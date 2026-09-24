Uruguay planteó a Brasil que la demora en cerrar el caso por ‘dumping’ en leche en polvo causa “incertidumbre”

Si bien pasaron más de tres meses desde que una resolución de un órgano federal de Brasil formalizó la decisión de la suspensión de la aplicación de derechos antidumping sobre las importaciones de leche en polvo procedentes de Uruguay y Argentina, el caso sigue sin cerrarse.
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Son tres las empresas uruguayas involucradas en esa investigación —Conaprole, la principal—, que derivó en la resolución de medidas antidumping ante importaciones que supuestamente ingresaron al mercado de Brasil a precios inferiores a los de la industria láctea doméstica, lo que habría derivado en una caída en la producción y las ventas internas. Sin embargo, una mediación política entre el presidente Yamandú Orsi y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, desactivó el cobro de derechos antidumping a fines de mayo pasado.
La delegación del gobierno de Uruguay en el Grupo Mercado Común del Mercosur, que sesionó en Montevideo el 9 y 10 de este mes, planteó el tema a la comitiva brasileña, recordando la aprobación de la resolución 907 del Comité Ejecutivo de Gestión de la Cámara de Comercio Exterior de Brasil (Gecex), del 3 de junio, e informó que el 29 de julio fue publicada una circular de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex) que da inicio al “proceso de evaluación de interés público”. Según el acta de la reunión, la comitiva uruguaya manifestó que “está siguiendo el desarrollo” de esa evaluación “con especial atención” y, en ese sentido, solicitó a la delegación brasileña conocer los plazos previstos para que el Departamento de Defensa Comercial elabore la correspondiente Nota Técnica a partir de la cual la Secex deberá remitir una recomendación a la Secretaría Ejecutiva de la Camex.
Los argentinos compartieron “la totalidad de los términos expresados por la delegación de Uruguay en cuanto al procedimiento de la investigación (por supuesto dumping) y a la incertidumbre que genera para los exportadores la falta de una pronta resolución”.
Frente a esos planteos, la delegación de Brasil citó otra circular del Secex, del 17 de agosto pasado, según la cual la fase probatoria de la evaluación de interés público finalizará el 2 de octubre de 2026, seguida de la etapa de manifestaciones finales, hasta el 26 de ese mes. Posteriormente, el Departamento de Defensa Comercial dispondrá de 20 días, prorrogables por igual lapso, para elaborar su Nota Técnica, y la Secex, de cinco días, que pueden extenderse por el mismo período, para remitir al Gecex su recomendación con base en la Nota Técnica.
Los brasileños agregaron que, hasta que se proceda la deliberación del Gecex, está en pausa el cobro de los derechos antidumping. Conforme a la normativa aplicable, la suspensión puede mantenerse por hasta un año y ser prorrogada una única vez por igual período, al término del cual los derechos podrán extinguirse, de conformidad con las condiciones previstas en la normativa.
Las delegaciones de Uruguay y de Argentina “reiteraron su posición en el sentido de que los derechos dispuestos en la resolución 907 no resultan aceptables, tanto debido a la cuantía como por los vicios de forma de la investigación precedente”.
En el acta consta que Uruguay destacó la “buena disposición de las autoridades brasileñas para mantener abiertos los canales de negociación” y reiteró su intención de “continuar trabajando para llegar a una solución duradera y satisfactoria para las partes”.
“Acá no se archivó nada. El procedimiento sigue”, señaló en junio el exembajador de Uruguay en Brasil Guillermo Valles, al explicar las etapas por delante en el caso.
Para Conaprole, el mercado brasileño es uno de los más importantes para sus exportaciones de leche en polvo. Durante la investigación, la empresa uruguaya alegó, entre otras cosas, que el proceso fue “irregular e ilegítimo” y que Brasil “ha violado” normas de la Organización Mundial del Comercio.