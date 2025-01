El año inicia “marcado por la incertidumbre” para exportadores; ranking de 2024 con pocos cambios

“Este año está marcado por la incertidumbre. Si bien el 2024 cerró con un crecimiento muy significativo, los drivers de ese incremento ya no están”, dijo a Búsqueda la presidenta de la Unión de Exportadores, Carmen Porteiro, en referencia al rebote que tuvieron las colocaciones de soja frente al 2023 que habían disminuido por el impacto de la sequía y al escalón de crecimiento que registraron las ventas de celulosa por el funcionamiento a plena capacidad y en todo el año de la planta de UPM 2, de Paso de los Toros.

“En general, el panorama del 2025 genera muchas dudas” para la colocación de bienes, alegó la ejecutiva. Y señaló que hay que “apostar más cartuchos” a la exportación de servicios como “estrategia país”, porque su “potencial no tiene techo” y son el tipo de negocios que pueden llegar a “amortiguar los temporales” por los que suelen atravesar los commodities.

Para este año, en su último informe de comercio exterior, el Instituto Uruguay XXI estimó que las ventas al exerior de mercaderías tendrán un “comportamiento similar o algo más moderado” con relación al 2024. Indicó que ello “dependerá en gran medida de factores externos como la evolución del precio de los productos exportables uruguayos y del tipo de cambio relativo con los socios comerciales”.

El director ejecutivo de esa institución paraestatal, Sebastián Risso, había señalado que podría haber un crecimiento, aunque no sería “muy significativo”. Entre los factores de moderación, Risso también aludió al crecimiento de China y la devaluación del real en Brasil.

Ranking 2024

Las colocaciones de mercaderías en el exterior totalizaron US$ 12.845 millones en todo el 2024, lo que implicó un incremento de 13% respecto al año anterior. Ello fue, principalmente, por el crecimiento de las ventas de celulosa (35%) —que se consolidaron como el principal producto de exportación del país—, de soja (193%) y concentrado de bebidas (7%). En tanto, las ventas de carne bovina, que pasaron al segundo lugar en el ranking, registraron una caída de 2% por el menor volumen transado. Los lácteos mantuvieron su performance, porque a pesar del mayor volumen exportado los precios internacionales evolucionaron a la baja, siempre en comparación con el 2023.

En un análisis de las exportaciones por empresas, pero sin considerar los envíos realizados por las firmas instaladas en zonas francas (porque el Instituto Uruguay XXI no puede construir aún las bases de datos por empresas de esos enclaves), el ranking no tuvo cambios en los primeros tres lugares al comparar las mismas posiciones de 2023. La cooperativa láctea Conaprole volvió a liderar la lista con ventas por US$ 624,5 millones, 3,9% mayores a las del año anterior. Le siguió Cargill Uruguay con un crecimiento de 41%, al comparar contra el 2023 cuando había perdido casi el mismo porcentaje de ventas y en tercer lugar se ubicó el Frigorífico Tacuarembó con un incremento de ventas de 10%.

En tanto, en los siguientes puestos sí hubo algunas variaciones. Al cuarto puesto llegó el Frigorífico Las Piedras, que subió un lugar con relación al año pasado al aumentar sus negocios en 13% y la arrocera Saman cayó del cuarto al sexto, si bien mantuvo el nivel de ventas en US$ 271 millones. En la quinta posición se ubicó la estatal UTE con exportaciones de electricidad por US$ 272 millones.

En el subibaja del ranking también se ven cambios entre las empresas frigoríficas como Ontilcor (Frigorífico Pando), que cayó un puesto con relación al año anterior, aunque aumentó sus colocaciones (14%) y Frigorífico Carrasco, que disminuyó 11% los negocios y dejó el séptimo puesto para ocupar el 11º este año. También en el rubro agroexportador bajaron de posición Establecimientos Colonia y Frigorífico Canelones.

En tanto, Olkany, que comercializó ganado en pie, se coló entre los primeros 20 puestos con exportaciones que totalizaron US$ 128,3 millones en 2024. Ello fue US$ 20 millones más que en 2023.

Entre otras posiciones del ranking, se observaron algunas empresas automotrices que arman modelos de vehículos para la región, como el caso de Ford Uruguay, que volvió a figurar en la lista. En 2024 esa compañía pasó del puesto 11 al 18 por la caída de 21% en las exportaciones tramitadas frente al año anterior. Nordex, en tanto, se ubicó por encima, en el noveno lugar de la lista, con US$ 228 millones de ventas.