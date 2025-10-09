Federación Rural planteó dos medidas al Banco Central; hay una “pérdida significativa de rentabilidad”

De un lado y del otro sabían lo que iban a decir y a escuchar. La visita del viernes 6 a la sede de la Federación Rural (FR) del presidente del Banco Central ( BCU ), Guillermo Tolosa , transcurrió dentro de lo esperado, al conversar con directivos de esa gremial del campo y otros representantes empresariales acerca del actual precio nominal del dólar en Uruguay —estabilizado en torno a los $ 40—, la competitividad y la rentabilidad de los negocios.

Fue “un ida y vuelta” de explicaciones y “justificativos”, comentó a Búsqueda uno de los participantes de la reunión. “El BCU dice: ‘los escuchamos, los entendemos’”, pero sostiene que no puede dominar los factores externos que determinan el actual nivel del tipo de cambio en la plaza local, cuando se le señala que varios sectores del agro están enfrentando problemas crecientes ante los mayores costos medidos en dólares, agregó. Los dirigentes ruralistas expusieron su diagnóstico y realizaron dos planteos concretos a Tolosa.

Además de directivos de la FR y su asesor económico, Milton Ramallo, en el encuentro participó como invitado Leonardo Loureiro, empresario del software y presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales .

El análisis de la gremial ruralista es que el agro “ha debido absorber, en el ultimo año móvil, una inflación en dólares del 7%, lo que implica que los productores han visto nuevamente reducido su poder adquisitivo”, según el documento elaborado por Ramallo que le fue presentado al jerarca. Desde enero de 2021 a la fecha, la pérdida acumulada de poder de compra del productor rural alcanza aproximadamente al 40%. “En otras palabras, un dólar en Uruguay hoy equivale a solo el 60% de su poder adquisitivo de comienzos de 2021”, refuerza. “Esto refleja cómo los ingresos generados por la producción se han visto erosionados por el estancamiento del tipo de cambio, que no ha acompañado el incremento general de precios ni el aumento sostenido de los costos internos de la actividad”, señala la FR.

El documento agrega que “no solo se ha deteriorado el poder adquisitivo, sino que además el sector ha debido enfrentar un incremento sostenido en los costos de su matriz de producción. Esta combinación —dólar estancado y aumento de costos internos— ha generado una pérdida significativa de rentabilidad, afectando directamente los ingresos de los productores y la sustentabilidad económica” del agro. En ese sentido, señala que durante el 2023 y 2024 los “sobrecostos de producción fueron abrumadores” y “solo en 2025, gracias a un escenario excepcional de precios internacionales, fue posible equilibrar —al menos parcialmente— la ecuación”, lo que ha permitido “cierta recuperación transitoria de la rentabilidad”.

Con el gasoil se da la misma situación, agravada por el reciente aumento en los precios que quedó definitivamente incorporado en la ecuación de costos del sector, añade.

Entiende que en rubros agrícolas como la soja, el trigo, el maíz y la lechería el problema es mayor porque sus precios no permiten compensar el incremento de los costos operativos.

Esta combinación “ha llevado a que, aun con los altos rendimientos registrados en las últimas zafras, no se observe una mejora significativa en los resultados económicos del sector”.

Las dos propuestas ruralistas

Ante esta situación, la FR propuso dos “medidas paliativas”.

Por un lado, sugirió “analizar la estrategia que actualmente lleva adelante el Banco Central de Chile, país que implementó un programa de acumulación de reservas internacionales mediante la compra diaria de hasta US$ 25 millones durante un período de tres años”. Según la gremial ruralista, esa medida “ha permitido mantener la estabilidad del tipo de cambio en los últimos seis meses, en contraste con la situación de Uruguay, donde el dólar se ha depreciado alrededor de un 5% frente al peso en el mismo período”.

Los dirigentes que representan a sectores más afectados por el atraso cambiario reclamaron al BCU que salga de su “zona de confort” y que adopte una línea más “agresiva” a la hora de “dar una mano en la competitividad”, relató un informante.

Por otro, la FR reivindicó la necesidad de contar con un mercado de compra y venta de contratos de futuros de dólares “bajo condiciones más accesibles para los productores de menor escala, que no disponen de grandes estructuras ni recursos financieros”. Ello les permitiría “reducir la incertidumbre generada por la evolución del tipo de cambio, concentrando sus esfuerzos en las actividades productivas y no en la gestión del riesgo financiero”.

La postura del BCU

Durante la conversación en la sede de la FR, Tolosa planteó —según las fuentes de Búsqueda— que el BCU se toma muy en serio el problema de la “inflación en dólares”, que históricamente ha generado un aumento de costos para los exportadores por encima de sus ingresos.

En ese sentido, el jerarca defendió la estrategia que busca abatir la inflación doméstica gestionando las expectativas de los empresarios y sin depender únicamente del canal del tipo de cambio. Con niveles anclados en la meta del 4,5% anual, cuando se presenten presiones de depreciación (por un shock externo), la inflación no reaccionará de la misma manera que antes y permitirá que el sector exportador actúe como motor de la economía, sostuvo Tolosa, relataron.

Sobre las propuestas de la FR, el presidente del BCU tomó distancia de volver a intervenir de manera directa en el mercado cambiario. Tolosa argumentó, según las fuentes, que en el pasado el esfuerzo por proteger al productor rural mediante compras de divisas terminó perjudicándolo a largo plazo, ya que, cuando se necesitaba un adelanto cambiario para que el sector exportador fuese el motor de la economía, este no pudo lograrlo debido a la alta inflación. Añadió que el control de la inflación es la estrategia fundamental para proteger la rentabilidad de los exportadores de manera sostenible.

Tolosa también explicó que las reservas del Banco Central de Chile son muy bajas en comparación con las de Uruguay y que las compras que está realizando son con la lógica de resguardarse ante un mundo más incierto.

Respecto a la otra propuesta parece haber mayor sintonía. Según las fuentes, en la reunión se conversó sobre la posibilidad —que está evaluado el BCU— de intervenir en el mercado de futuros para generar dinamismo y ofrecer “seguros de cambio” a los productores para, de esa forma, ayudarlos a mitigar la incertidumbre.

Paralelamente, la autoridad monetaria pondrá en funcionamiento una unidad enfocada en cómo promover el desarrollo y cómo lograr que más crédito llegue al sector productivo, fomentando la competencia y la reducción de precios.