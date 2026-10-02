Elecciones en Brasil: una economía bajo presión a medida que se acercan las presidenciales
La economía se perfila como uno de los temas clave de las elecciones presidenciales de Brasil. El país sigue creciendo, pero a un ritmo menos sostenido. La deuda pública aumenta, las tasas de interés se mantienen muy altas y tanto los hogares como las empresas se enfrentan a un crédito costoso. Una ecuación económica compleja para el próximo presidente
Los brasileños están convocados a las urnas este domingo 4 de octubre para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas. La contienda enfrenta, entre otros, al presidente saliente, Luiz Inácio Lula da Silva, y al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. En este duelo, la situación económica del país es uno de los grandes temas en juego.
Registrate gratis y seguí leyendo
Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería.
El panorama es contrastante. Brasil no está en recesión, ni mucho menos, pero su economía muestra serios indicios de desaceleración. Tras un crecimiento del 2,3 % en 2025, el Banco Central de Brasil ya solo prevé un crecimiento del 1,8 % este año, y del 1,4 % en 2027. En el segundo trimestre de 2026, el PIB creció solo un 0,5 %, frente al 1,1 % del primer trimestre. El Banco Central estima que esta desaceleración debería continuar. La principal explicación radica, sobre todo, en las tasas de interés. Para combatir la inflación, el Banco Central había elevado su principal tasa de referencia, la Selic, hasta el 15 %. Desde entonces, ha comenzado a reducirla gradualmente y la bajó al 13,75 % en septiembre. Sin embargo, este nivel sigue siendo muy alto. El Banco Central destaca, además, que la actividad se está desacelerando gradualmente, aunque considera que el mercado laboral sigue siendo sólido.
Hogares y empresas, debilitados por las altas tasas de interés
Cuando el crédito es tan costoso, los hogares y las empresas tienen menos incentivos para endeudarse. El consumo se desacelera y el endeudamiento pesa cada vez más sobre las familias brasileñas. El fenómeno también afecta a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, que tienen más dificultades para pagar sus facturas. Las dificultades financieras afectan tanto a las pequeñas como a las grandes empresas en sectores como la energía, la petroquímica o la distribución. Y esta situación termina afectando al propio Estado.
Para financiar sus políticas sociales y apoyar a los hogares más vulnerables, el gobierno debe mantener un gasto elevado, mientras que la deuda pública ya alcanza el 82,5 % del PIB. Y con tasas de interés tan altas, el costo de esta deuda se vuelve particularmente oneroso. El servicio de la deuda representa ahora más del 8 % de la riqueza nacional brasileña.
El problema es, por lo tanto, en parte circular. El gobierno busca apoyar el poder adquisitivo, pero una política fiscal expansiva puede complicar la tarea del Banco Central si persisten las tensiones inflacionarias. Este último, por cierto, se mantiene cauteloso: la inflación se ha desacelerado, pero las expectativas para 2026 siguen en 4,9 %, por encima del objetivo del 3 %.
Lula apuesta por las ayudas sociales, Flávio Bolsonaro por la deuda
En este contexto económico, Lula anunció un aumento del 15 % en los subsidios de la Bolsa Familia, el gran programa brasileño de ayuda a las familias pobres. La medida se produce a pocos días de la primera vuelta y tiene como objetivo brindar un mayor apoyo a los ingresos de los hogares más modestos. El gobierno también ha anunciado medidas destinadas a ayudar a los hogares con una deuda elevada.
Estos anuncios son bien recibidos por los partidarios del presidente saliente, pero criticados por la oposición, que los ve como una medida destinada a impulsar su campaña. Por su parte, Flavio Bolsonaro pone énfasis en el costo de vida y en la cuestión del gasto público y la deuda. Sin embargo, su campaña ha dado pocos detalles sobre los medios concretos para reducir ese endeudamiento.
Sea cual sea el resultado de las elecciones, el próximo presidente de Brasil deberá lidiar con una ecuación económica particularmente compleja: apoyar a los hogares y la actividad económica, tranquilizar a los inversionistas, contener la inflación y controlar la deuda pública, al tiempo que espera poder seguir reduciendo gradualmente las tasas de interés. El desafío será aún mayor, ya que el Banco Central ya prevé un crecimiento limitado al 1,4 % para 2027 y el país sigue expuesto a riesgos externos y climáticos, en particular ante la amenaza de un episodio de El Niño que podría afectar a la agricultura, uno de los motores tradicionales de la economía brasileña.