual no se dispuso de estadísticas.

    0,26%

    Los 28 consultores económicos y de analistas de entidades financieras encuestados por el Banco Central proyectan —en mediana— que la inflación será de 0,26% este mes y que cerrará el año habiendo acumulado un alza de precios minoristas de 4,5%, en línea con la meta oficial.

    -0,1%

    Las ventas en volumen —unidades, kilogramos y litros— de alimentos, bebidas, artículos de cuidado personal y de limpieza fueron en julio muy similares a las de un año atrás: la baja resultó de 0,1%, según Scanntech. En cambio, la facturación creció un 3,1% interanual.

    Eso surge de un relevamiento en más de 7.000 puntos de venta conectados en todo el país, vinculados a las cadenas Ta-Ta, El Dorado, Grupo Tienda Inglesa, Grupo Disco, Farmashop, San Roque, además de empresas del canal de supermercados independientes y autoservicios.

    -2,24%

    En julio se dio una deflación mayorista. El Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales calculado por el Instituto Nacional de Estadística bajó 2,24%.

    Ese descenso, que sigue a otros ocurridos en los meses previos, se produjo tanto por la baja en los precios mayoristas de las mercaderías destinadas al mercado interno (“plaza”) como a la exportación, con variaciones negativas de 1,70% y 3,15% en cada caso.

    Selección semanal
    Entrevista

    Uruguay y China trabajan para usar las monedas locales en el comercio bilateral, dice el embajador Huang Yazhong

    Por Guillermo Draper
    Estafas

    A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

    Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
    “Muerte digna”

    En un nuevo escenario parlamentario, la eutanasia volvió a tener media sanción tres años después

    Por Leonel García
    Educación

    El gobierno quiere recuperar la esencia del Programa Maestros Comunitarios que quedó “metido en las aulas” tras la pandemia

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández