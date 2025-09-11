  • Cotizaciones
    El gobierno colocó Nota en pesos por casi US$ 112 millones; prevé necesidades de fondeo decrecientes

    Después de 2027 se reduciría el financiamiento que el gobierno deberá buscar en los mercados, según su planificación para el próximo quinquenio

    La oficina de Gestión de Deuda Pública del MEF.

    FOTO

Mauricio Zina/adhocFOTOS

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La planificación financiera del gobierno incluida en el proyecto de Presupuesto quinquenal a estudio del Parlamento asume que el resultado fiscal tendería a mejorar y, con ello, después de 2027 se reducirían las necesidades de pedir dinero prestado a inversores y a organismos internacionales.

    La mayor parte del endeudamiento público con propósitos de caja proviene de los títulos de deuda —bonos y Notas— emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tanto en el mercado internacional como bajo las leyes nacionales, una tarea de la que se encarga su Unidad de Gestión de Deuda Pública.

    Leé además

    El director de Gestión de Deuda del MEF viajó a Suiza para reunirse con potenciales compradores de un nuevo bono uruguayo
    Finanzas públicas

    El director de Deuda Pública seguirá en su cargo “por un tiempo más”

    Por Ismael Grau
    Parte del equipo de gestión de la deuda pública, que trabaja en el MEF
    Finanzas públicas

    Deuda: “hoja de ruta” para el mercado doméstico, bono temático y planes de emisión en moneda europea

    Por Ismael Grau

    Para todo 2026, lo previsto es obtener por esa vía US$ 5.966 millones, según el mensaje que acompañó el proyecto presupuestal. El monto a captar de los mercados sería de US$ 6.145 millones en 2027, y bajaría a US$ 5.652 millones en 2028 y a US$ 5.467 millones en 2029.

    En lo que va de 2025, el MEF concretó dos emisiones en el exterior, una en dólares y otra en francos suizos. Por fuera de eso, hizo las habituales colocaciones de Notas del Tesoro, que tienen plazos de vencimiento más inmediatos y están nominadas en pesos corrientes, indexados al Índice de Precios al Consumo (en unidades indexadas) o al Índice Medio de Salarios (en unidades previsionales). De la serie 12, el martes 9 ofreció $ 2.500 millones y emitió $ 4.463 millones —equivalentes a US$ 111,8 millones— a una tasa de corte de 7,85%, informó la secretaría de Estado.

    Al presentar en julio el calendario de emisiones para el segundo semestre, las autoridades del MEF habían dicho que redoblará el esfuerzo por “aumentar el fondeo en moneda nacional y la pesificación de la deuda”, a la vez que buscará reducir el costo de financiar el déficit fiscal. La intención es que las tasas que paga al endeudarse “reflejen crecientemente la reducción de la inflación y de las expectativas”, lo cual debería contribuir a la “convergencia fiscal y a la sostenibilidad de la deuda”, fundamentó entonces el ministro Gabriel Oddone.

