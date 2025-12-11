El dólar insinuó una recuperación que no se consolidó

El tipo de cambio en la plaza local repuntó al inicio de la semana, pero retrocedió ayer; en lo que va del mes bajó un 0,1%

Después de una secuencia de bajas desde casi el inicio de diciembre, el precio del dólar subió en el mercado local al inicio de esta semana. Sin embargo, esa tendencia no se consolidó y ayer, miércoles 10, registró un descenso.

En el circuito mayorista —o “interbancario”—, donde bancos, casas de cambio, administradoras de fondos previsionales y otros agentes operan montos relativamente grandes, las compraventas se habían hecho a valores promedio en baja y apenas por encima de los $ 39 a comienzos de diciembre. El lunes 8 el tipo de cambio subió algunos centésimos y volvió a hacerlo en la jornada siguiente, cuando se negoció a $ 39,361 —siempre en promedio—, un máximo en el mes.

Pero ayer la divisa estadounidense volvió a perder valor respecto del peso uruguayo; se operó a $ 39,225, con lo cual quedó por debajo del nivel de fin de noviembre. Así, en los primeros 10 días de diciembre el tipo de cambio registró un pequeño descenso, de 0,1%.

El dólar acompañó la evolución a escala internacional; al inicio de la semana mostró una valorización frente a las incluidas en el índice DXY, entre las que están el yen japonés y el euro, pero ayer cedió terreno. En Brasil su cotización aumentó y se ubicó en máximos desde octubre del año pasado.