El gobierno colocó Nota en pesos por casi US$ 112 millones; prevé necesidades de fondeo decrecientes

La planificación financiera del gobierno incluida en el proyecto de Presupuesto quinquenal a estudio del Parlamento asume que el resultado fiscal tendería a mejorar y, con ello, después de 2027 se reducirían las necesidades de pedir dinero prestado a inversores y a organismos internacionales.
La mayor parte del endeudamiento público con propósitos de caja proviene de los títulos de deuda —bonos y Notas— emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tanto en el mercado internacional como bajo las leyes nacionales, una tarea de la que se encarga su Unidad de Gestión de Deuda Pública.
Para todo 2026, lo previsto es obtener por esa vía US$ 5.966 millones, según el mensaje que acompañó el proyecto presupuestal. El monto a captar de los mercados sería de US$ 6.145 millones en 2027, y bajaría a US$ 5.652 millones en 2028 y a US$ 5.467 millones en 2029.
En lo que va de 2025, el MEF concretó dos emisiones en el exterior, una en dólares y otra en francos suizos. Por fuera de eso, hizo las habituales colocaciones de Notas del Tesoro, que tienen plazos de vencimiento más inmediatos y están nominadas en pesos corrientes, indexados al Índice de Precios al Consumo (en unidades indexadas) o al Índice Medio de Salarios (en unidades previsionales). De la serie 12, el martes 9 ofreció $ 2.500 millones y emitió $ 4.463 millones —equivalentes a US$ 111,8 millones— a una tasa de corte de 7,85%, informó la secretaría de Estado.
Al presentar en julio el calendario de emisiones para el segundo semestre, las autoridades del MEF habían dicho que redoblará el esfuerzo por “aumentar el fondeo en moneda nacional y la pesificación de la deuda”, a la vez que buscará reducir el costo de financiar el déficit fiscal. La intención es que las tasas que paga al endeudarse “reflejen crecientemente la reducción de la inflación y de las expectativas”, lo cual debería contribuir a la “convergencia fiscal y a la sostenibilidad de la deuda”, fundamentó entonces el ministro Gabriel Oddone.