El precio del dólar se hunde en la plaza local: ¿tendencia global o influencia de factores internos?

Entre los analistas que utilizan herramientas para proyectar variables económicas, un relativo consenso es que estimar la evolución del precio del dólar es de lo más complejo. De hecho, con un tipo de cambio en clara tendencia a la baja en las últimas semanas, los pronósticos de corto y mediano plazo realizados por varios de ellos parecen camino al yerro.

El tipo de cambio tuvo un descenso relativamente fuerte el jueves de la semana pasada para, luego de otra baja al día siguiente, cerrar noviembre operado a $ 39,264 —en promedio— en el circuito mayorista o “interbancario”. Eso significó un descenso de 1,34% respecto a fin de octubre, y de 0,5% al comparar promedios mensuales. A su vez, en el año acumuló una retroceso de 10,9%.

Después de un día de suba en el inicio de diciembre, la cotización de la divisa volvió a bajar el martes 2 y otra vez este miércoles 3, cuando se negoció en promedio a $ 39,097. Es un mínimo desde el 11 de junio del año pasado.

El debilitamiento del dólar frente al peso uruguayo acompaña la tendencia que mostró respecto de otras monedas; el índice DXY —que incluye, por ejemplo, al euro y al yen japonés— encadenó varias jornadas de baja y hoy se ubicó en mínimos en más de dos meses. Algunos análisis asocian este descenso de la divisa estadounidense a un posible inminente fallo de la Corte Suprema que declararía ilegales ciertos aranceles al comercio establecidos por la administración de Donald Trump.

Inflación en baja y clima de Copom

¿Influyeron factores domésticos en el descenso del tipo de cambio en los últimos días? Según un economista, sí.

Milton Ramallo, asesor de la Federación Rural, atribuyó la baja del jueves pasado a declaraciones del ministro de Economía, Gabriel Oddone, recogidas por Búsqueda. De viaje en España, el jerarca afirmó en una entrevista: “La tasa de política monetaria ha bajado; por ahora, la perspectiva es estable para el próximo ajuste, pero es materia de revisión permanente”.

“¿Cambió el presidente del Banco Central?”, preguntó ese economista con ironía en su cuenta de la red social X. Para este asesor empresarial, “como mínimo, esta declaración resulta extraña e institucionalmente inapropiada”, “genera dudas sobre la verdadera independencia” de ese organismo y “puede interpretarse como una intromisión directa en la autonomía del BCU, afectando la credibilidad de la institución. Además, abre la sospecha de que las decisiones no responden a criterios técnicos, sino a lineamientos políticos del Ministerio de Economía”.

Según Ramallo, que ha sido crítico con el manejo monetario, responsabilizándolo de provocar “atraso cambiario”, las declaraciones de Oddone causaron “un cambio relevante en las expectativas del mercado, sobre todo porque lo esperable era una baja de la tasa y no su mantenimiento”.

La siguiente reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) —una instancia previa a la decisión sobre las tasas que toma el Directorio del BCU— está programada para el próximo martes 23.

Por su lado, Nicolás Cichevski, de CPA Ferrere, estima que la baja de la inflación anual a noviembre —a 4,09%, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística— y el “sobrecumplimiento” de la meta oficial (4,5%) “acelerarán la convergencia de la tasa de política monetaria hacia su nivel de neutralidad el próximo año”.