  • Cotizaciones
    jueves 28 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El precio del dólar está casi inmóvil; el tipo de cambio real se deterioró en julio

    Los movimientos de la cotización de la divisa en la plaza local fueron de algunos centésimos cada día esta semana, aunque baja en el mes

    Billetes de dólares. 

    Billetes de dólares. 

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En agosto, el precio del dólar en la plaza uruguaya operó con una relativa estabilidad, que se consolidó en las últimas jornadas: los movimientos diarios fueron mínimos, de pocos centésimos.

    Ayer miércoles 29 —el último día hábil— cerró el mes negociado a un valor medio de $ 40,005 en el mercado mayorista o “interbancario”, como se le dice en al jerga financiera; la jornada previa había operado a $ 40,004, informó el Banco Central (BCU). Eso significa una baja de 0,4% respecto a fin del mes anterior.

    Leé además

    El dólar tuvo una leve alza en julio
    Mercado cambiario

    El precio del dólar no termina de afirmarse tras su primera valorización mensual en el año

    Por Redacción Búsqueda
    Sede de BBVA Uruguay en la Ciudad Vieja
    Mercado cambiario

    El dólar apenas se mueve en torno a un nivel de equilibrio de $ 40

    Por Redacción Búsqueda

    En julio, el Índice de Tipo de Cambio Real (ITCR) calculado por Búsqueda con similar metodología a la que utiliza el BCU registró una descenso relativamente fuerte respecto a junio, de 2,5%.

    Este indicador combina la evolución de la cotización nominal del dólar y de la inflación en Uruguay y en un grupo de países con los que tiene vínculos comerciales relevantes, y aporta una comparación de los precios en dólares entre estas economías o de la competitividad desde esa exclusiva perspectiva y a corto plazo. Cuando el ITCR baja, como ocurrió en julio, significa que Uruguay se encareció en términos de la divisa estadounidense respecto de esos socios comerciales, y a la inversa cuando aumenta.

    En julio, el índice se ubicó 3,5% por encima del nivel de un año atrás, impulsado por un fuerte abaratamiento relativo frente a Argentina (17,9%) y por mejoras con varios países europeos, como España (6%), Italia (4,9%) y Alemania (5,3%). También hubo ganancias de competitividad —en ese enfoque restrictivo y de corto plazo señalado— con Brasil (1,2%).

    En cambio, Uruguay se encareció en dólares en la comparación interanual frente a Estados Unidos (1,5%), México (1,5%), Reino Unido (2,7%) y China (3,8%), el principal destino de sus exportaciones de mercaderías.

    Selección semanal
    Conflicto en Medio Oriente

    “Alza” del antisemitismo en Uruguay: organizaciones judías plantean al gobierno la necesidad de estrategias

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Fuerzas Armadas

    El Club Naval citó a una asamblea extraordinaria por disconformidad con el nuevo comandante de la Armada

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Sistema financiero

    El Banco Central propone nuevos requerimientos de capital para bancos y aseguradoras

    Por Redacción Búsqueda
    Justicia

    Imputaron a Penadés por violencia privada por episodio de 2014 en el que le ofreció dinero a cambio de sexo a un policía

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández