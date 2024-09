El precio del dólar se afirma; un banco ve “incertidumbre” por el plebiscito previsional

El propio Patricio Cortabarría, titular de la Asociación Rural, aludió a lo reiterativo del planteo al introducir el asunto y asignarle, esta vez, una connotación de mayor gravedad que otros años. “El tema del atraso cambiario surge en muchos de los discursos de presidentes de la ARU, con diferente intensidad, pero este año nos preocupa y mucho. Ya mencionamos que la política monetaria está orientada a lograr una tasa de inflación baja” con efectos benéficos para el desarrollo económico y social, que son un logro del actual Poder Ejecutivo, reconoció. “Pero no se ha conducido con una política fiscal de reducción del gasto público: pasamos de un PIB (Producto Interno Bruto) de US$ 62.000 millones a US$ 72.000 millones, pero el gasto sigue siendo del 30%”, cuestionó el dirigente ruralista. Y comparó que así como el gobierno debió atravesar por “dos situaciones extremas, la pandemia y la sequía”, que ocasionaron “gastos y pérdidas cercanos a los US$ 4.000 millones”, también las empresas han vivido situaciones que las llevaron a ajustarse, a “recortar gastos, para poder seguir siendo rentables”.