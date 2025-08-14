  • Cotizaciones
    jueves 14 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El dólar apenas se mueve en torno a un nivel de equilibrio de $ 40

    El tipo de cambio mayorista registró mínimas variaciones diarias en los últimos días, configurando una virtual estabilidad; BBVA proyecta que terminará el año en $ 41

    Sede de BBVA Uruguay en la Ciudad Vieja

    Sede de BBVA Uruguay en la Ciudad Vieja

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Unos días sube unos centésimos y al siguiente baja virtualmente. Son magnitudes muy pequeñas que permiten hablar de una estabilidad de la cotización del dólar en el mercado local en los últimos días.

    Este equilibrio entre las fuerzas de oferta y demanda se está dando en el circuito mayorista —“interbancario” en la jerga financiera— en el entorno de los $ 40. Ayer, miércoles 13, las compraventas se efectuaron a un precio promedio de $ 39,987, apenas 0,03% menos que en la jornada anterior, informó el Banco Central (BCU). Respecto al fin del mes pasado, el tipo de cambio bajó un 0,5%.

    Leé además

    El precio del dólar termina julio con una leve valorización
    Mercado cambiario

    El BCU sostiene que, para los agentes, el dólar “ya no es una variable de control”

    Por Redacción Búsqueda
    El dólar tuvo una leve alza en julio
    Mercado cambiario

    El precio del dólar no termina de afirmarse tras su primera valorización mensual en el año

    Por Redacción Búsqueda

    La estabilidad cambiaria de estos días en la plaza local tuvo cierta correlación con lo ocurrido con el dólar en Brasil, cuya cotización se movió en torno a los 5,40 reales. Mientras tanto, la divisa estadounidense tendió a bajar frente a monedas como el euro, el yen japonés y la libra, según el índice DXY.

    ¿Qué esperar para los próximos meses?

    El banco BBVA proyecta que el dólar en Uruguay cotizará a $ 41 a fin de año. En un podcast de la institución difundido ayer, Juan Manuel Manías, su economista principal de BBVA Research para el Río de la Plata, expresó fundamentos para que el tipo de cambio real esté “un poco más alto” que el promedio histórico, aunque presionado a la baja por la alta productividad del sector exportador.

    Consideró correcta la política del BCU de no intervenir en el mercado, salvo para suavizar volatilidades.

    El banco proyecta que la inflación anual terminará el 2025 entre 4,3% y 4,5%, en torno a los niveles actuales y en línea con el objetivo establecido por el BCU. Atribuyó su tendencia a la baja a la política monetaria aplicada por la anterior y la actual administración.

    El martes 19, el BCU volverá a considerar eventuales ajustes a la política monetaria. En los últimos días, las operaciones a un día de plazo que realicen las instituciones bancarias entre sí y entre estas y el BCU se hicieron a tasas cercanas a 9% anual, alineadas con el nivel fijado como tasa de política monetaria.

    Selección semanal
    Interna blanca

    Aire Fresco, una agrupación nacionalista “en pausa”

    Por Federico Castillo
    Uruguay

    Gravamen a ganancias de dinero en el exterior permite corregir “discriminación” contra el ahorro nacional, dice diputado del MPP

    Por Redacción Búsqueda
    Charles Carrera

    Exsenador Charles Carrera denuncia a fiscal Ferrero por “corrupción” ante la Jutep

    Por Redacción Búsqueda
    Medios públicos

    Secan tomó declaración a periodista desvinculada de programa tras dichos sobre Gaza y analiza si hubo censura

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El ministro Gabriel Oddone

    Decisiones impositivas y presupuestales que prepara el Poder Ejecutivo provocan expectativas dentro y fuera del oficialismo

    Por Redacción Búsqueda
    Zona rural de la ciudad de Migues en el departamento de Canelones

    A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

    Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
    La coalición republicana junto a Identidad Soberana anunciaron en conferencia de prensa la convocatoria a una pre investigadora

    Oposición impulsa investigadora por compra de María Dolores tras la primera interpelación al gobierno

    Por  Nicolás Delgado  y Victoria Fernández
    El Cessna A-37 Dragonfly es uno de los aviones que la FAU utiliza para el patrullaje y el control de rutas vinculadas al narcotráfico

    Dos rutas de vuelo y pistas de aterrizaje en todo Uruguay: el informe de la Fuerza Aérea sobre aviones narcos

    Por Juan Francisco Pittaluga