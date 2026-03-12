Desempleo, ciclo económico, alquileres, mercado automotor, inflación y ventas comerciales en Uruguay en números

Los niveles de desempleo por departamentos mostraron en noviembre-enero una alta heterogeneidad. Los extremos, con más de 10 puntos porcentuales de diferencia, se verificaron en San José (2,4%) y Treinta y Tres (13,8%). La tasa promedio a escala nacional en ese trimestre fue 7,2%.

Después de la estabilidad de enero, en febrero el Índice Líder de Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social registró una leve baja mensual (-0,1%), su primer descenso desde setiembre del 2025.

El índice funciona como un predictor de los cambios en el ciclo económico; no permite realizar proyecciones cuantitativas sobre los niveles de la actividad económica, sino que está diseñado para dar señales sobre el signo de la evolución de actividad económica general.

21.248

Los precios de los alquileres de inmuebles con destino a vivienda se ubicaron en enero en $ 21.248, un aumento de 0,34% respecto a diciembre y de 4,80% en comparación con el primer mes del año del 2025. En ese último lapso, el mercado coloniense fue el que más se encareció (6,8%).

5.861

En febrero se vendieron 5.861 vehículos cero kilómetro, 100 más que en igual mes del año pasado o, en porcentaje, un crecimiento de 1,7%.

El aumento se explicó por la mayor comercialización del segmento SUV (2.243) y los automóviles familiares (2.016), según datos de la Asociación del Comercio Automotor.

5,0%

En febrero, la inflación esperada por los empresarios —en mediana— se situó en 5,0% para este año, en 5,1% para el año móvil que cerrará en enero de 2027 y en 5,3% para los 12 meses posteriores (a enero de 2028).

Esas expectativas para 2026 y el año próximo son inferiores a las que habían proyectado al contestar la encuesta en enero.

0,9%

Las ventas del sector comercial y de servicios aumentaron 0,9% en octubre-diciembre, respecto al mismo trimestre de 2024, según una encuesta entre socios de su cámara.

Ocho de los 15 giros relevados registraron caídas en términos reales, mientras que siete mostraron aumentos interanuales.