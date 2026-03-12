  • Cotizaciones
    jueves 12 de marzo de 2026

    Desempleo, ciclo económico, alquileres, mercado automotor, inflación y ventas comerciales en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Cartel en una obra de construcción indicando que no se precisa personal.

    Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    13,8%

    Los niveles de desempleo por departamentos mostraron en noviembre-enero una alta heterogeneidad. Los extremos, con más de 10 puntos porcentuales de diferencia, se verificaron en San José (2,4%) y Treinta y Tres (13,8%). La tasa promedio a escala nacional en ese trimestre fue 7,2%.

    Selección semanal
