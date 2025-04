Discusión sobre el proyecto para salvar la Caja de Profesionales se inicia con apoyos y críticas

A dos meses de que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) agote sus recursos para pagar las pasividades, comenzó la discusión a nivel parlamentario sobre el proyecto de ley redactado por el Poder Ejecutivo para reformarla. La primera comparecencia de las autoridades gubernamentales en la comisión especial no terminó de convencer a los diputados de la oposición, que pretenden que, si es posible que las reservas de la institución paraestatal alcancen hasta agosto, las comparecencias continúen y no sea necesario “legislar a las corridas una ley exprés”.

Según las estimaciones del Ejecutivo, de no tomar medidas a largo plazo, la caja tendrá un déficit cercano a US$ 51 millones este año, que crecería a US$ 120 millones en el 2026 y alcanzaría a US$ 150 millones en 2027. “Cuando levantamos la mirada y nos ubicamos en un horizonte de aproximadamente 20 años, (...) llegamos a acumular un déficit de algo más de US$ 3.000 millones”, alertó Martín Vallcorba, titular interino del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).