El dólar rompe con su estabilidad y precio mayorista vuelve a superar los $ 40

Después de varios días de estabilidad —con movimientos de muy pocos centésimos en cada jornada—, el precio del dólar registró ayer miércoles 8 un alza que rompió esa tendencia en la plaza local.

En la víspera, las compraventas de la moneda estadounidense en el circuito mayorista se hicieron a un valor promedio de $ 40,033, un alza de 0,32% frente al martes 7 y de 0,4% al comparar con el fin de setiembre. El dólar “interbancario” no cotizaba por encima de los $ 40 desde el 15 de setiembre.

El aumento del precio de ayer —un día después de la decisión bancocentralista de hacer menos contractiva la política monetaria, apuntando a señalizar un abaratamiento del costo de los pesos— en el mercado mayorista se reflejó en las pizarras al público en las casas de cambio y los bancos. En el República, subió a $ 38,85 la compra y a $ 41,25 la venta.

Frente a monedas como el euro, el yen y la libra esterlina, que están incluidas en el índice DXY, el dólar registró una leve alza esta semana.

Política monetaria y la futura meta

El martes 7, el Banco Central (BCU) redujo la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos, de 8,75% a 8,25%, moderando su sesgo contractivo y “transitando gradualmente hacia la instancia neutral”. La decisión fue adoptada por la unanimidad de sus directores.

El organismo tuvo en cuenta que, por cuarto mes consecutivo, la inflación anual se mantuvo en torno a la meta de 4,5% y que la “credibilidad de la política monetaria se consolida”, en la medida que las expectativas de los distintos agentes han ido convergiendo.

A finales del mes pasado, ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, un legislador blanco le preguntó al presidente del BCU, Guillermo Tolosa, sobre declaraciones suyas a Búsqueda en las que consideraba que una tasa de inflación anual del 4,5% “luce alta a nivel internacional. Un país emergente, maduro, generalmente tiene 3% como meta de inflación o en algunos casos 3,5%, así que esa debería ser la aspiración del Uruguay, eventualmente. Como digo, se verá la cadencia de la reducción de la meta llegado el momento; como meta final debería ser una de esas dos”. Juan Martín Rodríguez preguntó al jerarca si siguen pensando lo mismo.

Tolosa ratificó que Uruguay “debería converger a una tasa de inflación menor” a la establecida como meta. Pero aclaró que un eventual ajuste a la baja en ese parámetro “ocurrirá a su debido tiempo; ojalá sea antes de que termine este período de gobierno. Esta es una visión compartida con el Ministerio de Economía” que se plasmará en el ámbito del Comité de Coordinación Macroeconómica, que integra esa cartera junto al BCU.

Aclaró que “para cambiar la meta de inflación, los factores o el entorno internacional deben ser conducentes a la caída de la tasa de inflación. Con respecto a la inflación, hoy estamos en un escenario internacional muy incierto, muy volátil; los países desarrollados siguen teniendo la inflación considerablemente por encima de sus metas, y no nos pareció el momento, en este contexto, para citar a una reunión del Comité de Coordinación Macroeconómica. Una vez que se despejen ciertas dudas y el timing sea propicio, podrá tomar una decisión al respecto”.