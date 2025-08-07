El precio del dólar no termina de afirmarse tras su primera valorización mensual en el año

El tipo de cambio en Uruguay aumentó 1,6% en julio, menos que en Brasil

Después de la suba registrada en julio, la cotización del dólar en la plaza local empezó agosto sin moverse mucho, aunque ayer, miércoles 6, volvió a valores apenas por encima de los $ 40 en el circuito mayorista.

El tipo de cambio negociado en ese mercado “interbancario” —como se le llama en la jerga financiera— terminó julio en $ 40,196, un aumento de 1,6% respecto a un mes atrás. Fue la primera valorización del dólar frente al peso uruguayo en un mes en lo que va del 2025.

En julio, la operativa cambiaria mayorista totalizó casi US$ 720 millones, sumando las transacciones realizadas por la Bolsa Electrónica de Valores —Bevsa— (US$ 656 millones), a través de corredores de cambio —los “tubos”— (US$ 56 millones) y el mercado de Ufex (US$ 7 millones). A su vez, las operaciones con liquidación en el Banco Central fuera de los ámbitos formales (OTC) rondaron los US$ 310 millones.

Respecto de divisas como el euro, el yen japonés, el franco suizo y otras monedas incluidas en el índice DXY, el dólar se valorizó 3,2% en julio. Su incremento fue casi idéntico frente al real brasileño (3,1%).

Algunas señales positivas en torno a la llamada “guerra comercial” lanzada este año por la administración de Donald Trump, como el acuerdo anunciado días atrás con la Unión Europea respecto de los aranceles, quitó algo de incertidumbre sobre las perspectivas para la economía estadounidense. Ese tipo de factores son los que, también en Uruguay, generalmente determinan las tendencias de las divisas.