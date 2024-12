Desempleo, precios mayoristas, créditos, PIB, actividad fabril y ventas minoristas en Uruguay en números

El actualizado Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales (IPPN) en noviembre aumentó 0,46% respecto a octubre. Eso obedeció al aumento de 1,01% del IPPN Plaza (bienes al por mayor destinados al mercado local) y a la baja del 0,48% el IPPN Exportación (mercaderías destinadas a mercados del exterior).

4,1%

El Producto Interno Bruto (PIB) en julio-setiembre fue 4,1% mayor que en el mismo lapso de 2023. Todos los sectores crecieron, aunque se destacó la generación de electricidad (15%), al comparar con un período afectado por la sequía.

En la medición desestacionalizada que compara con el segundo trimestre, el PIB aumentó 0,6%.

US$ 395 millones

El stock de créditos bancarios creció US$ 395millones durante noviembre y totalizó US$ 15.941 millones. Esa cifra no incluye al Banco Hipotecario, sobre el cual el Banco Central no divulgó información.

El crecimiento de los préstamos, sin embargo, fue heterogéneo entre las entidades; se destacó Itaú (US$ 242 millones), que superó al Banco República (US$ 89 millones) y a BBVA (US$ 83 millones).

2,4%

El volumen físico producido por el sector fabril en octubre creció 7,5% frente al mismo mes de 2023. Sin embargo, si se excluye la refinación de petróleo —que se incrementó más de 6.000% al comparar con un período en el que la planta de La Teja estaba inactiva—, la producción de la industria aumentó 2,4%.

2%

En noviembre, las ventas de un conjunto de 220 categorías de productos —alimentos, bebidas, cuidado personal y limpieza— relevadas por al empresa Scanntech aumentaron un 2% respecto a un año atrás medidas en volumen (unidades, kilogramos y litros) y lo hicieron 10% en facturación.

La información surge de un panel seleccionado de más de 6.000 puntos de venta conectados en todo el país, que incluye grandes cadenas —como Ta-Ta, El Dorado, Tienda Inglesa y Disco Uruguay, Farmashop y San Roque—, además de supermercados independientes y autoservicios.