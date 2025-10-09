  • Cotizaciones
    jueves 09 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El dólar rompe con su estabilidad y precio mayorista vuelve a superar los $ 40

    El Banco Central redujo a 8,25% la tasa de política monetaria, “transitando gradualmente hacia la instancia neutral”

    Billetes de dólares. 

    Billetes de dólares. 

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Después de varios días de estabilidad —con movimientos de muy pocos centésimos en cada jornada—, el precio del dólar registró ayer miércoles 8 un alza que rompió esa tendencia en la plaza local.

    En la víspera, las compraventas de la moneda estadounidense en el circuito mayorista se hicieron a un valor promedio de $ 40,033, un alza de 0,32% frente al martes 7 y de 0,4% al comparar con el fin de setiembre. El dólar “interbancario” no cotizaba por encima de los $ 40 desde el 15 de setiembre.

    Leé además

    El dólar tuvo una leve alza en julio
    Mercado cambiario

    El dólar vuelve a debilitarse contra el peso; “no debería haber mucha más corrección”, opina analista

    Por Redacción Búsqueda
    La reunión del presidente del BCU con directivos empesariales en la sede de la Federación Rural, el lunes 6.
    Atraso cambiario

    Federación Rural planteó dos medidas al Banco Central; hay una “pérdida significativa de rentabilidad”

    Por Ismael Grau

    El aumento del precio de ayer —un día después de la decisión bancocentralista de hacer menos contractiva la política monetaria, apuntando a señalizar un abaratamiento del costo de los pesos— en el mercado mayorista se reflejó en las pizarras al público en las casas de cambio y los bancos. En el República, subió a $ 38,85 la compra y a $ 41,25 la venta.

    Embed

    Frente a monedas como el euro, el yen y la libra esterlina, que están incluidas en el índice DXY, el dólar registró una leve alza esta semana.

    Política monetaria y la futura meta

    El martes 7, el Banco Central (BCU) redujo la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos, de 8,75% a 8,25%, moderando su sesgo contractivo y “transitando gradualmente hacia la instancia neutral”. La decisión fue adoptada por la unanimidad de sus directores.

    El organismo tuvo en cuenta que, por cuarto mes consecutivo, la inflación anual se mantuvo en torno a la meta de 4,5% y que la “credibilidad de la política monetaria se consolida”, en la medida que las expectativas de los distintos agentes han ido convergiendo.

    A finales del mes pasado, ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, un legislador blanco le preguntó al presidente del BCU, Guillermo Tolosa, sobre declaraciones suyas a Búsqueda en las que consideraba que una tasa de inflación anual del 4,5% “luce alta a nivel internacional. Un país emergente, maduro, generalmente tiene 3% como meta de inflación o en algunos casos 3,5%, así que esa debería ser la aspiración del Uruguay, eventualmente. Como digo, se verá la cadencia de la reducción de la meta llegado el momento; como meta final debería ser una de esas dos”. Juan Martín Rodríguez preguntó al jerarca si siguen pensando lo mismo.

    Tolosa ratificó que Uruguay “debería converger a una tasa de inflación menor” a la establecida como meta. Pero aclaró que un eventual ajuste a la baja en ese parámetro “ocurrirá a su debido tiempo; ojalá sea antes de que termine este período de gobierno. Esta es una visión compartida con el Ministerio de Economía” que se plasmará en el ámbito del Comité de Coordinación Macroeconómica, que integra esa cartera junto al BCU.

    Aclaró que “para cambiar la meta de inflación, los factores o el entorno internacional deben ser conducentes a la caída de la tasa de inflación. Con respecto a la inflación, hoy estamos en un escenario internacional muy incierto, muy volátil; los países desarrollados siguen teniendo la inflación considerablemente por encima de sus metas, y no nos pareció el momento, en este contexto, para citar a una reunión del Comité de Coordinación Macroeconómica. Una vez que se despejen ciertas dudas y el timing sea propicio, podrá tomar una decisión al respecto”.

    Selección semanal
    Partido Nacional

    La gestión en seguridad, la caída de Cabildo Abierto y la variación demográfica entre las causas de la derrota de la coalición, según informe

    Por Federico Castillo
    Tecnología

    Uruguay se mantiene como “pionero” por su índice de madurez en inteligencia artificial

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad

    La oposición tendió la mano a Orsi tras atentado a Ferrero, pero reclamó más medidas y le recordó que "es mano"

    Por Redacción Búsqueda
    Finanzas públicas

    La gestión fiscal es cuestionada por un frontal diagnóstico del BID, que prepara programa con el gobierno

    Por Ismael Grau

    Te Puede Interesar

    Planta de Efice.

    Efice pidió al Ministerio de Ambiente nueva prórroga de un año para culminar reconversión de su planta de cloro

    Por Lucía Cuberos
    Trump anuncia la inminencia de un acuerdo de paz en Gaza.
    Video

    Donald Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron el acuerdo de la primera fase de su “plan de paz” para Gaza

    Por France 24
    En los años recientes cobraron impulso los sistemas de rotación de arroz, soja y ganado, específicamente en zonas del este.

    Informe del INIA advierte rol “clave” de diversificación productiva y un “mejor” manejo del riesgo empresarial

    Por Mauro Florentín
    Facultad de Psicología de la Universidad de la República.

    Darán clase de Facultad de Psicología en la calle Tristán Narvaja en protesta por presupuesto educativo

    Por Nicolás Delgado