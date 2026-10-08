El “flujo” de inversión brasileña hacia Uruguay continuaría si Bolsonaro gana las elecciones

De concretarse el cambio de signo político que se avizora en Brasil a partir del resultado en las urnas del domingo 4, que ubicó a Flávio Bolsonaro como favorito para la segunda vuelta electoral, “le va a hacer bien” desde el punto de vista de la inversión productiva y el comercio a la economía uruguaya, dijo a Búsqueda el presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-Brasil, Alejandro Arechavaleta.

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Brasil es uno de los principales socios de Uruguay en el comercio de mercaderías y de servicios, además de un importante origen de la inversión extranjera radicada en el país.

De hecho, en los últimos años Brasil se posicionó como el principal origen de las consultas de inversión que recibió el Instituto Uruguay XXI . Las últimas novedades surgieron en el sector hotelero con la adquisición del hotel y casino Enjoy de Punta del Este por parte de la cadena de lujo Fasano, en la industria maderera con la instalación en Rivera de la planta de aserrío de pino BrasPine, y en el sector financiero con la venta de la filial en Uruguay de HSBC a BTG Pactual .

Inversiones El gobierno quiere “aprovechar” el incremento del interés de empresas brasileñas por invertir en Uruguay, que llegan en sectores como hotelería, banca y agroindustria

Arechavaleta señaló que el “enorme interés del empresario brasilero por buscar alternativas” de inversión fuera de su país se acentuó en los últimos años con el regreso de Luis Inácio Lula da Silva al poder, que a poco tiempo de asumir aprobó una reforma tributaria “muy profunda y que tendrá impactos varios años” hacia adelante.

Para el presidente de la cámara empresarial, si Bolsonaro vence a Da Silva en la segunda vuelta del próximo domingo 25, hay “expectativas positivas” para los negocios, tanto hacia el interior de Brasil como hacia afuera.

Por eso, opinó que el interés de las firmas brasileñas por radicar inversiones productivas en Uruguay “debería mostrar un camino de continuidad” respecto a lo registrado en los últimos años. “Para el industrial, para el comerciante y el inversor brasilero se ha tornado algo imperioso salir a buscar alternativas que le permitan proyectarse y trabajar con certeza, manejar flujos con razonabilidad y con criterio, para no vivir a los saltos, como pasó en Argentina hasta hace no muchos años y como en los últimos tiempos ha pasado en Brasil”, afirmó.

Esa necesidad, añadió Arechavaleta, se complementó con el esfuerzo que desde la agencia Uruguay XXI y el sector privado se viene realizando para posicionar a Uruguay como un “lugar seguro” para las inversiones.

Alegó que, si bien hay que esperar al resultado del balotaje, se prevé que con un eventual gobierno de Bolsonaro cambiaría la actual política “muy proteccionista” de Brasil, para posicionarse como una economía abierta al mundo. Eso, dijo, para los exportadores uruguayos sería “una oportunidad” que “debería entusiasmarlos”.

En los últimos cinco años, las exportaciones uruguayas de mercaderías hacia Brasil promediaron unos US$ 2.000 millones anuales. En enero-setiembre de 2026 las ventas a ese destino totalizaron US$ 1.568 millones, un 15% del total según el Instituto Uruguay XXI.

Más comercio e inversión

Bolsonaro obtuvo el 47,3% de los votos válidos —excluyendo las papeletas en blanco y nulas—, frente al 44,9% de Lula. Senador de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, encarna una propuesta de derecha radical que, en lo económico, impulsa una reducción de la burocracia estatal, privatizaciones de empresas públicas, recortes en el gasto público y rebajas impositivas.

Para Arechavaleta, “haya un cambio político profundo o no, la realidad de la economía brasilera no va a variar mucho en el corto plazo”, porque “es muy poco probable que pueda haber modificaciones en términos fiscales o de presión tributaria” que provoquen una “explosión” de crecimiento que cause certidumbre y oportunidades de negocios para el inversor de ese país.

A su juicio, cualquiera sea el desenlace electoral no se va a “cortar este flujo de crecimiento de la inversión brasileña en Uruguay que viene registrándose en los últimos años” porque “las cuestiones estructurales en Brasil fuerzan al inversor a seguir buscando alternativas afuera”. Sin embargo, el ejecutivo admitió que, de ganar la elección Bolsonaro, es probable que “mejoren mucho la confianza, la credibilidad y la tranquilidad en términos de ambiente de negocios” en los próximos años.

Recordó que en la administración de Jair Bolsonaro, padre del actual candidato opositor, Uruguay “se benefició mucho”, por ejemplo, con el acuerdo de 2022 que permite producir en régimen de zona franca y exportar sin aranceles al país vecino y viceversa.

Arechavaleta consideró además que, si la derecha vuelve al poder en Brasil, podría proyectarse una mayor apertura comercial de la que Uruguay salga beneficiado.

Consultado sobre la investigación de supuesto dumping en la leche en polvo exportada de Uruguay a Brasil —que derivó en medidas antidumping, luego puestas en suspenso a partir de las gestiones realizadas por el gobierno uruguayo— y las consecuencias que podría llegar a tener un cambio de signo político en el gobierno brasileño, Arechavaleta opinó que no debería “inquietar” a la industria láctea nacional. Conaprole y los exportadores en general deberían estar “entusiasmados de que Brasil abra sus fronteras”, sostuvo.

Alegó que “en distintas oportunidades los gobiernos del mismo signo político, sobre todo los de izquierda de Uruguay y los de los países de la región, han ofrecido las peores situaciones en términos comerciales y de negocios que probablemente se hayan visto en la historia cercana”. Aludió al “corte de los puentes” entre Argentina y Uruguay, cuando el conflicto por la instalación de la fábrica de pasta de celulosa de Botnia (hoy UPM) en Fray Bentos, a las dificultades de los exportadores uruguayos en los negocios realizados con Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez y, más recientemente, con la investigación por parte de Brasil de presunto dumping en el rubro lácteo. Con ese contexto, Arechavaleta dijo “no creer” en las “afinidades políticas a la hora de hacer negocios”.

Y reflexionó: “No me imagino de aquí para adelante una situación ventajosa para el Uruguay siendo Lula presidente, por más que sean muy amigos con (Yamandú) Orsi. Siendo objetivo, al gobierno uruguayo actual le quedan tres años y, aunque el próximo presidente de Brasil sea Lula, no se han visto avances significativos en materia de política exterior”.

A la espera

En la interna de la cámara, Arechavaleta dijo que hubo algunas pocas preguntas y algunos comentarios sobre el nuevo escenario político que se avizora en Brasil tras el resultado de la primera vuelta electoral. “Está todo el mundo esperando a ver cómo responden los indicadores económicos y el mercado bursátil”, afirmó.

También señaló cautela de parte de “algunas personas que estaban buscando campos en Uruguay” y dejaron la búsqueda en suspenso, a la espera del resultado electoral. “Un inversor que viene a buscar refugio de su capital, en el buen sentido, en términos de tranquilidad, porque de repente se trata de capital para su retiro o para una inversión que le pueda generar flujo para sus últimos años, quizás pueda estar especulando un poquito más con el resultado electoral”.

En la misma línea, el ejecutivo dijo que también pueden estar esperando para tomar decisiones de inversión empresarios del rubro tecnológico y de la industria del software, ya que no dependen tanto de instalar infraestructura o realizar montaje de plantas.