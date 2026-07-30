Tras postergarla por el “ruido” sobre las AFAP, el gobierno concretó emisión global

Apenas disipados los “ruidos” en torno a cambios en el régimen de AFAP (administradoras de fondos de ahorro previsional) que decidió no hacer, el gobierno concretó esta semana la primera emisión de bonos en los mercados internacionales del año; había tenido que postergar la colocación.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó el martes 28 que ese día colocó en total el equivalente a US$ 1.697 millones, de los cuales US$ 1.298 millones correspondieron a la reapertura de un bono en pesos nominales y US$ 399 millones a la ampliación de otro en dólares; ambos títulos de deuda vencen en alrededor de 10 años. Los pedidos de compra totalizaron US$ 3.353 millones, que se repartieron prácticamente en mitades iguales entre inversores residentes en el país y localizados en el exterior.

El bono en dólares se colocó con un diferencial o prima de rendimiento respecto al título del Tesoro de Estados Unidos de referencia de 75 puntos básicos o 0,75% anual.

Esos ruidos llegaron a oídos del MEF y el riesgo de que, de seguir adelante con lo anunciado, afectara la credibilidad del país y el acceso al financiamiento de mercado llevó al gobierno a dar marcha atrás: la semana pasada, al comunicar las próximas medidas de reforma en torno a las jubilaciones a promover, no incluyó la creación de un “organismo público” para que se encargue de administrar las cuentas individuales de ahorro en las AFAP.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, admitió que todo este proceso afectó la planificación en materia de emisiones de deuda por parte del MEF y su Unidad de Gestión de Deuda. “Habitualmente salimos (con la emisión internacional) en el primer semestre. La razón por la que no salimos es porque entendimos que el ruido que se produjo en mayo fue tan superlativo, tan exagerado y tan mal manejado por mucha gente que decidimos esperar. Si el ruido se produjo, fue porque nosotros, como gobierno, comunicamos algo que hizo que se prendieran los motores. Pero también es cierto que, como les hicimos ver a varios agentes económicos, asesores y empresarios, se generó una situación en la que parecía poco menos que Uruguay estaba al borde del default”, comentó el jefe del equipo económico en una entrevista con el portal El Observador publicada el jueves 23.

“En ese contexto, dijimos: ‘Vamos a ordenar el proceso, vamos a definir una agenda de trabajo’. Estábamos esperando transmitirles este tema a los agentes de mercado”, explicó. El camino que tomó el MEF fue instalar ámbitos de diálogo con las AFAP y otros actores relacionados con el pilar de ahorro individual y el mercado de valores —como el Banco Central y el Banco de Seguros del Estado— y ajustar su postura.

“Si a un fondo de inversión que maneja el Fondo de Pensiones de los Bomberos de Nueva York le ocurre un accidente con alguno de los títulos que tiene en algún país del mundo y necesita liquidez para cubrirlo, lo que hace es vender parte de sus activos. ¿Qué busca? Que el título que va a comprar sea líquido, en el sentido de que del otro lado siempre haya alguien que se lo compre. ¿Quién es el candidato natural de un país pequeño a comprar (deuda uruguaya)? Son las AFAP. Entonces, si las AFAP están en riesgo, como se quiso transmitir, quienes están afuera y tienen títulos uruguayos dicen: ‘Esto es un problema’. ¿Qué hicimos? Resolvimos el problema, pusimos un camino y ahora vamos a ir por la emisión que naturalmente el país tendrá en algunas semanas”.

Sin embargo, la colocación se concretó casi de inmediato.

Ayer miércoles 29, al día siguiente de la operación de deuda, Citibank respaldó en un análisis la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo para el régimen de AFAP, aunque también señaló “debilidades” y “riesgos” del proceso.