dLocal: acción en torno al mínimo y peor resultado al esperado por los analistas

La uruguaya dLocal, la empresa de pagos transfronterizos que cotiza en la bolsa de Nasdaq de Nueva York, presentó este miércoles los resultados de su negocio del segundo trimestre. La ganancia bruta (US$ 70 millones) creció 11% respecto a enero-marzo, y fue un 1% inferior en la comparación con un año atrás. El resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones —el Ebitda—, en tanto, fue 18% menor que en abril-junio de 2023.

Los ingresos en este período fueron US$ 171 millones, una cifra que estuvo por debajo de la previsión de analistas especializados (US$ 207 millones), consignó ayer la agencia Reuters. dLocal venía de dos trimestres de ganancias que no habían alcanzado las expectativas de los inversores.