El Uruguay “muy corporativista” y los empresarios como “piratas” y “ladrones”, según Alejandro Ruibal

El empresario de la construcción Alejandro Ruibal dice que mantiene una “relación de respeto” con los sindicatos que es mutua. “Yo comparto la lógica de que somos dos piezas fundamentales de una misma industria (...). A veces aplico inteligencia emocional. ¿Cuál es la alternativa? La única alternativa es que podamos dialogar”, declaró a Búsqueda en una entrevista para un perfil suyo.
En su opinión, “en el sindicato, como a nivel empresarial, hay de todo. A mí, una cosa que me preocupa —y esto va para los sindicatos y va para las gremiales empresariales— es el corporativismo. Uruguay es un país muy corporativista. Todo el mundo pertenece a una corporación y esa corporación defiende primero los intereses de ellos y después los del país. (...) Somos muy egoístas”.
Agrega: “¿Y quién debería cuidar el gremio de todos? El Senado, que sería ahí donde están los representantes de todos. Pero después todos tenemos…. nosotros tenemos la Cámara de la Construcción, el sindicato tiene el Sunca, y todos así. Miran primero, se cocina adentro de su realidad y establecen prioridades, que no digo que no sean genuinas. ¿Y los que no tienen sindicato? Los niños, yo qué sé, (los que viven en) los asentamientos. Tienen que ser los políticos los que los defiendan. Y bueno, a veces no está tan cantado que las cosas terminan yendo para ahí. Porque todo aquel que tiene una corporación y tiene peso, después en la sociedad pesa eso. Y terminás consiguiendo cosas para tu plataforma, pero eso se lo sacaste a otro, ¿no?”.
Los empresarios
Ruibal, quien es además presidente de la Cámara de la Construcción, tiene un perfil público más alto que el común de los empresarios y lo argumenta.
“¿Por qué me tengo que esconder yo como empresario del esfuerzo y el laburo que hago para que salgan las cosas?, cuando yo a esta empresa no la heredé, hice una carrera de treinta y pico de años, (a la) que entré por un aviso en el diario, la peleo todos los días y me angustio cuando las cosas no salen”, comenta.
“A veces digo: ‘Bueno, si yo no lo defiendo, ¿quién defiende nuestro trabajo? Y no veo que alguien defienda la posición del empresario”, frente al cual “el uruguayo tiene preconceptos”, añadió. Para Ruibal, en Uruguay “parece como que los empresarios son un montón de piratas, ladrones o que nos acomodamos, y eso es un disparate. Que haya empresarios que hacen eso, sin duda que hay, como hay también políticos que hacen otras cosas”. Por eso, explicó, en un momento optó por “salir a explicar las cosas”, aun “pagando un costo por la exposición” pública.
Asegura que tiene decidido “seguir saliendo y defendiendo la posición”, de “mantener un libreto coherente” porque, además, en pocos meses cumplirá 60 años y considera que tiene “mucho para devolver” y “aportar” como empresario y presidente de la cámara.