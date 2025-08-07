El precio del dólar no termina de afirmarse tras su primera valorización mensual en el año

Después de la suba registrada en julio, la cotización del dólar en la plaza local empezó agosto sin moverse mucho, aunque ayer, miércoles 6, volvió a valores apenas por encima de los $ 40 en el circuito mayorista.
El tipo de cambio en Uruguay aumentó 1,6% en julio, menos que en Brasil
Después de la suba registrada en julio, la cotización del dólar en la plaza local empezó agosto sin moverse mucho, aunque ayer, miércoles 6, volvió a valores apenas por encima de los $ 40 en el circuito mayorista.
El tipo de cambio negociado en ese mercado “interbancario” —como se le llama en la jerga financiera— terminó julio en $ 40,196, un aumento de 1,6% respecto a un mes atrás. Fue la primera valorización del dólar frente al peso uruguayo en un mes en lo que va del 2025.
En julio, la operativa cambiaria mayorista totalizó casi US$ 720 millones, sumando las transacciones realizadas por la Bolsa Electrónica de Valores —Bevsa— (US$ 656 millones), a través de corredores de cambio —los “tubos”— (US$ 56 millones) y el mercado de Ufex (US$ 7 millones). A su vez, las operaciones con liquidación en el Banco Central fuera de los ámbitos formales (OTC) rondaron los US$ 310 millones.
Respecto de divisas como el euro, el yen japonés, el franco suizo y otras monedas incluidas en el índice DXY, el dólar se valorizó 3,2% en julio. Su incremento fue casi idéntico frente al real brasileño (3,1%).
Algunas señales positivas en torno a la llamada “guerra comercial” lanzada este año por la administración de Donald Trump, como el acuerdo anunciado días atrás con la Unión Europea respecto de los aranceles, quitó algo de incertidumbre sobre las perspectivas para la economía estadounidense. Ese tipo de factores son los que, también en Uruguay, generalmente determinan las tendencias de las divisas.
En el inicio de agosto, en tanto, el precio del dólar en el mercado local osciló en torno a $ 40,1, si bien ayer registró un descenso (se operó en promedio a $ 40,033).
Futuros
Después de un mes con niveles máximos en el año de operativa de contratos de futuros de dólares en la Bevsa, en julio hubo seis transacciones en total por US$ 50 millones.
En el inicio de agosto, en tanto, las tres compraventas concertadas sumaron US$ 8 millones; la que vence a mayor plazo —el 6 de noviembre de 2025— fue a un precio de $ 40,67.