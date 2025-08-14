El dólar apenas se mueve en torno a un nivel de equilibrio de $ 40

Unos días sube unos centésimos y al siguiente baja virtualmente. Son magnitudes muy pequeñas que permiten hablar de una estabilidad de la cotización del dólar en el mercado local en los últimos días.
El tipo de cambio mayorista registró mínimas variaciones diarias en los últimos días, configurando una virtual estabilidad; BBVA proyecta que terminará el año en $ 41
Unos días sube unos centésimos y al siguiente baja virtualmente. Son magnitudes muy pequeñas que permiten hablar de una estabilidad de la cotización del dólar en el mercado local en los últimos días.
Este equilibrio entre las fuerzas de oferta y demanda se está dando en el circuito mayorista —“interbancario” en la jerga financiera— en el entorno de los $ 40. Ayer, miércoles 13, las compraventas se efectuaron a un precio promedio de $ 39,987, apenas 0,03% menos que en la jornada anterior, informó el Banco Central (BCU). Respecto al fin del mes pasado, el tipo de cambio bajó un 0,5%.
La estabilidad cambiaria de estos días en la plaza local tuvo cierta correlación con lo ocurrido con el dólar en Brasil, cuya cotización se movió en torno a los 5,40 reales. Mientras tanto, la divisa estadounidense tendió a bajar frente a monedas como el euro, el yen japonés y la libra, según el índice DXY.
¿Qué esperar para los próximos meses?
El banco BBVA proyecta que el dólar en Uruguay cotizará a $ 41 a fin de año. En un podcast de la institución difundido ayer, Juan Manuel Manías, su economista principal de BBVA Research para el Río de la Plata, expresó fundamentos para que el tipo de cambio real esté “un poco más alto” que el promedio histórico, aunque presionado a la baja por la alta productividad del sector exportador.
Consideró correcta la política del BCU de no intervenir en el mercado, salvo para suavizar volatilidades.
El banco proyecta que la inflación anual terminará el 2025 entre 4,3% y 4,5%, en torno a los niveles actuales y en línea con el objetivo establecido por el BCU. Atribuyó su tendencia a la baja a la política monetaria aplicada por la anterior y la actual administración.
El martes 19, el BCU volverá a considerar eventuales ajustes a la política monetaria. En los últimos días, las operaciones a un día de plazo que realicen las instituciones bancarias entre sí y entre estas y el BCU se hicieron a tasas cercanas a 9% anual, alineadas con el nivel fijado como tasa de política monetaria.