Paro del PIT-CNT con la Rendición de Cuentas, el impuesto a los ricos y la reducción de la jornada en agenda

Fenapes y la FUM harán paro de 24 horas, mientras la medida general del movimiento sindical será entre las 9 y las 13 horas

El PIT-CNT realizará este miércoles 10 un paro general parcial. La medida se extenderá entre las 9 y las 13 horas e incluirá una movilización en el Cerro.

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La convocatoria para la concentración es a las 10 horas en la calle Santín Carlos Rossi, frente al local de Apex Cerro, un programa de proyección comunitaria de la Universidad de la República. “Por un Uruguay de transformaciones profundas. Por justicia social, trabajo y salario”, es la consigna del paro.

Habrá un estrado en la esquina de las calles Carlos María Ramírez y Egipto, donde se desarrollará un acto. Los oradores serán el presidente y la secretaria general adjunta del PIT-CNT, Marcelo Abdala y Alejandra Pereira.

El paro de este miércoles fue aprobado por el PIT-CNT en su Mesa Representativa del jueves 14 de mayo. Allí los dirigentes definieron que pondrán en el centro de la plataforma reivindicaciones, como “una Rendición de Cuentas de cara a las necesidades del pueblo”, la iniciativa de un impuesto de 1% al 1% más rico de la población, la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario y la “instrumentación de los avances del Diálogo Social en Seguridad Social”.

La educación para 24 horas La Federación Nacional de Profesores de la Enseñanza Secundaria (Fenapes) hará durante la jornada un paro de 24 horas. Su plataforma particular reclama el “6+1% del PIB para la educación”, la creación de nuevos cargos de docencia directa y administrativos, horas de planificación y coordinación, mejoras edilicias y la conformación de equipos multidisciplinarios, entre otros puntos.