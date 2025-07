Confederación empresarial insta a “tener mucho cuidado” con decisiones que pongan “trancas” al crecimiento

—A nueve años de fundada la CCE, ¿qué evaluación hace?

—Somos muchos los que creemos en el trabajo en conjunto y colaborativo. Es un buen instrumento que ha ido ganando su espacio, hoy participa en una cantidad de conversaciones en los distintos ámbitos, con el gobierno, la sociedad civil y otros actores de la actividad económica. Ya somos cerca de 30 gremiales que agrupan a más del 80% de las empresas, es representativa e invitamos a otras (cámaras) porque es importante que la voz de todos se escuche. Nuestra agenda es la agenda para el desarrollo.

—¿Cómo analiza la coyuntura económica?

—La evaluación primaria es que es una situación compleja, a veces por problemas internos y estructurales, y otras, por la influencia de temas externos. Nosotros no fijamos precios, entonces, si se te modifica algún precio, tanto de lo que tú comercializás o de lo que tú importás, no tenés forma de salir de esa situación. Es la que hoy nos toca vivir, con la complejidad del comercio internacional, con mucha incertidumbre. Uno de nuestros principales socios comerciales en el mundo de los servicios es Estados Unidos y es el mayor destino de las exportaciones de carne.

La situación de la diferencia de cambio con Brasil nos afecta… Hay ciertos temas que nos preocupan, la conflictividad sindical, los costos internos del Estado, y hay determinadas industrias que se ven afectadas por decisiones externas que son muy difíciles de trabajar. Pero hay otras que sí podemos trabajar mucho, que son la mejora de la competitividad y la productividad.

Somos un país caro, vamos a seguir siendo caro, hay que trabajar en bajar el costo del Estado, pero eso no va a implicar que bajes el costo país en general. Entonces, tenés que ir a la productividad, a los dos pilares que son fundamentales: la innovación y la educación. Temas en los que desde el origen la confederación ha estado participando y están en la agenda para el desarrollo.

Con el gobierno planteamos una agenda para estar a la orden y conversar sobre aquellas cosas que afectan al sector empresarial y sobre las que el gobierno vaya a decidir. Tuvimos esa oportunidad con las medidas microeconómicas anunciadas recientemente, las que vemos como un inicio; no es suficiente, hay cosas que se pueden mejorar aún más. Pensemos que el gobierno anunció que en el valor de las exportaciones eso tendría un impacto de US$ 20 millones; es muy pequeño.

Capaz que vale la pena trabajar más fuerte en el tema de inserción internacional, en donde perdemos una montaña de dinero en retenciones, en pago de tasas para las exportaciones, de aranceles. El sector servicios no les puede vender a países de Centroamérica y América Latina porque las retenciones son del 25%, del 29%, del 40%. O sea que está dejando la plata en otro país, eso te hace perder competitividad y por lo tanto no incrementas tus exportaciones.

Hay otros temas importantes que varios economistas y cámaras empresariales han propuesto que hay que animarse a modificar, como la tasa consular. Tocar ese tipo de instrumentos tiene un impacto económico muy potente para todo el sector empresarial.

También es importante trabajar en la digitalización del Estado. En gobiernos anteriores se logró para muchos trámites, eso ahorró tiempos, costos, desplazamientos, fue muy positivo, pero los procesos no se optimizaron, no se analizó que en determinada agencia o unidad ejecutora había una situación que chocaba con otra. Deberíamos empezar a mejorar todos esos trámites internos del Estado. Si nos enfocamos en la digitalización, para no irme a la inteligencia artificial, el programa que se ejecutó de Ande (Agencia Nacional de Desarrollo) el año pasado, que en realidad se gestó en el gobierno de Tabaré Vázquez, que fue Ande Digital, fue de US$ 15 millones, o sea, con eso no se mueve la aguja de la digitalización de las pymes (pequeñas y medianas empresas), no se mueve la aguja del impacto que puede tener eso en el desarrollo económico. Ahí también hay que trabajar.

—¿La CCE tiene expectativas de que se corrija el “atraso cambiario” que golpea al sector exportador?

—Obviamente impacta a distintos tipos de sectores de actividad económica, en el agro, pero en el sector tecnológico también, porque exporta US$ 2.000 millones a Estados Unidos y sus costos están todos en pesos. El otro día escuchaba al presidente del Banco Central, que analizaba el valor del dólar, donde no todos son componentes propios del país, algunos son exógenos, y en algunos casos cuando te comparás con otras monedas no te apreciaste tanto como decía. Igual creemos, como sector empresarial, que el valor del dólar debería ser más elevado.

Hay cosas que se pueden trabajar desde el punto de vista del gobierno, que pueden incidir en el precio del dólar, determinadas inversiones o cuestiones financieras que hacen las empresas públicas. Hay otras cosas que se podrían hacer a nivel de la tasa (de política monetaria) y pequeñas cosas que se pueden hacer que afectarían el valor del tipo de cambio real desde el punto de vista interno.

—¿Ve un rumbo claro del gobierno en mejorar la productividad?

—Tenemos más de 800.000 trabajadores que no terminaron el liceo; eso te afecta a posibilidades de crecimiento de la economía. Hoy el conocimiento está metido entre todas las industrias. La primera señal, en este mundo de la innovación, fue Uruguay Innova, que no se sabe si va a terminar siendo una secretaría de innovación dentro del marco de la Presidencia o de la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), pero va a haber algo de ese tipo de gobernanza en la ciencia y la tecnología. Desde el punto de vistateórico o propositivo, me parece que se está en buen camino, pero creo que los tiempos apremian y hay que tomar decisiones rápidas en varios temas.

—¿En qué otra área hay que apretar el acelerador?

—Por fuera de lo tradicional que plantea la confederación, sobre educación, innovación, competitividad, productividad, relaciones laborales, está el tema de la seguridad pública, que afecta al desarrollo empresarial por el incremento de costos o por coartar las posibilidades de crecimiento.

Los que más nos preocupan son los temas de innovación, de la transformación educativa, que propuso el gobierno del presidente Lacalle Pou, donde digo que habría que acelerar los procesos.

—¿Cree que el nuevo gobierno puede llegar a barrer con medidas de la anterior administración y cambiar reglas de juego que afecten los negocios, por ejemplo, en el marco de la revisión de los regímenes de inversiones?

—Como confederación conversamos con el presidente electo sobre lo importante de dialogar, que no tomen decisiones sin consultar a las partes involucradas, que a veces conocen mucho más en detalle el impacto que puede producir tocar esto y aumentar esto otro.

Esas conversaciones se están dando; que haya una revisión, si es para optimizar y mejorar, no podemos estar en desacuerdo, (pero) si es para cortar algún beneficio puede haber un impacto negativo. No está mal analizar el sistema de promoción de inversiones. Ahora el ministro (Gabriel) Oddone dijo que para que Uruguay incremente a 3% el crecimiento del PBI (Producto Bruto Interno) se requería de una inversión privada de US$ 11.000 millones; bueno, de algún lado tienen que salir. Si no tengo condiciones adecuadas para hacer esas inversiones, el sector privado no las va a hacer. Tiene una cosa importantísima Uruguay, una imagen excelente como país, mucho por el tema democrático, o sea, cambió un gobierno, cambió de color, no pasó nada…

—¿Alcanza con eso para competir con otros países en la atracción de inversiones?

—No, no alcanza, por eso hay que tener mucho cuidado de qué se coloca, se mueve o se transforma, hay que ver el impacto que eso produce en la atracción de inversiones.

Titular de hoy: la afectación por una decisión del Ministerio de Ganadería de tocar una parte de la exportación de ganado en pie; es una parte, pero eso afectó todo el mercado…

—¿Con qué expectativa asistirá la confederación al “diálogo social”?

—Todos coincidimos en que se tienen que mantener las prestaciones sociales, la cobertura social que tiene el país. Eso tiene un costo y hay que conseguir el presupuesto para poder cubrirlo. Una alternativa es generar mayores ingresos del país, o sea, incrementar el PBI y eso vaya al derrame. Si yo toco cosas que afectan el crecimiento y el desarrollo, no lo voy a lograr. ¿Puedo llegar a aumentar los impuestos para poder cubrirla? Y sí, pero ya estamos en el límite en el tema impositivo. El propio ministro Oddone y el presidente dijeron que no iban a incrementar los impuestos. Entonces, hay que analizarlo. Si se quiere cumplir con incrementar el PBI y llegar a tasas del 3% anual por muchos años, para recuperar lo perdido, hay que tener mucho cuidado en los incentivos que se crean y los incentivos que se sacan.

Para el diálogo tenemos propuestas elaboradas en su momento, posición previa. Una condición inicial que ya establecimos es que la discusión sobre seguridad social ya se hizo. Si es para mejorar eso, sí. Los otros temas son nuevos, pero de vuelta lo mismo… Todas estas cosas tienen costo económico, cada cosa que se decida tiene que tener forma de financiamiento.

—El inicio del “diálogo social” coincide con el comienzo de la ronda salarial. Dijo que la conflictividad laboral les preocupa, ¿qué perspectivas tiene?

—Nos preocupa… Nos preocupa además que siempre sucede cuando se lanzan los Consejos de Salarios: viene todo bien y de repente estamos en un país con inflación baja y se quiere tener incrementos salariales por arriba de eso. Este período de gobierno empezó con una recuperación salarial. Ese tipo de cosas son las que hay que tener en cuenta.

—El PIT-CNT plantea que los salarios acompañen el ritmo de crecimiento que tenga la economía y que en todas las franjas se conserve el poder adquisitivo. ¿Es difícil estar de acuerdo con eso para el sector empresarial?

—Si la economía crece al 1%, el porcentaje para repartir es muy poco. Y si le pongo trancas a ese crecimiento, es muy complejo. No hay para repartir. El tema está asociado al crecimiento. Nosotros propusimos además que se tuviera en cuenta la heterogeneidad de las empresas. No es lo mismo para cualquier sector de la economía, no es lo mismo una empresa grande que puede hacer frente a las propuestas que acaba de hacer el gobierno y una pyme de Montevideo, o una de Salto o de Rivera, que están afectadas de forma distinta.

—Los lineamientos propuestos por el Poder Ejecutivo no prevén esa diferenciación, pero tampoco la tuvieron antes…

—Fue una de las cosas que habíamos planteado en su momento, la heterogeneidad. Nos parece importante el tema de los descuelgues; está el instrumento, pero casi nadie lo puede usar y hacer un descuelgue es imposible.

En el sector que yo vengo tenemos empresas que quieren hacer descuelgue y no pueden. Empresas que, por ejemplo, pagan sus salarios en dólares deberían regirse por otro tipo de consideraciones.

—¿Cree que estos lineamientos son más difíciles para llegar a acuerdos?

—Armamos equipos especializados de cada cámara empresarial porque hay diferentes realidades. Todavía no hay un análisis acabado o evaluación del impacto de esto. De hecho, hubo un cambio en la primera franja.

—¿El péndulo de la política laboral con el ministro Juan Castillo se corrió e inclinó la balanza hacia una de las partes?

—Al final, si se mueve hacia el sector trabajador, va a afectar el desarrollo. Hay que tener mucho cuidado hacia donde va el péndulo. Lo que sí, seguimos insistiendo, hay es un reclamo en la OIT, algo se avanzó en el gobierno pasado, pero justo sobre la recomendación vinculada a la negociación bipartita no se ha cambiado.

—El PIT-CNT dijo que las pautas son insuficientes y evalúa un paro general para agosto. ¿Cree que será más difícil llegar a acuerdos en esta ronda?

—Conflictividad y negociación vamos a tener, yo prefiero hablar de negociación. Siempre hay un plazo donde hay que cerrar. Por la situación económica, el contexto internacional y todo tipo de cosas, sí puede haber una mayor negociación o mayor dificultad en llegar a acuerdos.

—La reducción de la jornada laboral no quedó integrada en los lineamientos. ¿Esa fue una buena señal para el empresariado?

—Sí, pero no estamos en desacuerdo en estudiar el tema. A veces hay temas que hay que sacarlos de la discusión pública, hacerlo primero en una discusión profesional, con información, con datos y después analizar. Uruguay ha dado ejemplos extraordinarios de la evolución en los temas laborales, entonces creo que no es necesario generarnos presiones por salir a hablar en prensa cuando en realidad no está estudiado el impacto real que puede tener.Las experiencias de otros países todavía no dan los insumos para poder analizar si fue bueno o malo, cuál fue el impacto económico, social. Escuchás distintas campanas, agarrás el caso francés y tenés algunas cosas positivas y otras negativas. Muchos te dicen que hay mucho costo, y el costo para que eso suceda lo tiene que poner el Estado. Entonces, ¿estamos en condiciones, además de todo lo que estamos hablando, del tema de la primera infancia —que nos duele como sociedad, que no lo hemos resuelto— sumar temas que pueden pensarse más para el futuro? No está de más analizarlo, pero me parece que hay otras cosas más importantes para resolver.