El gobierno colocó Nota en pesos por casi US$ 112 millones; prevé necesidades de fondeo decrecientes

Después de 2027 se reduciría el financiamiento que el gobierno deberá buscar en los mercados, según su planificación para el próximo quinquenio

La planificación financiera del gobierno incluida en el proyecto de Presupuesto quinquenal a estudio del Parlamento asume que el resultado fiscal tendería a mejorar y, con ello, después de 2027 se reducirían las necesidades de pedir dinero prestado a inversores y a organismos internacionales.

La mayor parte del endeudamiento público con propósitos de caja proviene de los títulos de deuda —bonos y Notas— emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tanto en el mercado internacional como bajo las leyes nacionales, una tarea de la que se encarga su Unidad de Gestión de Deuda Pública.

Para todo 2026, lo previsto es obtener por esa vía US$ 5.966 millones, según el mensaje que acompañó el proyecto presupuestal. El monto a captar de los mercados sería de US$ 6.145 millones en 2027, y bajaría a US$ 5.652 millones en 2028 y a US$ 5.467 millones en 2029.

En lo que va de 2025, el MEF concretó dos emisiones en el exterior, una en dólares y otra en francos suizos. Por fuera de eso, hizo las habituales colocaciones de Notas del Tesoro, que tienen plazos de vencimiento más inmediatos y están nominadas en pesos corrientes, indexados al Índice de Precios al Consumo (en unidades indexadas) o al Índice Medio de Salarios (en unidades previsionales). De la serie 12, el martes 9 ofreció $ 2.500 millones y emitió $ 4.463 millones —equivalentes a US$ 111,8 millones— a una tasa de corte de 7,85%, informó la secretaría de Estado.