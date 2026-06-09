  • Cotizaciones
    miércoles 10 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Paro del PIT-CNT con la Rendición de Cuentas, el impuesto a los ricos y la reducción de la jornada en agenda

    Fenapes y la FUM harán paro de 24 horas, mientras la medida general del movimiento sindical será entre las 9 y las 13 horas

    Marcelo Abdala en un paro parcial del PIT-CNT en 2025.

    Marcelo Abdala en un paro parcial del PIT-CNT en 2025.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El PIT-CNT realizará este miércoles 10 un paro general parcial. La medida se extenderá entre las 9 y las 13 horas e incluirá una movilización en el Cerro.

    La convocatoria para la concentración es a las 10 horas en la calle Santín Carlos Rossi, frente al local de Apex Cerro, un programa de proyección comunitaria de la Universidad de la República. “Por un Uruguay de transformaciones profundas. Por justicia social, trabajo y salario”, es la consigna del paro.

    Habrá un estrado en la esquina de las calles Carlos María Ramírez y Egipto, donde se desarrollará un acto. Los oradores serán el presidente y la secretaria general adjunta del PIT-CNT, Marcelo Abdala y Alejandra Pereira.

    Leé además

    Militantes en el acto del Día de los Trabajadores.
    Día de los trabajadores

    PIT-CNT reclamó al gobierno “señales claras” y anunció movilización por reducción de la jornada laboral y por la rendición de cuentas

    Por Redacción Búsqueda
    Presidente Yamandú Orsi.
    Yamandú Orsi

    El gobierno expuesto a encuestas negativas y muestras de descontento empresarial y del PIT-CNT

    Por Redacción Búsqueda

    El paro de este miércoles fue aprobado por el PIT-CNT en su Mesa Representativa del jueves 14 de mayo. Allí los dirigentes definieron que pondrán en el centro de la plataforma reivindicaciones, como “una Rendición de Cuentas de cara a las necesidades del pueblo”, la iniciativa de un impuesto de 1% al 1% más rico de la población, la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario y la “instrumentación de los avances del Diálogo Social en Seguridad Social”.

    La educación para 24 horas

    La Federación Nacional de Profesores de la Enseñanza Secundaria (Fenapes) hará durante la jornada un paro de 24 horas. Su plataforma particular reclama el “6+1% del PIB para la educación”, la creación de nuevos cargos de docencia directa y administrativos, horas de planificación y coordinación, mejoras edilicias y la conformación de equipos multidisciplinarios, entre otros puntos.

    La Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) también llevará adelante un paro de 24 horas. El reclamo del “6+1% del PIB para la educación” es el centro de la plataforma, que también incluye el reclamo por problemas edilicios y de infraestructura, por la creación de cargos de maestra comunitaria, por maestras de apoyo para todas las escuelas, por la universalización de la educación física, por la reducción del número de estudiantes por grupo, y por extensiones horarias para los funcionarios de gestión y servicio.

    Selección semanal
    Tecnología

    El 66% de los trabajadores que usan IA generativa en Uruguay empezó a hacerlo por cuenta propia

    Por José Frugoni
    Caso Soledad Barrera

    Marcha en dos departamentos y nueva denuncia ante el Colegio Médico contra una decisión de la ministra de Salud

    Por Leonel García
    Presidencia

    Presidencia dio detalles sobre el patrimonio de Orsi y su familia

    Gobierno

    Oficialismo busca cerrar controversia por la camioneta de Orsi y líderes opositores cuidan la “institucionalidad”

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Presidente de la República Yamandú Orsi.

    En medio de la crisis interna, Orsi se reunió con la bancada de senadores para dar explicaciones

    Por  Santiago Sánchez  y Victoria Fernández
    Intendente de Montevideo, Mario Bergara

    “No veo dónde está la falla ética”, se defendió el líder de los ediles blancos que votaron partida extra para la Intendencia de Montevideo

    Por Federico Castillo
    Jorge Drexler, el sábado 6 en el Antel Arena.

    Jorge Drexler llenó de candombe el Antel Arena, al pulso de estar acá y estar ahora

    Por Javier Alfonso
    Marcelo Abdala en un paro parcial del PIT-CNT en 2025.

    Paro del PIT-CNT con la Rendición de Cuentas, el impuesto a los ricos y la reducción de la jornada en agenda

    Por Redacción Búsqueda