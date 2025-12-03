  • Cotizaciones
    El precio del dólar se hunde en la plaza local: ¿tendencia global o influencia de factores internos?

    El tipo de cambio en Uruguay bajó en noviembre y la tendencia siguió en el inicio de diciembre; en el mercado mayorista quedó este miércoles al borde de los $ 39, un mínimo desde mediados de junio del 2024

    La sede del Banco Central del Uruguay, en la Ciudad Vieja.

    La sede del Banco Central del Uruguay, en la Ciudad Vieja.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Entre los analistas que utilizan herramientas para proyectar variables económicas, un relativo consenso es que estimar la evolución del precio del dólar es de lo más complejo. De hecho, con un tipo de cambio en clara tendencia a la baja en las últimas semanas, los pronósticos de corto y mediano plazo realizados por varios de ellos parecen camino al yerro.

    El tipo de cambio tuvo un descenso relativamente fuerte el jueves de la semana pasada para, luego de otra baja al día siguiente, cerrar noviembre operado a $ 39,264 —en promedio— en el circuito mayorista o “interbancario”. Eso significó un descenso de 1,34% respecto a fin de octubre, y de 0,5% al comparar promedios mensuales. A su vez, en el año acumuló una retroceso de 10,9%.

    Guillermo Tolosa, presidente del BCU
    Política monetaria

    Banco Central celebra inflación consistente con su meta; es un proceso "más sólido" que en el pasado

    Por Ismael Grau
    La reunión del presidente del BCU con directivos empesariales en la sede de la Federación Rural, el lunes 6.
    Atraso cambiario

    Federación Rural planteó dos medidas al Banco Central; hay una "pérdida significativa de rentabilidad"

    Por Ismael Grau

    Después de un día de suba en el inicio de diciembre, la cotización de la divisa volvió a bajar el martes 2 y otra vez este miércoles 3, cuando se negoció en promedio a $ 39,097. Es un mínimo desde el 11 de junio del año pasado.

    El debilitamiento del dólar frente al peso uruguayo acompaña la tendencia que mostró respecto de otras monedas; el índice DXY —que incluye, por ejemplo, al euro y al yen japonés— encadenó varias jornadas de baja y hoy se ubicó en mínimos en más de dos meses. Algunos análisis asocian este descenso de la divisa estadounidense a un posible inminente fallo de la Corte Suprema que declararía ilegales ciertos aranceles al comercio establecidos por la administración de Donald Trump.

    Inflación en baja y clima de Copom

    ¿Influyeron factores domésticos en el descenso del tipo de cambio en los últimos días? Según un economista, sí.

    Milton Ramallo, asesor de la Federación Rural, atribuyó la baja del jueves pasado a declaraciones del ministro de Economía, Gabriel Oddone, recogidas por Búsqueda. De viaje en España, el jerarca afirmó en una entrevista: “La tasa de política monetaria ha bajado; por ahora, la perspectiva es estable para el próximo ajuste, pero es materia de revisión permanente”.

    “¿Cambió el presidente del Banco Central?”, preguntó ese economista con ironía en su cuenta de la red social X. Para este asesor empresarial, “como mínimo, esta declaración resulta extraña e institucionalmente inapropiada”, “genera dudas sobre la verdadera independencia” de ese organismo y “puede interpretarse como una intromisión directa en la autonomía del BCU, afectando la credibilidad de la institución. Además, abre la sospecha de que las decisiones no responden a criterios técnicos, sino a lineamientos políticos del Ministerio de Economía”.

    Según Ramallo, que ha sido crítico con el manejo monetario, responsabilizándolo de provocar “atraso cambiario”, las declaraciones de Oddone causaron “un cambio relevante en las expectativas del mercado, sobre todo porque lo esperable era una baja de la tasa y no su mantenimiento”.

    La siguiente reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) —una instancia previa a la decisión sobre las tasas que toma el Directorio del BCU— está programada para el próximo martes 23.

    Por su lado, Nicolás Cichevski, de CPA Ferrere, estima que la baja de la inflación anual a noviembre —a 4,09%, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística— y el “sobrecumplimiento” de la meta oficial (4,5%) “acelerarán la convergencia de la tasa de política monetaria hacia su nivel de neutralidad el próximo año”.

    Javier Milei

    ¿Existe una estética oficial de la era Milei o de la derecha global?

    Por Damián Tabarovsky
    Mundial 2030

    "Un solo partido de fútbol no puede financiar" la reforma del Estadio Centenario para el 2030, dice el canciller

    Por  Ismael Grau  y Santiago Sánchez
    Desayunos Búsqueda

    Orsi defiende el "rumbo" de su gobierno de "filo progresista" y reivindica su liderazgo, pero admite "gusto a poco" con lo hecho hasta ahora

    Por Victoria Fernández
    Partido Colorado

    Andrés Ojeda lleva la orgánica del Partido Colorado por el interior, en una gira paralela a la de Vamos Uruguay

    Por Leonel García

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor's ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el "escándalo" del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    "La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos", dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: "No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor"

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es "un ejemplo para analizar"

    Por Redacción Búsqueda