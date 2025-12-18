Santander exalta la “inercia positiva” de la estabilidad y pide cuidar que el negocio bancario sea “atractivo”

En 2025 cambió el gobierno y se aprobó un nuevo Presupuesto quinquenal que introducirá varios cambios tributarios. Pero Gustavo Trelles , ejecutivo principal de Santander Uruguay , asegura que nada de eso trajo “ruido” relevante al sistema financiero, y habla de una economía que sigue dinámica, acompañada por una “inercia” de “estabilidad institucional histórica” y asociada a la tranquilidad que da un actual equipo económico de “primer nivel”.

De hecho, el banco está cerrando “otro excelente año”, que marcará un nuevo récord de ganancias medidas en moneda nacional, si bien señala que hacia delante ya no estarán las condiciones favorables de tasas de interés. No comparte que se diga que la rentabilidad del negocio bancario en Uruguay es magra, aunque la define como “normal” y señala: “Nos tenemos que preocupar como país, si queremos bancos privados de primer nivel internacional, de que ese retorno sea atractivo”.

En la entrevista que mantuvo con Búsqueda resumida a continuación, el country head del grupo español discrepa con quienes dicen que el crédito es de difícil acceso, explica por qué Santander desistió de cambiar su horario y expresa reparos a aspectos del plan de desdolarización impulsado por el Banco Central.

—Empresarios de algunos sectores y también las autoridades económicas señalan que la actividad económica se desaceleró en los meses recientes. ¿Se nota en el negocio bancario?

—No, no vemos un efecto de lentitud de la economía y todavía se viene con una inercia positiva.

A nivel comercio, la mejora de la competitividad con Argentina se está viendo reflejada. Prevemos una muy buena temporada turística. El desempleo sigue siendo históricamente bajo. El consumo se mantiene en niveles buenos o altos.

Por otro lado, en Uruguay, cuando hablas de la macro, siempre hay deberes y riesgos.

—¿Cuáles?

—Lo que comúnmente uno escucha, ¿no? Uruguay debe atender su déficit fiscal y hay que seguir manteniendo la inflación controlada. Definitivamente, la competencia de Uruguay con un dólar tan bajo podría estar afectada, como lo estuvo en los últimos dos años; hoy Argentina fortaleció su moneda y, por lo tanto, quedamos competitivamente mejor, pero Brasil sigue estando un poco más barato.

Son los desafíos que tiene ahora el nuevo gobierno, que lo tuvo el anterior y que, en definitiva, los tenemos todos; serán determinantes para ver si podemos lograr niveles de crecimiento un poco más atractivos que los que hemos logrado.

—Antes habló de una inercia positiva. ¿El cambio de gobierno y los factores políticos han influido en el desempeño de la actividad económica?

—Para mí, el factor político que más influye es que no hay ningún tipo de sobresalto. Eso siempre es positivo, porque los miedos que pueden producirse en otro tipo de economías o de países respecto a los cambios de gobierno, en Uruguay no los hay. Acá, esto es más inercia de esa estabilidad institucional histórica.

—Las medidas anunciadas, como, por ejemplo, el proyecto del Ministerio de Trabajo para exigir a las empresas un preaviso y los fundamentos al despedir personal, ¿no preocupan?, ¿entran dentro de esa inercia institucional que menciona?

—Cuando hablo de inercia, me refiero a lo macro. Después, el nuevo gobierno, legítimamente, quiere poner su impronta en algunos temas y lo mencionado en la pregunta es propio de la impronta del nuevo gobierno.

Respecto de eso, siempre hay que escuchar un poco, ¿no? Cuando son medidas tan innovadoras —porque no hay antecedentes de esto en Uruguay—, sobrerreaccionar o dar una opinión rápida sin saber la profundidad o el fondo del asunto puede ser inadecuado. Habrá que entender el alcance de lo que se pretende para ver si termina siendo algo positivo o negativo tanto para el empleo en general como para las empresas.

—Un énfasis de las actuales autoridades del Ministro de Economía es acelerar el ritmo de crecimiento económico. ¿Cómo ve lo que está planteado o en marcha de esa agenda?

—Primero, quiero destacar que estoy convencido de que tenemos un equipo económico de primer nivel profesional que genera absoluta confianza y credibilidad, y eso es fundamental para quienes somos empresarios o resolvemos inversiones.

Segundo, el período está iniciando y no he visto grandes anuncios de cambios estructurales o profundos. Hay que ver ahora la implementación del Presupuesto y qué alcance tiene. Pero soy positivo y creo que la agenda es la que tiene que ser.

—¿Qué opina, en líneas generales, del Presupuesto recién aprobado?

—Lo positivo es que hay un Ministerio de Economía que quedó contento con el proceso, con la negociación, con cómo termina siendo aprobado el Presupuesto. Y eso es importante porque obviamente tiene que haber un plan, y el puntapié inicial de ese plan es el Presupuesto.

—En concreto, ¿cómo piensa de los cambios tributarios que regirán con el Presupuesto, como la extensión del IRPF a los incrementos patrimoniales por activos en el exterior o la adaptación del impuesto mínimo global?

—En términos del impuesto a la renta a los activos del exterior, sinceramente no hemos tenido una catarata de consultas de clientes, entre otras cosas, porque es más otro tipo de negocio que el nuestro local; no es un tema que vaya a generar mucho ruido.

El secreto bancario es uno de esos temas que siempre hace ruido mediático, aunque a mí no me generaba ningún tipo de preocupación. Personalmente, creo que hay un mundo que, de alguna forma, exige ese tipo de avance con el que Uruguay interactúa. Por lo tanto, lo considero razonable y más que nada confío en la razonabilidad de quienes tienen que resolver estos temas.

—Por fuera de los mencionados de la macroeconomía, ¿qué otros desafíos ve para Uruguay?

—Son, también, temas que hace muchos años se vienen hablando y sobre los que no se termina de lograr avances positivos, como la educación. Es un tema clave y, como grupo, en el mundo Santander invierte mucho en tratar de apoyar la educación. Pensando en los próximos 30 o 40 años, social y culturalmente Uruguay ahí tiene que lograr un upgrade, como en el tema de la seguridad, que a todos nos preocupa y está en la agenda de todos los gobiernos, pero que hay que encarar.

—Ya casi cerrando el año, ¿qué balance hace del negocio de Santander?

—Para nosotros, va a ser otro excelente año y el banco en Uruguay va a tener en moneda local —que es como nos mide la corporación— récord de resultados por quinto año consecutivo. Pero algunos factores exógenos, que en los últimos años fueron un viento a favor muy importante para los bancos, empiezan a disminuir. Las tasas de la Reserva Federal, que tuvo un pico del 5,5%, hoy están en 3,75% y se supone que van a ir bajando. Esos ingresos para el sistema financiero uruguayo por este efecto, que fue de carácter extraordinario, se empiezan a reflejar ya un poco este año y el año que viene. Ahora vamos a un escenario de mayor normalidad.

—¿El accionista está conforme con la rentabilidad en Uruguay?

—Nosotros tuvimos un pico de rentabilidad medida sobre patrimonio, que ahora va a bajar. Pero siguen siendo resultados atractivos en relación con lo que son los normales en el mundo.

—¿No es cierto, entonces, que el negocio bancario es poco rentable, como sostienen algunos actores del sistema?

—Si estamos hablando de tasas internacionales en torno al 3% como las que esperamos, vamos a seguir teniendo rentabilidades sobre patrimonio atractivas. Quizás, cuando mirás los últimos 10 años —para dejar fuera del análisis los picos—, la rentabilidad yo no diría que no es atractiva, es una rentabilidad normal. Pero es algo subjetivo.

¿Cuántos bancos nuevos hay en Uruguay en los últimos 20 años? Tampoco es que tengamos una superrentabilidad y que el mercado uruguayo sea superatractivo; no somos la panacea. Entonces, no comparto que se diga que no sea atractivo el retorno del negocio, sino que es un retorno normal y nos tenemos que preocupar como país, si queremos bancos privados de primer nivel internacional, de que ese retorno sea atractivo. Porque nosotros, por quinto año, vamos a romper la materialidad y tendremos otro récord (de ganancia) en moneda local, pero en un grupo Santander que a escala mundial ganará US$ 16.000 millones. ¡Y sin embargo nos adoran, nos quieren, nos respetan, nos apoyan! El grupo tiene 45 años en el país y ama Uruguay, ama su estabilidad, ama que haya un cambio de gobierno y que no se espere ni locura ni para arriba ni para abajo. Parecemos cotorritas que repetimos lo mismo, pero esa estabilidad de Uruguay vale mucho; cuando vos no tenés tamaño tu valor está en los aspectos cualitativos, en poder decir: este es un país de verdad serio, confiable, respetuoso de las reglas.

—Cuando dice que el país debería cuidar el negocio bancario, ¿a qué se refiere? ¿A los costos, a los impuestos, a la regulación, a los encajes?

—¡A todo, a todo eso! Para, cuando se pase raya de todos esos aspectos, te dé un número razonable.

—¿Tiene expectativa, con este gobierno, de que algunas de esas condiciones mejoren para los bancos?

—El banco hace 45 años que está en Uruguay, ha vivido varios cambios de gobierno y parte de la base de que el gobierno tiene la legitimidad para definir cuáles son las políticas, cuál es la regulación, cuál es el marco de actividad del sistema financiero. Hoy hay un gobierno que está haciendo algunos cambios que entendemos razonables y es el juego natural.

Vemos ahora que hay un gobierno muy preocupado por la desdolarización —y entendemos el tema y hasta compartimos el objetivo—, pero Uruguay tendría que pensar también en el tema del bajo nivel de crédito sobre el Producto Interno Bruto. Porque, al final, cuando hablamos de la necesidad de que haya más inversión es a través del crédito para quien quiera invertir y crecer.

Por otro lado, hay una regulación, que el gobierno tiene derecho a adoptarla y que los bancos y los grupos financieros tendremos que jugar con esa nueva regla de juego, sobre el seguro de deudor que empieza a regir en enero. Y hay un par de proyectos de ley de tasa de usura en el Parlamento que tendrán su impacto también.

—Algunos bancos están compitiendo fuerte en el segmento de crédito hipotecario, automotor y en empresas. ¿Cómo ve el mercado y sus perspectivas?

—En crédito hipotecario somos líderes hace muchos años y tenemos en carpeta planes para fomentar más este crédito en los próximos tres años.

¿Si las tasas van a bajar porque están bajando las tasas internacionales? No, no van a bajar. Porque en Uruguay, cuando subieron las tasas internacionales, tampoco subieron. ¿A qué está asociado esto? A la enorme liquidez del sistema financiero uruguayo, que hace que los bancos estemos todos procurando ver cómo colocar créditos. Entonces, las tasas en Uruguay son ultracompetitivas; hoy sacás crédito a 20 años a 4,25% o 4,50% (en unidades indexadas).

Un crédito en moneda nacional al 8,5% a 10 años es bajo.

—Entonces, si el crédito es barato, ¿por qué es bajo en relación con el Producto?

—Acá se habla del acceso (dificultoso) de las familias y las pymes al crédito, ¡y eso no es verdad!

En este banco, no ahora, hace 10 años, vos sacás hasta el equivalente a US$ 70.000 en moneda nacional. ¡Es mentira (que se pida) los últimos tres balances y flujo de fondos proyectados! ¡No es verdad! Vos tenés alguna antigüedad y no tenés antecedentes negativos (como deudor), accedés en 48 horas a créditos preaprobados por hasta ese monto. Cualquier comercio del Uruguay. Si arrancaste hace 15 días con un quiosco, capaz que te digo: “pará, flaco, dejame ver que dentro de 15 días más estés abierto”.

Capaz que los bancos tenemos culpa de no poder llegar con una comunicación clara, concreta, a ese tipo de cosas. Les digo la verdad: nosotros estamos creciendo en el negocio de pymes en dos dígitos hace tres años. Pero cuando uno escucha eso, que no es fácil (acceder a préstamos)…

Si después me decís: “che, sí, pero como el Santander no está en Treinta y Tres, no accedo”. Yo entiendo otras variables, pero hoy es mucho más fácil operar (con el banco de manera remota). Hay mucha idiosincrasia del uruguayo, mucho de paradigmas.

Cuando hablamos de promover el crédito de moneda nacional, digo: ¿por qué no cambiamos la regulación en eso? Por qué no hacemos que las previsiones de un cliente de moneda nacional sean más bajas que las previsiones de un cliente que tome moneda extranjera. ¿Por qué tiene el mismo régimen fiscal un crédito en pesos que en dólares?

—¿Es un planteo que formalmente harán los bancos?

—Se me ocurren ahora. Pero la intención es plantearlo.

—En cuanto al financiamiento a proyectos grandes, ¿la energía limpia es un nicho para Santander, que, por ejemplo, participó con el hidrógeno verde en Kahirós?

—Lo primero que quiero que quede claro es que ese es el primer proyecto de hidrógeno verde en Uruguay, real, en ejecución, es (con financiamiento) nuestro. Porque todo el mundo habla de sostenibilidad en el mundo, y qué aportes hacemos los bancos para la sostenibilidad, y cómo hacer para distinguir.

Nosotros a este proyecto lo aprobamos todo en Europa. Hicimos venir a un ingeniero experto del grupo Santander en hidrógeno a analizar todo el proyecto y el equipo se mandó un trabajo impresionante. Pero cuando fuimos a Europa, había 50 proyectos, 100, 150, 200 proyectos de esto en el mundo, todos preproyectos o planes. El de Uruguay es uno de los primeros proyectos del grupo en el mundo, siendo que Santander quiere financiar estas cosas como loco.

Escuchás otros proyectos, 400 millones, 3.000 millones, 2.000 millones de dólares… Nosotros vamos a poner 40 palos verdes, las máquinas están viniendo, está la construcción. El primer proyecto de hidrógeno verde en Uruguay es del grupo Santander y es una realidad.

—¿A Santander le interesaría financiar el eventual megaproyecto de HIF en Paysandú?

—No los conozco.

—Por otro lado, Santander participó en el financiamiento del nuevo buque eléctrico de Buquebus.

—También es un crédito muy especial, porque es muy grande, muy importante y porque se trata del catamarán más grande del mundo a electricidad.

Nosotros todo eso lo queremos promover. A la pregunta de si vemos un nicho de negocio, bueno, si Uruguay logra empezar con un sector incipiente, que necesita ser subsidiado en todas partes del mundo, porque de lo contrario no es competitivo versus los combustibles fósiles tradicionales… Uruguay tiene todas las condiciones para poder desarrollar proyectos, y si hay un nuevo impulso de estos negocios en Uruguay, Santander va a estar. Y la forma más clara, contundente y objetiva de mostrarlo es que estamos poniendo US$ 40 millones para hacer el primer proyecto.