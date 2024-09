Compañías proponen acciones frente al Uruguay “subdesarrollado” en seguros

Año tras año, las ventas de seguros crecen en el mercado uruguayo. Las cifras de las últimas décadas son elocuentes: al inicio de los años 2000 la comercialización de pólizas se ubicaba en torno a los US$ 390 millones y una década después casi se duplicaron, en dólares corrientes, superando los US$ 727 millones. En 2020 alcanzaron los US$ 1.460 millones y en los primeros seis meses de 2024 la facturación del sector totalizó US$ 1.346 millones, 17,5% más que en igual lapso del 2023, según los balances de las aseguradoras publicados en el Banco Central y procesados por Búsqueda.