Economista Marc Fleurbaey: Uruguay podría ser una “economía dinámica”, no necesariamente “muy innovadora”

Uruguay ocupa el primer lugar de América Latina en los cálculos preliminares de un nuevo indicador de progreso social, por encima de Chile y Costa Rica. El resultado, todavía sujeto a revisión, fue adelantado a Búsqueda por el economista francés Marc Fleurbaey, especialista en economía del bienestar y uno de los impulsores de la iniciativa desarrollada en el marco del Panel Internacional sobre el Progreso Social.

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“En los cálculos actuales, Uruguay es el país mejor puntuado de toda América Latina, justo por encima de Chile y Costa Rica”, afirmó. El investigador advirtió que los resultados todavía no son definitivos y que la clasificación podría modificarse cuando concluyan los cálculos.

La medición busca captar aspectos que las estadísticas tradicionales no reflejan completamente. Considera ocho grandes ámbitos del bienestar, que abarcan dimensiones vinculadas a las condiciones materiales, el empleo, la salud, la educación, las instituciones, el ambiente, la seguridad, las relaciones sociales y la satisfacción con la vida.

Fleurbaey reconoció que todavía no examinó cuáles de esas dimensiones explican la posición uruguaya. Sin embargo, planteó una posible explicación: el desarrollo de su sistema de protección social. “Creo que es, en parte, consecuencia de que la estructura del estado de bienestar en Uruguay está bastante desarrollada en comparación con otros países”, señaló.

Según explicó, buena parte de las diferencias que observa entre los países latinoamericanos está relacionada con la manera en que cada sociedad atiende las situaciones de desventaja social.

El resultado se vincula con una discusión que atraviesa sus investigaciones: hasta qué punto el crecimiento de la producción permite conocer cómo viven los habitantes de un país y si debería continuar siendo el principal criterio para evaluar su progreso. “El problema no es realmente el PIB (Producto Interno Bruto), sino la fijación con el crecimiento como objetivo”, sostuvo Fleurbaey durante su visita a Uruguay.

Cuando crecer no alcanza

Para el economista, profesor en la Paris School of Economics, el problema no consiste en dejar de medir la producción, sino en cuestionar la idea de que su crecimiento deba anteceder necesariamente a cualquier otra mejora social. “Para mucha gente, y especialmente para muchos economistas, el crecimiento del PIB es la primera condición a partir de la cual se puede imaginar un progreso social más amplio”, señaló.

Fleurbaey no considera imprescindible adoptar posiciones favorables al decrecimiento para revisar esa jerarquía. “A un nivel determinado de desarrollo económico, se pueden hacer muchas cosas para tener un mejor desempeño social”, afirmó.

Su cuestionamiento, sin embargo, no termina en las estadísticas. También alcanza uno de los supuestos centrales sobre los que se organiza la actividad económica: que la búsqueda individual de beneficios conduce a resultados eficientes para el conjunto de la sociedad. “El problema fundamental es el discurso que, lamentablemente, ha sido muy alimentado por los economistas, según el cual el vicio privado produce la virtud social; es decir, que la búsqueda egoísta de ganancias por parte de las empresas conduce a una economía eficiente que beneficia a todo el mundo”, sostuvo.

Esa relación, explicó, depende de condiciones que rara vez se cumplen plenamente: mercados suficientemente competitivos y ausencia de externalidades, como la contaminación o los costos que una empresa puede trasladar a terceros. “Vivimos en un mundo donde hay mucho poder de mercado y muchas externalidades”, señaló. En esas circunstancias, agregó, “la búsqueda de ganancias es bastante antagónica a la búsqueda del progreso para la sociedad y el planeta”.

La crítica no se limita a cómo se distribuyen los resultados económicos. “El discurso habitual de la ideología de izquierda es decir que no es equitativo, que produce desigualdades, etcétera. Eso no es falso. Pero lo que hay que agregar es que no solo es inequitativo, sino que, sobre todo, es ineficiente. Conduce a mucho desperdicio”, afirmó. “El sistema económico en el que vivimos, el sistema capitalista, sigue siendo un sistema de desperdicio”, agregó.

La paradoja de la rentabilidad

Una empresa que invierte en mejores condiciones laborales o en reducir la contaminación puede terminar en desventaja frente a otra que no asume esos costos. Si el mercado premia principalmente la rentabilidad, las compañías que obtienen mayores ganancias no necesariamente serán las que generen mejores resultados para la sociedad.

Ese es, para Fleurbaey, uno de los problemas centrales de los incentivos económicos actuales. “El mercado funciona como un mecanismo de selección”, explicó. Las empresas más rentables tienen mayores posibilidades de sobrevivir y expandirse, pero esa rentabilidad puede responder tanto a una mayor productividad como a la posibilidad de trasladar costos a otros.

“Las empresas que son más responsables, que prestan atención al bienestar de sus trabajadores y a la contaminación que emiten al ambiente, tienen una desventaja frente a sus competidores porque sus costos de producción son más elevados”, sostuvo. Como consecuencia, el mercado “va a seleccionar a las empresas menos responsables, a las más irresponsables”.

“No se trata de modificar la rentabilidad global de las empresas. Hay que modificar la rentabilidad diferencial de las empresas según su comportamiento más o menos responsable”, propuso.

Una alternativa sería mantener constante la recaudación total del impuesto a las ganancias empresariales, pero distribuir la carga de otra manera: cobrar más a las compañías con prácticas perjudiciales y menos a las que acrediten un mejor desempeño social o ambiental.

También plantea utilizar las compras públicas para favorecer a empresas responsables, incluso cuando sus ofertas impliquen costos algo mayores, y desarrollar certificaciones que permitan a consumidores e inversores reconocerlas.

El talento que se desperdicia

La desigualdad introduce otra forma de ineficiencia. Según Fleurbaey, una distribución muy desigual de los recursos no solo plantea problemas de justicia social, sino que también puede limitar la productividad y favorecer actividades que no crean riqueza. “En la parte baja de la distribución, eso produce un gigantesco desperdicio de talento humano”, afirmó. Las personas que carecen de recursos para acceder a una buena educación o desarrollar iniciativas económicas encuentran obstáculos que impiden aprovechar plenamente sus capacidades. “Es un talento que no se desarrolla, es un enorme desperdicio”, insistió.

En el extremo opuesto, la concentración de riqueza puede estimular la búsqueda de rentas: la obtención de beneficios mediante el poder económico o la influencia sobre las decisiones públicas, en lugar de la creación de nuevo valor. “En lugar de buscar crear verdadero valor, se busca capturar valor en detrimento del conjunto de la sociedad”, planteó.

Las consecuencias también pueden extenderse a la política. Cuando una parte de la población considera que el funcionamiento económico no le ofrece oportunidades, se debilita su confianza en las instituciones. “Creo que las personas se sienten desvinculadas de la sociedad porque tienen la impresión de que el contrato social no las beneficia”, que “está roto” y que, “en cierto modo, les han robado el futuro”, sostuvo.

El economista relacionó ese descontento con el avance de discursos autoritarios y con dirigentes que atribuyen los problemas sociales a determinados grupos, como los inmigrantes. También mencionó a Estados Unidos como ejemplo de los riesgos de una relación estrecha entre grandes intereses empresariales y poder político, fenómeno que describió como crony capitalism o capitalismo de amigos.

Una referencia para Uruguay

¿Qué implicancias tiene esa mirada para una economía pequeña como la uruguaya?

Fleurbaey planteó que el país podría encontrar referencias útiles en las experiencias escandinavas, que combinan sistemas amplios de protección social con economías competitivas y una fuerte inversión en su población. “Un país como Uruguay podría jugar en América Latina una carta un poco similar a la de los pequeños países escandinavos”, sostuvo.

El economista aclaró que esa comparación ha sido promovida dentro del Panel Internacional sobre el Progreso Social, entre otros, por el investigador uruguayo Fernando Filgueira.

Su planteo no supone que Uruguay deba convertirse en un centro mundial de innovación ni competir en todas las industrias de mayor contenido tecnológico. “Una economía dinámica, no necesariamente una economía muy innovadora. Se puede vivir bien copiando tecnologías que ya han sido desarrolladas en otros lugares”, afirmó el francés.

Para una economía pequeña, la adopción y difusión de tecnologías existentes puede constituir una vía para elevar la productividad. Pero esa posibilidad depende también de las capacidades de la población y del funcionamiento de los mercados. “Invertir en la población es una inversión que siempre es particularmente rentable”, señaló, y destacó la importancia de contar con buenos sistemas de educación y salud.

El economista evitó formular recomendaciones sobre sectores productivos específicos, al reconocer que no conoce suficientemente la estructura económica uruguaya.

La necesidad de ampliar la mirada sobre el desempeño económico también estuvo presente en una conferencia que Fleurbaey brindó durante su visita a Montevideo el mes pasado. Allí abordó las dificultades de medir las desigualdades exclusivamente mediante los ingresos o el patrimonio.

Dos personas con recursos económicos similares pueden encontrarse en situaciones muy diferentes cuando se consideran su salud, sus relaciones sociales o sus condiciones de vida. “Si medimos mejor las desigualdades, el problema de la distribución de la riqueza se vuelve más fácil de abordar en el debate público”, planteó.

Consultado sobre qué prioridades cambiarían si los gobiernos evaluaran sus políticas por su contribución al bienestar colectivo, identificó mayores esfuerzos en educación y salud, pero también inversiones destinadas a fortalecer los vínculos sociales, mediante actividades culturales, asociaciones barriales y espacios de encuentro. “El vínculo social es algo muy importante para el bienestar de las personas”, señaló, aunque reconoció que “eso no se ve demasiado en las cifras económicas, o incluso no se ve en absoluto, pero puede ser muy importante para la calidad de vida”.