Deuda: el gobierno aprovecha el “apetito” por el peso y redobla su apuesta por el mercado local

Para cubrir el déficit de sus cuentas en este año, el MEF calcula que precisa obtener US$ 6.041 millones y proyecta que la emisión de títulos de deuda, tanto en el mercado internacional como en el doméstico, proveerá la mayor parte de ese dinero (US$ 5.436 millones). Hasta ahora ya consiguió algo menos de la mitad (US$ 2.863 millones).