  • Cotizaciones
    jueves 21 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El MEF percibe una “enorme confianza en el rumbo” del gobierno y está “alerta” por conflictividad

    La directora de Zonas Francas, quien estará al frente de la futura Dirección Nacional de Incentivos a la Inversión del Ministerio de Economía, se refiere a algunos “ruidos” y su efecto sobre el clima de negocios y la inversión productiva

    Isabella Antonaccio y el ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Isabella Antonaccio y el ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    FOTO

    Santiago Mazzarovich/adhocFotos
    Búsqueda | Ismael Grau
    Por Ismael Grau

    —Esta situación de conflictos que se ha dado, por ejemplo, en la pesca o en algunas empresas lácteas, ¿influye sobre las decisiones de inversión y el clima de negocios? ¿Le preocupa eso?

    —Sí, claramente, cualquier situación de conflicto y que incluso tenga por detrás una situación de pérdidas de empleo y demás siempre es algo que nos pone en alerta.

    Leé además

    Bomba de humo en un paro del PIT-CNT en 2023
    Medidas sindicales

    La conflictividad laboral escala con la discusión salarial y presupuestal, tras un primer semestre moderado

    Por Redacción Búsqueda
    El ministro Gabriel Oddone y la directora de Zonas Francas, Isabella Antonaccio
    Ministerio de Economía

    El gobierno anuncia cambios institucionales y nuevo foco para los incentivos fiscales a la inversión

    Por Redacción Búsqueda

    No es bueno que se den estas situaciones para nuestra estrategia de crecimiento, pero también son las reglas del juego. Involucran a sectores que, de alguna forma, han perdido dinamismo.

    Nosotros estamos para acompañar a aquellos sectores que estén ofreciendo mayores rentabilidades, que estén apostando en la inversión y demás. En los sectores que tienen ciertas problemáticas, hay otros ministerios que están acompañando en la problemática del empleo o la problemática del desarrollo industrial. Como Ministerio de Economía (MEF), si eventualmente se requiere, pondremos a disposición algunas de nuestras herramientas.

    —¿La propuesta de instaurar un “impuesto a los ricos” también hace ruido?

    —Generó cierto ruido, pero creo que tanto las declaraciones del presidente como del propio ministro Oddone fueron muy claras y hay como una confianza de que no se va a ir por ese lado. Luego, como toda discusión parlamentaria, siempre hay aspectos que fluyen y tensiones que se dan de uno y otro lado. Pero hay una enorme confianza en el rumbo de este gobierno —así lo hemos percibido— no solo del sector privado, sino (también) de actores externos.

    —Otro ajuste impositivo que está trabajando el Ministerio de Economía tiene que ver con las franquicias a las compras vía web, que también implican una resignación fiscal…

    —No soy la persona adecuada para que le haga esa pregunta.

    —¿Aplicarles el IVA no sería incumplir la promesa electoral de no aumentar la presión tributaria?

    —Sería eventualmente para avanzar en el sentido de procurar tener un margen o esquema de mayor competitividad para el comercio nacional. Esto también se ve acompañado de otra serie de reformas microeconómicas, que estamos trabajando en conjunto con la Asesoría en Política Comercial, por el lado de ayudar a que se reduzcan determinados costos que hoy encarecen a nuestro país.

    —Entre las medidas anunciadas el lunes hay dos referidas a la ciencia y la tecnología. La decisión del Poder Ejecutivo de congelar el acuerdo con la Universidad Hebrea de Jerusalén, aduciendo las situaciones de Estados Unidos desde el Oriente, ¿no es un mensaje contradictorio con pretender dinamizar esos sectores?

    —No estoy supermetida en el tema, pero tengo entendido —y fue el intercambio que tuvimos con (Álvaro) Brunini y la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación)— que el análisis que hicieron es que este tipo de acuerdos tienen que ser igual de beneficiosos para ambas partes. Y el acuerdo, aparentemente, por cómo estaba diseñado, no era todo lo beneficioso para Uruguay como se esperaba. O sea, había mucho aporte, digamos, del gobierno uruguayo y no una contraprestación de ese valor en servicios que prestaba la Universidad de Jerusalén.

    Selección semanal
    Entrevista

    Uruguay y China trabajan para usar las monedas locales en el comercio bilateral, dice el embajador Huang Yazhong

    Por Guillermo Draper
    Estafas

    A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

    Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
    “Muerte digna”

    En un nuevo escenario parlamentario, la eutanasia volvió a tener media sanción tres años después

    Por Leonel García
    Educación

    El gobierno quiere recuperar la esencia del Programa Maestros Comunitarios que quedó “metido en las aulas” tras la pandemia

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández