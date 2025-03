Seguros: “Miedo” al plebiscito provocó récord de emisión de pólizas previsionales en 2024

La incertidumbre causada por la reforma de la seguridad social y, en particular, por los resultados del plebiscito que proponía dar marcha atrás con uno de los pilares del sistema —eliminando, en los hechos, las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP)— hizo que el año pasado muchas personas aceleraran sus planes de jubilación. Eso llevó a que se duplicara en términos reales la emisión de pólizas previsionales o “vitalicias” en el Banco de Seguros del Estado ( BSE ).

La emisión de pólizas previsionales realizadas por el BSE el año pasado creció 104% en términos reales respecto al 2023.

Dicha empresa estatal es la única aseguradora que ofrece el producto de renta vitalicia al que acuden los trabajadores afiliados al régimen mixto para, al momento del retiro, cobrar mensualmente lo generado en su AFAP. Las compañías privadas, que al inicio del sistema mixto —a mediados de los años 90— participaban en ese mercado, dejaron de ofrecer estas pólizas por los riesgos de descalce de moneda, principalmente.

A medida que el sistema mixto maduró, el número de pasivos por el pilar de capitalización individual creció y ello causó pérdidas crecientes para el BSE. Tras algunos ajustes y actualizaciones en los parámetros de cálculo de las rentas vitalicias las finanzas del banco estatal mejoraron, aunque no del todo.

plebiscito de la seguridad social, Acto por el cierre de campaña del SÍ al plebiscito de la seguridad social, que resultó rechazado Mauricio Zina-adhocFOTOS

En 2024, la rama previsional arrojó pérdidas por unos US$ 176 millones, según los datos publicados. Onetto dijo que la pérdida contable fue un poco más alta de la esperada, puesto que entre octubre y diciembre muchas personas aceleraron la decisión de jubilarse. “Cuando se jubila una persona registramos una pérdida en el inicio, que luego se convierte en una pequeñísima utilidad a lo largo de los 20 o 25 años que administramos” la renta, explicó el ejecutivo.

En la actualidad, el BSE tiene alrededor de 120.000 pólizas previsionales y prevé que en el próximo quinquenio se sumarán unas 70.000.

El registro de las 15.120 pólizas vitalicias del año pasado “fue el más alto de la historia”, dijo Onetto. Para el 2025 proyecta que se jubilen 13.000 personas por el régimen mixto y una cantidad levemente mayor al año siguiente (14.000). Sin embargo, alegó que “habrá que ver qué pasa, porque es probable que haya algún coletazo por algún grado de incertidumbre que genere el nuevo diálogo social (anunciado por el gobierno electo), ya que probablemente algunas cosas vuelvan a cambiar. Estaremos expectantes por si hay una reforma de la reforma” aprobada en 2023 y que, entre otras cosas, elevó a 65 años la edad mínima para jubilarse y extiende el régimen de AFAP.

Privados expectantes

Para las aseguradoras privadas, aunque la rama previsional es la que tiene mayor perspectiva de crecimiento por la etapa en la que está entrando el sistema de AFAP, para “comenzar una conversación” con miras a volver a ofrecer este tipo de pólizas son necesarias “señales claras de que el país toma decisiones para revertir” las limitaciones en las inversiones y el riesgo de descalce de monedas, dijo a Búsqueda el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Aseguradoras (Audea), Alejandro Veiroj. “Estamos expectantes en ver qué foco le da el nuevo gobierno al diálogo social, porque en el sistema existe una gran concentración de riesgos a nivel del Estado uruguayo, del Banco de Previsión Social, del BSE, e inversiones. Es un tema a tratar y en el que nos interesa avanzar”, añadió.

Dijo también que este tema y otros, como la liberalización de los seguros frente a accidentes de trabajo, el fomento de las pólizas de vida a través de incentivos tributarios y el incentivo a la cultura aseguradora en general, son planteos que la gremial acercará a las autoridades del nuevo gobierno en un plan de desarrollo del sector. En particular, adelantó Veiroj, propondrán que se cree en la órbita del Ministerio de Economía una comisión de promoción y desarrollo de los seguros similar a la que existe para el mercado de valores.

“Visualizamos que (con el plan) el sector asegurador suba un escalón en su desarrollo, porque ha demostrado que es solvente y ha dado garantías a las actividades económicas”, apuntó.

El 2024

En todo el año pasado el mercado asegurador vendió pólizas por el equivalente a US$ 2.888 millones. En pesos constantes —descontada la inflación—, eso significó un aumentó de 25% en relación con 2023, calculó Búsqueda a partir de los balances del sector publicados recientemente por el Banco Central, el regulador del mercado.

Si se consideran solo los segmentos que están en competencia —sin las pólizas previsionales ni las de accidentes laborales, que son de monopolio legal del BSE—, la actividad aseguradora creció 5,9% en términos reales frente al 2023.

Tanto los privados como el BSE evaluaron que el desempeño del 2024 fue “muy bueno” y para el 2025 proyectaron un nivel de crecimiento alineado con el de la economía o incluso algo superior.

En un análisis por ramas, el año pasado hubo crecimientos casi generalizados. Entre los mayores aumentos estuvieron —además de las coberturas de renta vitalicia (104%)— las pólizas de hurto (28%), caución (14%) y vehículos (5%), entre otras, siempre en comparación con el 2023.

En contrapartida, disminuyó la venta de pólizas rurales (5,5%) e ingeniería (1,2%). En el caso de las coberturas para la actividad agrícola, se dio una mayor concentración del mercado en la aseguradora estatal. Sin embargo, como hubo cambios en las condiciones de suscripción del seguro y en los precios, algunos productores decidieron no contratar ese tipo de póliza.

Ganancias

Los balances de las empresas del sector mostraron un resultado financiero positivo en 2024.

El BSE tuvo ganancias por el equivalente a US$ 104 millones y las privadas dieron utilidades por US$ 64 millones en conjunto. Ello significó una mejora en comparación con el desempeño del año anterior, que había estado afectado por la alta siniestralidad en la rama rural debido a las pérdidas ocasionadas por la sequía.

Onetto dijo que en 2024 la aseguradora estatal transfirió a Rentas Generales US$ 100 millones, de los cuales US$ 80 millones correspondieron a ganancias de ejercicios anteriores y US$ 20 millones fueron como adelanto de utilidades del último año.