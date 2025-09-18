Inflación mayorista, consumo, PIB, depósitos, impuestos, producción fabril y desempleo en Uruguay en números

–0,46%
Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana
En agosto hubo deflación de los precios mayoristas. El Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales disminuyó 0,46% frente a julio, debido principalmente a la baja de los valores de exportación, entre ellos, los de la industria manufacturera.
7.346
En agosto se publicaron 7.346 avisos ofreciendo oportunidades laborales, un aumento de 0,3% respecto del mes previo y de 7,5% en comparación con un año atrás, según el recuento de la consultora en recursos humanos Advice.
Su informe destacó el récord (927) de demanda de “líderes”, que representaron el 12% de los pedidos totales en agosto.
1,8%
Las ventas en volumen —unidades, kilogramos y litros— de alimentos, bebidas, artículos de cuidado personal y limpieza aumentaron un 1,8% en agosto respecto a un año atrás. La facturación en valor creció 4,8%, según el relevamiento de Scanntech.
2,1%
En abril-junio, el Producto Interno Bruto (PIB) fue un 2,1% mayor que en igual trimestre del año pasado.
A su vez, en la comparación en términos desestacionalizados, que compara con el primer trimestre del 2025, el crecimiento fue de 0,4%.
0,2%
Descontados los tributos reintegrados a los contribuyentes, la recaudación por parte de la Dirección General Impositiva en agosto fue de $ 46.603 millones netos. Eso significa un leve aumento de 0,2% en términos reales respecto a igual mes del 2024.
En enero-agosto, la recaudación neta creció un 4,5% real al comparar con el mismo período del año pasado.
US$ 308,7 millones
Los depósitos del sector no financiero en el sistema bancario crecieron en US$ 308,7 millones en agosto, frente al mes previo, lo que llevó el stock total a US$ 44.753 millones, según cálculos de Búsqueda a partir de estadísticas informadas por el Banco Central.
Medidos en dólares, solo tres instituciones tuvieron retiros netos.
4,2%
En julio, el volumen físico producido por el sector fabril creció 4,2% con respecto a igual mes del año anterior, en particular por la incidencia de la división “elaboración de productos alimenticios”.
A su vez, el personal ocupado y las horas trabajadas por los obreros en la industria disminuyeron 2,9% y 2,0%, respectivamente.
15,4%
En mayo-julio se registró una mejora en los indicadores del mercado de trabajo en varios departamentos.
Treinta y Tres siguió sobresaliendo por su alto desempleo (15,4%), aunque fue menor al de la medición previa. Paysandú, con un 10,3%, fue el otro con tasa de dos dígitos.