Noviembre está terminando con datos positivos para el gobierno en cuando a la gestión de deuda pública y el fondeo de sus cuentas: después de la ratificación de la calificación de riesgo por parte de dos agencias , la semana pasada colocó títulos en euros en los mercados globales y el martes 24 captó más financiamiento a través de una emisión doméstica, mientras los bonos nominados en dólares dejaron de desvalorizarse.

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Por un lado, el Ministerio de Economía (MEF) concretó el jueves 19 la emisión de un bono global por 1.250 millones de euros, equivalentes a US$ 1.372 millones. Según informó la secretaría de Estado, en su “pico”, la demanda casi triplicó ese monto (3.502 millones de euros).

El nuevo bono tiene vencimiento en 2034 y paga una tasa de interés anual de 4,75%. El rendimiento anual se ubicó en 4,754%, equivalente a un diferencial (spread) de 130 puntos básicos sobre la curva de tasas en euros a ocho años de plazo. La mayor parte de los compradores (77% de las cuentas) fueron inversores europeos, entre ellos administradoras de activos, bancos privados, bancos centrales, compañías de seguros, fondos de pensión y hedge funds, detalló.

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Esta operación marcó el regreso de Uruguay al mercado de deuda en la moneda común europea, desde la última colocación efectuada en 2005.

El MEF resaltó que la emisión buscó completar el programa de financiamiento en el mercado externo para 2026 y que profundiza la diversificación de monedas, de tasas de interés y de la base de inversores. “Estos resultados reflejan la confianza de los inversores internacionales en la solidez de los fundamentos macroeconómicos y financieros de Uruguay y sus perspectivas económicas”, interpretó la cartera.

Por otro lado, el martes 24 el MEF captó el equivalente a US$ 125,2 millones al colocar un nuevo tramo de la serie 4 de Notas del Tesoro en unidades previsionales —pesos ajustables por los salarios medios— a una tasa de corte de 1,86%.

Según el calendario de emisiones domésticas planificado por el ministerio, en diciembre habrá otras tres licitaciones de Notas, la próxima en unidades indexadas a la inflación y luego dos en pesos corrientes.

Globales en dólares

El precio promedio de los Bonos Globales en dólares registró una caída desde mediados de noviembre, que, luego de una cierta estabilización, empezó a revertirse desde fines de la semana pasada.

A pesar de la baja del rendimiento de estos títulos, el “riesgo país” de Uruguay aumentó ligeramente y llegó a 94 puntos básicos (0,94%) el lunes 23 en la medición de República AFAP, un máximo en lo que va de 2026; en los días posteriores se ubicó por debajo de 90 puntos. El cálculo indica el diferencial de rendimiento respecto de los Treasuries del gobierno de Estados Unidos.

Emisión para infraestructura

La empresa Ciemsi Capital colocó por 100 millones de unidades indexadas (UI) a la inflación, equivalentes a US$ 16,5 millones en su primera salida al mercado de valores. Se trata de una emisión de obligaciones negociables a 15 años, con una tasa de interés anual de 5,75% real.

Según informó la empresa en una gacetilla, la demanda totalizó 227 millones de UI.

La principal fuente de repago de sus títulos serán los dividendos y demás derechos económicos derivados de tres emprendimientos en los que la empresa mantiene participación accionaria: el Nuevo Paso de Frontera de Fray Bentos, la Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad ubicada en Libertad y el proyecto de agua metropolitana en Aguas Corrientes.

Ciemsi Capital es la sociedad que canaliza las inversiones de Ciemsi Group en concesiones, proyectos de participación público-privada y otras obras de infraestructura.