El precio del dólar está casi inmóvil; el tipo de cambio real se deterioró en julio

Los movimientos de la cotización de la divisa en la plaza local fueron de algunos centésimos cada día esta semana, aunque baja en el mes

En agosto, el precio del dólar en la plaza uruguaya operó con una relativa estabilidad, que se consolidó en las últimas jornadas: los movimientos diarios fueron mínimos, de pocos centésimos.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Ayer miércoles 29 —el último día hábil— cerró el mes negociado a un valor medio de $ 40,005 en el mercado mayorista o “interbancario”, como se le dice en al jerga financiera; la jornada previa había operado a $ 40,004, informó el Banco Central (BCU). Eso significa una baja de 0,4% respecto a fin del mes anterior.

En julio, el Índice de Tipo de Cambio Real (ITCR) calculado por Búsqueda con similar metodología a la que utiliza el BCU registró una descenso relativamente fuerte respecto a junio, de 2,5%.

Este indicador combina la evolución de la cotización nominal del dólar y de la inflación en Uruguay y en un grupo de países con los que tiene vínculos comerciales relevantes, y aporta una comparación de los precios en dólares entre estas economías o de la competitividad desde esa exclusiva perspectiva y a corto plazo. Cuando el ITCR baja, como ocurrió en julio, significa que Uruguay se encareció en términos de la divisa estadounidense respecto de esos socios comerciales, y a la inversa cuando aumenta.

En julio, el índice se ubicó 3,5% por encima del nivel de un año atrás, impulsado por un fuerte abaratamiento relativo frente a Argentina (17,9%) y por mejoras con varios países europeos, como España (6%), Italia (4,9%) y Alemania (5,3%). También hubo ganancias de competitividad —en ese enfoque restrictivo y de corto plazo señalado— con Brasil (1,2%).