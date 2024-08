Diputado Fratti: "Con este atraso cambiario, si las vacas parieran mellizos tampoco nos salvamos"

Está estancado, en primer lugar por el atraso cambiario. Los economistas hablan de un 25%. Se dice que Uruguay está en condiciones de producir más, pero con este atraso cambiario, si las vacas parieran mellizos tampoco nos salvamos. El sector exportador no levanta mucho la voz, porque se siente amigo del gobierno, porque sino no se entiende. Al que está produciendo no le cierran las cuentas.

¿Si estuviera el Frente Amplio en el gobierno se reclamaría más?

Sin dudas. Se amenazaba cortar rutas en su momento, y resulta que cuatro años después el dólar sigue al mismo precio. Los economistas independientes dicen que este atraso cambiario es el más grande del siglo.

No se puede ser deshonesto intelectualmente y decir que cuando gobernó el Frente no hubo atraso cambiario, también lo hubo. Es muy atractivo para el Ministerio de Economía tratar de controlar la inflación con el tipo de cambio, y ese es un problema. El tema es que no se puede ir hasta el límite de frenar a tus principales productos, que son los que generan los ingresos de divisas al país.

Escuché con asombro al entonces presidente del Banco Central Uruguay (BCU), Diego Labat, decir: “no intervenimos, el mercado resuelve”. Desde mi punto de vista el mercado nunca resolvió nada en ninguna parte del mundo. Siempre hay una intervención de la autoridad monetaria.

Es verdad que el dólar a nivel internacional tuvo presiones a la baja, y que las inversiones extranjeras afectan el valor del dólar. Pero me llama la atención que sigamos discutiendo sobre el libre mercado ¿Si el libre mercado resuelve todo tendríamos que pensar para qué queremos gobierno? Me parece que esa es una visión demasiado dogmática.

Es un problema que queda para el próximo gobierno, con una intensidad como no se había visto en este siglo.

¿Qué otros problemas están afectando al sector?

Los mercados. Del 2011 al 2013 vendíamos la carne a valores muy cercanos a los que vendían Estados Unidos y Australia, y hoy vendemos a US$ 1.000 menos (por tonelada). Ahí hubo algo que dejamos de hacer.

En eso influye la gran oferta de Brasil, que es más barata.

Bueno, pero más allá de eso, Uruguay tiene que apuntar a vender lo más caro posible, a los mercados ricos. Tiene que abrir mercados, bajar aranceles, todo lo que se dijo en la campaña electoral anterior y no pasó. No se abrieron nuevos mercados y no se bajaron aranceles. La política internacional de este gobierno fue totalmente errática.

La intención de concretar acuerdos comerciales ha sido muy clara.

Sí, pero desde la dictadura para acá el Uruguay había definido una política de Estado en relaciones exteriores. No pelearse con los vecinos, tratar de ser lo más prolijos posible, y si hay un problema tratar de intervenir para solucionarlo. Jamás romper con nadie y hablar con todos para ver si podemos entrar a los mercados.

Cuando decís que vas a hacer un tratado de libre comercio con China, independientemente de lo que piense el Mercosur, indirectamente estás atacando a tus socios. Me parece que es absolutamente descabellado salir del Mercosur. Si nos distanciamos de Brasil y Argentina las consecuencias económicas pueden ser tremendas. Uruguay al estado de San Pablo le exporta más que a Europa. Por supuesto que el Mercosur no ha funcionado como desearíamos, pero no hay que pelearse.

Ahora tenemos el problema en Venezuela, que es muy desprolijo, pero no vamos a reconocer un presidente cuando no vimos las actas de la elección. Considerando la pequeñez de Uruguay y la dependencia que tenemos de nuestros vecinos, me parece que este tipo de política internacional es errónea.

En INAC sostienen que en las anteriores administraciones no se hizo nada para abrir los mercados del sudeste asiático, ¿eso es así?

Le dimos gran importancia a China. También fuimos tres veces a Japón con el entonces director general de Servicios Ganaderos, Francisco Muzzio, quien falleció hace poco. Ese mercado estaba cerrado y lo abrimos.

Cuando asumimos en INAC la carne uruguaya tenía 80 mercados abiertos y nos fuimos con 150 mercados; el INAC tenía US$ 3 millones y lo dejamos con US$ 40 millones. Se abrieron países importantes, pero esto es por parte. Hoy claramente el siguiente paso son los países del sudeste asiático, que además están económicamente mucho mejor que hace 15 o 20 años.

Cuando llegamos al INAC Uruguay no le vendía a Rusia, y después de gestiones que realizamos con Cancillería ese mercado llegó al 40% de todas las exportaciones de carne de Uruguay.

Pero todo esto se discontinuó. No solo lo digo yo, también lo dice (Roberto) Vázquez Platero (exministro de Ganadería y expresidente del INAC).

¿Usted también cree que INAC le está prestando demasiada atención al mercado interno y a las carnicerías?

Comparto absolutamente. Nuestra mirada tiene estar afuera. Se pasaron 13 técnicos de control de calidad de la exportación al mercado interno. Tengo muchas dudas sobre los controles esporádicos virtuales que se plantea hacer a los frigoríficos. Cuando estuve ahí vi mucha cosa. Si alguien cree que en este país se puede inspeccionar un frigorífico y nadie sabe que vas a ir ese día, es muy ingenuo.

Es verdad que hay más preocupación por el mercado interno que por bajar aranceles y abrir nuevos mercados. Lo de bajar aranceles no es fácil. Lo menciono porque las críticas eran muy fuertes, parecía que el Frente Amplio no hacía nada. Se trabajó mucho, pero eso no es fácil de lograr. Ahora había que haber tratado de que Estados Unidos amplíe su cuota para Uruguay, por ejemplo. Eso es más fácil que hacer un TLC con China.

¿Qué pasa con la garrapata?

Se han aflojado los controles. La garrapata está absolutamente descontrolada, está en lugares donde no había, y donde había ahora hay mucho más. Para controlarla tenés que echar una cantidad de químicos y mañana puede aparecer carne con residuos. Cuando no le prestamos atención a estas cosas le estamos errando.

Usted es veterinario, ¿cómo ve las políticas sanitarias del MGAP?

Con la garrapata es un desastre lo que nos está pasando, pero no tienen que ver los técnicos. Se dijo desde el primer año que iban a sembrar moscas estériles para erradicar la bichera, que había acuerdo con las gremiales, incluso en lo más difícil para el desarrollo de cualquier actividad, que son los fondos. Pero el gobierno está terminando y no se ha sembrado ni una sola mosca.

En garrapata estamos hablando de pérdidas de más de US$ 50 millones, de bichera un poco menos porque cayó la cantidad de ovinos, pero sigue siendo un problema preocupante.

Ante la propuesta del gobierno de no reponer funcionarios, planteamos que se dejara afuera al MGAP, porque era de los ministerios donde más se había reducido personal en los gobiernos del Frente Amplio, cuando pasó de 4.000 a 2.000; y cuando asumió este gobierno había 1.000 funcionarios con causal jubilatoria para 2023.

Uno de los problemas del MGAP es la falta de técnicos y por eso está pasando todo esto, más allá de lo que van a decir sobre el cambio climático y demás. Siempre hay excusas para decir por qué no se hacen las cosas. Parece que ahora habían autorizado a contratar 300 funcionarios y están empezando a entrar, pero ya se está terminando el gobierno.

Estos problemas biológicos, después que se disparan, es muy difícil controlarlos. Va a ser mucho más caro para el Uruguay volver a los niveles de garrapata que teníamos hace 20 años que haber invertido en más funcionarios para que esto no se dispare.

¿El riego debe ser considerado política de Estado?

Muchas veces se habla de política de Estado pero después es muy difícil conseguir los acuerdos. Lo que creo es que hay que empezar a hacer cosas con respecto al riego. Nunca hay plata para hacer todo lo que querés, pero podés ir dando prioridades.

No sé si es solo el riego, sino el manejo del agua en general. Hablamos de riego y todavía hay productores rurales que en sus predios no tienen ni un pozo semisurgente. Las intendencias podrían tener una máquina de hacer pozos, cuesta US$ 200.000.

Los científicos nos dicen que el cambio climático no solo vino para quedarse, sino que los eventos climáticos van a ocurrir con más frecuencia y serán cada vez más intensos. Por eso tenemos que pensar más en el riego y en cómo manejar mejor el agua. Lo positivo es que todos los candidatos a la Presidencia, en mayor o menor medida, hablan de este tema.

¿Cuál es su postura sobre el proyecto de ley sobre campo natural?

En la Comisión de Ganadería (de Diputados) son muy pocos los proyectos que han ido al Plenario que no tienen consenso. En esto creo que la mayoría de los diputados estamos de acuerdo. El problema es que hay algunas gremiales importantes (Asociación Rural del Uruguay y Federación Rural) que no están de acuerdo, y eso impacta en algunos legisladores.

Sí está de acuerdo la Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal (Augap), uno de sus integrantes es Carlos María Uriarte, que hasta hace poco fue ministro (del MGAP).

Creo que a este proyecto de ley lo tendríamos que haber votado hace 20 o 30 años. De 1990 a 2011 el área de campo natural decreció del 80% al 60%, y hoy estamos en 53% o 54%.

Hay que premiar a los que están dispuestos a mantener el campo natural. Dicen que no hay nadie mejor que el productor para cuidar el campo natural, es cierto, pero eso no quiere decir que quienes estamos en el campo no cometemos equivocaciones, y la necesidad a veces tiene cara de hereje.

Además, nos olvidamos de que hay una cantidad de tierras en manos de capitales extranjeros que no tenemos idea de quiénes son. La última frontera agrícola que hay en el mundo es esta, el Bioma Pampa, que abarca a Uruguay, parte de Argentina y parte de Brasil. Otros países tienen otras riquezas, pero nosotros hemos sido favorecidos por el campo natural, que además es una carta de presentación de nuestro país.

Los que nos compran carne quieren bienestar animal, y eso significa que los animales se críen sobre campos naturales, que se respete la biodiversidad.

En su momento los legisladores dieron incentivos a la forestación, y hoy ese sector tiene un desarrollo enorme en Uruguay. Esta ley le deja la mesa servida para que esto se reglamente y en el futuro podamos tener algún incentivo para preservar el campo natural, y que además eso sea una bandera para exportar nuestros productos. Tenemos que apostar a los mercados de alto valor, que son los que pagan más y también son los más exigentes.

Por lo que desde ciertos países veían a Uruguay como un sistema atrasado, hoy es una ventaja. Y llegará el momento en que habrá que certificar las explotaciones que estén preocupadas por conservar el campo natural.

El espíritu de la ley no es sancionar a nadie, a no ser cuando exista algo que rompe los ojos.

El único artículo en el que hay unanimidad entre quienes están en desacuerdo es la declaración de interés general. Hay quienes piensan que en un futuro gobierno colocará algún impuesto, pero ningún gobierno precisa de una ley de interés general para poner impuestos. Que en Uruguay estemos discutiendo que sea un problema declarar de interés general algo que viene desde el fondo de la historia, que ha sido nuestra razón de ser como país, me parece absolutamente increíble.

¿Cree que Uruguay debe producir solo carne a pasto?

Esto no tiene que ver con la producción de carne a corral, porque son nichos diferentes. Los corrales ocupan muy poca área de tierra, ese no es el problema. Cuando hablamos de campo natural hablamos de extensiones, no de un corral. Si tuviera el dinero podría tener un establecimiento de campo natural y en otro lugar un corral.

¿Uruguay debería habilitar el uso de hormonas?

No. Hay países que las usan y no tienen problemas, pero no tienen nuestras dimensiones. Cuando me decís que Estados Unidos utiliza hormonas en su producción y vende la carne a mejor precio, para mí no es referencia. Porque Estados Unidos tiene otras cuestiones de intercambio que nosotros no tenemos.

Quienes piden que se habilite sostienen que la trazabilidad permitiría diferenciar la carne producida con hormonas de la que está libre.

Si estoy en el exterior y me decís eso, no te creo. Uruguay está obligado a ser más serio que otros países, porque hay otros mercados que son mucho más atractivos que el nuestro. Nosotros no tenemos muchas posibilidades de intercambio.

También hay que ser conscientes de que el mundo no va a pasar hambre porque no exportemos carne. Y el uso de hormonas tampoco va en línea con la protección del campo natural. Porque si digo que produzco carne a pasto, a cielo abierto, con bienestar animal, pero produzco con hormonas. Esto no sería lógico para Uruguay.

¿Cómo ve la estructura de la industria frigorífica? ¿Fue correcto impedir la compra de los tres frigoríficos de Marfrig por parte de Minerva?

No puede haber una industria, nacional o extranjera, que domine el 50% de la faena, porque dominará todo el negocio. Esto en cualquier país, pero en Uruguay es peor, porque este es un mercado muy pequeño.

Alguien me puede decir que hoy el mercado no es libre, está bien, pero hay mucha más competencia que si el 50% de la faena estuviera en manos de una sola empresa.

¿Qué opina de que frigoríficos tengan sus propios corrales?

Es un problema. Cuando empiezan a subir los precios los frigoríficos faenan ganados de sus corrales y con eso pueden manejar el mercado. Es una forma de intervenir. Por lo que sé, en Estados Unidos los frigoríficos no pueden tener corrales. Pero creo que todavía no es un problema de grandes dimensiones.

¿Qué está pasando con los frigoríficos de capitales chinos Rosario y Lorsinal?

No tengo información fidedigna y no me quiero basar en rumores, pero da la impresión de que cada capital chino que viene acá no tiene la solvencia que se ve cuando uno va a China. Un frigorífico chino acá no tendría por qué tener problemas y tendría un mercado asegurado, pero han tenido problemas.

¿Aspira a ser ministro de Ganadería si gana el Frente Amplio?

En primera instancia aspiro a repetir la diputación por Cerro Largo.

¿Será candidato a intendente?

No sé, eso no está definido. Hoy estamos empeñados en que el Frente Amplio sea gobierno y que podamos conseguir la banca de Cerro Largo por tercera vez.