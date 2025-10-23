  • Cotizaciones
    jueves 23 de octubre de 2025

    El gobierno celebra emisión internacional por el equivalente a US$ 1.850 millones

    El Ministerio de Economía había recogido en Washington D.C. expresiones de “avidez” de inversores por la deuda pública uruguaya; la colocación incluyó un nuevo bono en pesos nominales y la ampliación de uno en dólares

    Ministro Gabriel Oddone.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El viaje a Washington D.C. de una delegación del Ministerio de Economía (MEF) y del Banco Central (BCU) para participar en la asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la semana pasada sirvió también para hacer otros contactos y encaminar la última emisión de deuda internacional de 2025, concretada ayer, miércoles 22.

    Antes de pisar suelo uruguayo, las autoridades ya adelantaban expectativas favorables —reforzadas por valores en alza de los Globales en dólares en circulación, según el índice de Búsqueda—, que se vieron materializadas.

    El lunes 20, el MEF informó que mandató a Bank of America Securities, HSBC e Itaú para coordinar llamadas con inversores locales e internacionales para la emisión de un bono global denominado en pesos uruguayos y/o dólares y de madurez intermedia.

    Ayer por la mañana, la cartera anunció la emisión de un nuevo Bono Global en pesos corrientes con vencimiento en 2035 y la reapertura de otro en dólares que tiene amortización final en 2037, con la posibilidad para los inversores de entregar en canje ciertos títulos públicos ya en circulación.

    En la tarde, el MEF informó que colocó un total equivalente a US$ 1.850 millones, con una demanda por más del doble de ese monto (US$ 3.835 millones, incluyendo los papeles en pesos a menor plazo ofrecidos en canje).

    Del nuevo Bono Global en moneda nacional a tasa fija nominal emitió una cifra que, convertida a dólares, son US$ 1.350 millones, y US$ 500 millones correspondieron a la reapertura del título en la divisa estadounidense.

    El comunicado ministerial destacó que tanto la tasa de rendimiento convalidada por el bono en pesos nominales (8% anual) como la prima de riesgo del Global en dólares ampliado (78 puntos básicos) son las más bajas que Uruguay ha conseguido en una y otra moneda desde que accede a los mercados de capitales internacionales. La tasa de retorno de ese último papel fue de 4,73%.

    Venta en Washington

    En el marco de la asamblea del FMI de la semana pasada, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, acompañado por el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, mantuvo contactos en Washington D.C. con calificadoras de riesgo y estructuradores de deuda, entre otros actores, lo que preparó el terreno para esta emisión.

    “Lo que nos dicen los inversores y estructuradores es que hay avidez por la salida al mercado de Uruguay que vamos a estar anunciando en algunos días. Entender en qué moneda, con qué plazos, en qué mercados es la pregunta que no hemos dado respuesta, porque estamos evaluando; de hecho, el responsable de deuda lo está evaluando. Lo vamos a estar anunciando en los próximos días, pero (la pregunta) demuestra que hay un interés por seguir colocando en Uruguay”, declaró el jerarca el jueves 17 al programa Punto de encuentro de Radio Universal.

    Tolosa Balanz
    Oddone y Tolosa en una reunión en Washington D.C. con asesores financieros.

    Después de haber presentado los “fundamentos de la convergencia” fiscal, la estrategia monetaria y en materia de deuda planificados, esos contactos permiten “confirmar” que lo que está haciendo el gobierno es “comprendido en el exterior” y que “hay buenas perspectivas para que las buenas colocaciones que está haciendo Uruguay continúen”, agregó.

    Con las agencias calificadoras en particular, dijo Oddone, estuvo en la conversación cómo “eventualmente mejorar” la nota de deuda soberana del país.

    El ministro volvió a referirse a la emisión en ciernes al disertar el lunes 20 en la celebración por el Día de la Construcción en el Club de Golf de Punta Carretas. Agregó que tiene “buenas expectativas” acerca de esta colocación, ante la percepción positiva recogida sobre el plan de “consolidación fiscal”.

    La declaración en el FMI

    En la asamblea del FMI, la situación macroeconómica uruguaya fue expuesta en la declaración que leyó el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, en representación de su país, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

    El texto, elaborado por el gobierno uruguayo, repitió la descripción hecha por las autoridades económicas de una herencia fiscal complicada por “gastos diferidos, la recaudación anticipada de impuestos y los compromisos de gasto heredados de la administración anterior”, que llevó a proponer en el proyecto de Presupuesto una “estrategia de consolidación fiscal, por un total de 1,5 puntos porcentuales” del Producto Interno Bruto (PIB).

    Agrega que “este ajuste estará impulsado por un aumento gradual de los ingresos, respaldado por una administración tributaria modernizada y más eficiente, un mayor control de la evasión, la implementación del impuesto mínimo global y la racionalización de determinados instrumentos tributarios, manteniendo el gasto prácticamente constante como porcentaje del PIB”. Según la declaración gubernamental leída por Caputo, en el articulado del Presupuesto “la actual administración no solo ha preservado la regla fiscal introducida por su predecesora, sino que también la ha reforzado para elevar su rol en la gestión de la política fiscal”.

