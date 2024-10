El mercado cambiario salió del “shock” pero sigue en fase de volatilidad

También el BCU, en el comunicado del martes 8, en el que informó la decisión de mantener la tasa de política monetaria en 8,50%, aludió al tema: “En Uruguay se observó volatilidad en el mercado financiero, producto de un incremento en la percepción de riesgo por parte de algunos agentes, situación que viene siendo procesada” por este. Mantener incambiada la política monetaria —en un sesgo que las autoridades definen como en “zona neutra contractiva”— respondió, en parte, a ese “shock cambiario”, según explicaron en una reunión con periodistas efectuada ayer. De no haber existido ese factor de incertidumbre asociado al plebiscito, “probablemente” la resolución hubiera sido un recorte de la tasa, apuntó el presidente del organismo, Washington Ribeiro. “Pero no se pudo soslayar” por los efectos en las expectativas inflacionarias, manifestó.

En el BCU manejan como el escenario más probable que la papeleta por el Sí impulsada por el PIT-CNT y sectores del Frente Amplio fracase. Si así ocurre, solo quedaría la incertidumbre por un eventual balotaje a fin de noviembre.

Volatilidad

“El oficialismo ya se sabe que no apoya al plebiscito, y la oposición está en una parte sí y otra parte no. La volatilidad va por ahí. La realidad es que no ha habido ningún otro hito en el mercado, político, económico o social, que haga que haya tanta volatilidad en el tipo de cambio. Entonces, se lo atribuimos principalmente a los cambios que podría haber si efectivamente el plebiscito sale o no termina saliendo”, comentó a Búsqueda el responsable de Estrategias de Inversión de Sura Investments, Matías Hoffman.

Su pronóstico es que esa volatilidad “se va a mantener hasta el 27 de octubre. Ahí sí va a haber un panorama más claro, tanto para un lado como para el otro. En caso de que salga, el dólar puede subir un poco más; en caso de que no salga, puede haber cierta normalización de la moneda”. Acotó: “No sé si va a haber una corrección más baja o se va a mantener en el entorno de los $ 42, pero sí creo que se va a mover”.

La elección en sí no es motivo de preocupación, según Hoffman. “Uno de los principales activos intangibles que tiene este país es ese respeto por las instituciones. Eso se debe a que el votante busca el medio. Entonces, no creo que haya mucha diferencia si se mantiene el oficialismo o si gana la oposición, sobre todo en términos de materia económica. Sí puede haber percepciones distintas en lo social, pero en materia económica, y sobre todo como (el designado ministro de Economía, Gabriel) Oddone y el candidato (por el Frente Amplio, Yamandú Orsi) puede estar bastante al centro o bastante en línea con lo que ha sido la evolución de la política económica en nuestro país durante las últimas décadas”.

Monetaria. El martes 8, el Directorio del BCU ratificó la instancia de la política monetaria, una decisión que estuvo en línea con lo que esperaban los analistas del mercado financiero. La encuesta de expectativas en materia de tasas de política monetaria no augura cambios en los próximos 24 meses.

El organismo fundamentó su decisión en el propósito de “consolidar la convergencia de la inflación y sus expectativas en torno al centro del rango meta”, señaló en su comunicado. Las proyecciones de los equipos técnicos del BCU “siguen ubicando la inflación en torno al centro del rango meta a 24 meses”.