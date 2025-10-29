  • Cotizaciones
    miércoles 29 de octubre de 2025

    El Banco Central rebaja su proyección de crecimiento de la economía uruguaya para 2025 y 2026

    Los problemas que afectaron el funcionamiento de la refinería y el menor dinamismo de la inversión llevaron a la autoridad monetaria a ajustar sus estimaciones; el consumo seguiría siendo el principal motor de la actividad

    Vista de la refinería de La Teja desde el muelle del Puerto Capurro, en la terminal montevideana.

    Vista de la refinería de La Teja desde el muelle del Puerto Capurro, en la terminal montevideana.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La venta de camiones se retrajo, así como las importaciones de bienes de capital. Indicadores mensuales como estos, relativos al nivel de actividad, combinados con las proyecciones surgidas de los modelos de corto plazo elaborados por los servicios técnicos del Banco Central (BCU), muestran que en el tercer trimestre el Producto Interno Bruto (PIB) habría tenido un crecimiento “más moderado”. En toda la segunda mitad de 2025, la expansión de la economía uruguaya sería de 0,5% en la medición que quita los efectos estacionales.

    Sobre esa base, el BCU consignó en su Informe de política monetaria difundido este martes 28 que corrigió “levemente a la baja” su proyección de crecimiento del PIB para 2025 y 2026, aunque no especifica cifras. Si bien en eso influye la actividad intermitente que tuvo la planta de refinado de petróleo de La Teja —debido, entre otras cosas, a problemas con la boya de José Ignacio—, la razón principal de la revisión es el “menor dinamismo de la inversión”. En la estimación para el año próximo, en particular, incide la “corrección a la baja de la demanda externa, especialmente de servicios, debido a un deterioro en las perspectivas de la región”, en particular por el menor crecimiento económico de Argentina.

    Por otra parte, señala que los precios de exportación relevantes para Uruguay mostrarían un descenso menor al que había estimado en el anterior informe trimestral, en particular por los rubros de la celulosa, arroz y algunos servicios.

    “No obstante —aclara el reporte bancocentralista—, hacia el final del horizonte de política monetaria (un período de 24 meses) se espera que la economía retome su ritmo tendencial, impulsada por el consumo privado, que se mantendría dinámico” asociado a un aumento de la masa salarial y del crédito. El crecimiento en tendencia estimado por el BCU es del entorno de 2,5% anual.

    Performance “más que aceptable”

    Un día antes de divulgarse este informe de la autoridad monetaria, el jefe del equipo económico, Gabriel Oddone, se había referido con optimismo a varios de los principales números macroeconómicos cuando visitó la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del Senado, en el inicio del tratamiento del proyecto de Presupuesto.

    “Desde el punto de vista de la actividad, a pesar de los niveles de incertidumbre, de los cambios de precios relativos que han tenido lugar en la región y de cierta inestabilidad en la región, la economía uruguaya en nuestra opinión está mostrando una performance del sector real de la economía más que aceptable”, señaló.

    Oddone agregó que eso “se complementa con la consolidación de una tasa de inflación en términos interanuales por debajo de la meta que hoy tienen las autoridades económicas, del orden del 4,5%” y, sobre todo, “una convergencia de las expectativas de inflación” que no se conocía en “la historia reciente del Uruguay”.

