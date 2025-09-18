  • Cotizaciones
    jueves 18 de septiembre de 2025

    Inflación mayorista, consumo, PIB, depósitos, impuestos, producción fabril y desempleo en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Una industria aceitera.

    Una industria aceitera.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    –0,46%

    En agosto hubo deflación de los precios mayoristas. El Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales disminuyó 0,46% frente a julio, debido principalmente a la baja de los valores de exportación, entre ellos, los de la industria manufacturera.

    Comercio y servicios tuvieron "recuperación sostenida" en 2024: ventas crecieron 3,4% en octubre-diciembre
    Comercio

    Comercio y servicios tuvieron "recuperación sostenida" en 2024: ventas crecieron 3,4% en octubre-diciembre

    Por Redacción Búsqueda
    Guillermo Tolosa, presidente del BCU
    Política monetaria

    Banco Central celebra inflación consistente con su meta; es un proceso "más sólido" que en el pasado

    Por Ismael Grau

    7.346

    En agosto se publicaron 7.346 avisos ofreciendo oportunidades laborales, un aumento de 0,3% respecto del mes previo y de 7,5% en comparación con un año atrás, según el recuento de la consultora en recursos humanos Advice.

    Su informe destacó el récord (927) de demanda de “líderes”, que representaron el 12% de los pedidos totales en agosto.

    1,8%

    Las ventas en volumen —unidades, kilogramos y litros— de alimentos, bebidas, artículos de cuidado personal y limpieza aumentaron un 1,8% en agosto respecto a un año atrás. La facturación en valor creció 4,8%, según el relevamiento de Scanntech.

    2,1%

    En abril-junio, el Producto Interno Bruto (PIB) fue un 2,1% mayor que en igual trimestre del año pasado.

    A su vez, en la comparación en términos desestacionalizados, que compara con el primer trimestre del 2025, el crecimiento fue de 0,4%.

    0,2%

    Descontados los tributos reintegrados a los contribuyentes, la recaudación por parte de la Dirección General Impositiva en agosto fue de $ 46.603 millones netos. Eso significa un leve aumento de 0,2% en términos reales respecto a igual mes del 2024.

    En enero-agosto, la recaudación neta creció un 4,5% real al comparar con el mismo período del año pasado.

    US$ 308,7 millones

    Los depósitos del sector no financiero en el sistema bancario crecieron en US$ 308,7 millones en agosto, frente al mes previo, lo que llevó el stock total a US$ 44.753 millones, según cálculos de Búsqueda a partir de estadísticas informadas por el Banco Central.

    Medidos en dólares, solo tres instituciones tuvieron retiros netos.

    4,2%

    En julio, el volumen físico producido por el sector fabril creció 4,2% con respecto a igual mes del año anterior, en particular por la incidencia de la división “elaboración de productos alimenticios”.

    A su vez, el personal ocupado y las horas trabajadas por los obreros en la industria disminuyeron 2,9% y 2,0%, respectivamente.

    15,4%

    En mayo-julio se registró una mejora en los indicadores del mercado de trabajo en varios departamentos.

    Treinta y Tres siguió sobresaliendo por su alto desempleo (15,4%), aunque fue menor al de la medición previa. Paysandú, con un 10,3%, fue el otro con tasa de dos dígitos.

    Fuerzas Armadas

    Trump busca recortar gastos 'woke' y militares que incluyen US$ 11 millones a una fuerza de élite del Ejército uruguayo

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Caso Besozzi

    La Corte Electoral analiza suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

    Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
    Banco Central del Uruguay

    El equipo económico quiere "empezar a dejar de hablar en dólares" como parte de un cambio de "cultura"

    Por Redacción Búsqueda
    Cárceles

    Juan Miguel Petit: los presos que cumplen penas "de manera indigna" deberían hacer "juicios al Estado"

    Por Macarena Saavedra

    Guillermo Besozzi, intendente de Soriano.

    Corte Electoral elevó a una comisión el análisis sobre la suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

    Por Macarena Saavedra
    Jorge Temponi, Diego Fernández, Virginia Hinze, César Troncoso y Gisella Previtali durante el lanzamiento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay.

    La academia del cine uruguayo sale a escena: definió sus pilares y pone la mira en sus premios anuales

    Por Redacción Búsqueda
    Álvaro Delgado en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Álvaro Delgado cuestiona al ministro Gabriel Oddone: "Ya lo escuchás mentir sin complejos"

    Por Redacción Búsqueda
    Juan Raul Ferreira.

    Con críticas de blancos y colorados, Senado votó designación de Juan Raúl Ferreira como embajador ante el Vaticano

    Por Victoria Fernández