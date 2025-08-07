El Uruguay “muy corporativista” y los empresarios como “piratas” y “ladrones”, según Alejandro Ruibal

Al empresario y presidente de la Cámara de la Construcción le preocupa el peso de ciertos lobbies; “somos muy egoístas”

El empresario de la construcción Alejandro Ruibal dice que mantiene una “relación de respeto” con los sindicatos que es mutua. “Yo comparto la lógica de que somos dos piezas fundamentales de una misma industria (...). A veces aplico inteligencia emocional. ¿Cuál es la alternativa? La única alternativa es que podamos dialogar”, declaró a Búsqueda en una entrevista para un perfil suyo.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En su opinión, “en el sindicato, como a nivel empresarial, hay de todo. A mí, una cosa que me preocupa —y esto va para los sindicatos y va para las gremiales empresariales— es el corporativismo. Uruguay es un país muy corporativista. Todo el mundo pertenece a una corporación y esa corporación defiende primero los intereses de ellos y después los del país. (...) Somos muy egoístas”.

Agrega: “¿Y quién debería cuidar el gremio de todos? El Senado, que sería ahí donde están los representantes de todos. Pero después todos tenemos…. nosotros tenemos la Cámara de la Construcción, el sindicato tiene el Sunca, y todos así. Miran primero, se cocina adentro de su realidad y establecen prioridades, que no digo que no sean genuinas. ¿Y los que no tienen sindicato? Los niños, yo qué sé, (los que viven en) los asentamientos. Tienen que ser los políticos los que los defiendan. Y bueno, a veces no está tan cantado que las cosas terminan yendo para ahí. Porque todo aquel que tiene una corporación y tiene peso, después en la sociedad pesa eso. Y terminás consiguiendo cosas para tu plataforma, pero eso se lo sacaste a otro, ¿no?”.

Los empresarios Ruibal, quien es además presidente de la Cámara de la Construcción, tiene un perfil público más alto que el común de los empresarios y lo argumenta.