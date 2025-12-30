Mayoría de empresarios espera aumentar su actividad en 2026, pero sin tomar más trabajadores

Luego de que bajara la espuma del año electoral y se calmara la incertidumbre vinculada al cambio de signo en el gobierno, el 2025 transcurrió en línea con lo que los ejecutivos esperaban para sus negocios, si bien desde el exterior surgieron novedades inquietantes para algunos, como los incrementos de aranceles dispuestos por Estados Unidos.

El año que comienza asoma para el empresariado uruguayo con la expectativa mayoritaria de aumentar los niveles de actividad en sus firmas para alcanzar un nivel similar o algo superior a las utilidades del ejercicio que ahora están cerrando. En general, planean iniciar o continuar los proyectos de inversión en marcha y no esperan realizar ajustes relevantes en su dotación de personal. Por el lado de los costos, predomina la previsión de que serán crecientes.

Encuesta empresarial de Búsqueda Mayoría espera impacto nulo o bajo para sus empresas por los cambios tributarios que rigen desde 2026

Ese es el panorama que surge de la XXX Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda , que captó la visión de 107 dueños, presidentes, directivos o gerentes de compañías privadas instaladas en el país y que en varios casos son las principales o están entre las más relevantes del sector de actividad al que pertenecen: agropecuario, industria, construcción, comercio, finanzas y servicios en general.

Este sondeo, de carácter anónimo, permite analizar cómo les fue a las firmas en el año que termina y cuáles son sus perspectivas de cara al 2026 en materia de actividad, empleo , inversiones, costos y resultados. También releva la percepción de los ejecutivos acerca de cuáles son los principales problemas que enfrentarán en el nuevo año y qué expectativas tienen para algunas de las principales variables macroeconómicas.

Como en cada edición, la encuesta también solicita al empresariado que califique la gestión global del gobierno en el año que termina y que fundamenten su opinión. En esta ocasión se les pidió, además, que evalúen en particular la actuación del presidente Yamandú Orsi y que identifiquen quiénes consideran que han sido los tres “mejores” y los tres “peores” ministros del gobierno instalado en marzo de 2025.

A su vez, cerrando un año que tuvo la discusión de la Ley de Presupuesto como un asunto central en la agenda pública, a los ejecutivos se los consultó sobre el impacto que puedan llegar a tener en su actividad los cambios impositivos que entrarán en vigor en 2026.

Balance

En 2025, como habían proyectado un año atrás, la producción —o las ventas, para el caso de los comercios y los servicios— aumentó para más de la mitad de las firmas (54%) en relación con 2024. En el sondeo anterior, casi la misma proporción (55%) pronosticaba ese desempeño positivo.

En tanto, el balance del año que finaliza en términos de actividad fue igual para uno de cada cuatro empresas y peor para un quinto de los encuestados.

Por sectores, el rubro de los servicios fue el que tuvo un mejor desempeño en 2025 (casi siete de cada 10 registró un aumento de la actividad), mientras que más de un tercio de las industrias registró una retracción. En el sector financiero, ninguna firma tuvo un comportamiento contractivo.

En cuanto al nivel de empleo, en 2025 algo menos de la mitad de las firmas (47%) mantuvo la plantilla en comparación con el año anterior, casi cuatro de cada 10 contrató más personal y 14% despidió trabajadores. Con relación a lo que proyectaban hacer, según el relevamiento anterior, casi el doble de las empresas reclutaron más mano de obra de lo que planificaban, en tanto ejecutaron las desvinculaciones que habían previsto.

En el año que termina, la amplia mayoría de las firmas registró ganancias, pero para casi un tercio esas utilidades fueron menores que las del ejercicio anterior.

La construcción fue el sector con más proporción de firmas con una mejora en el resultado, siempre en comparación al año pasado. A su vez, un 5% de las industrias encuestadas dijo estar cerrando un ejercicio con pérdidas.

Perspectivas

Para el año próximo, el empresariado visualiza mayor dinamismo para su negocio respecto al que finaliza: es más optimista sobre el nivel de producción, ganancias y planes de inversión.

Seis de cada 10 ejecutivos prevé un aumento de la producción o ventas en 2026 (51% “algo” y 9% “mucho”). Otro 25% de los encuestados estiman que mantendrá el nivel de actividad y 14% prevé una baja en comparación con el desempeño registrado en 2025.

Por sectores, en proporción, los más optimistas son los encuestados de las firmas de la construcción y los servicios (siete de cada 10 prevé aumentar sus ventas). En contraposición, tres de cada 10 empresarios industriales prevé una caída de actividad.

Como empleadores, la mayoría de las firmas esperan para el 2026 mantener la cantidad de personal que ocupan (58%), mientras que casi tres de cada 10 ejecutivos dijo que ampliará la plantilla (25% “poco más” y 3% “mucho más”). Un 14% señaló que deberá reducir personal; eso sucederá principalmente en la construcción y en la industria.

Costos y resultados

Con la undécima ronda de Consejos de Salarios prácticamente finalizada y los ajustes de tarifas públicas que habitualmente ocurren al inicio del año, más de ocho de cada 10 ejecutivos (82%) dan por descontado que deberán asumir un incremento de costos operativos en 2026; 70% dice que aumentarán “algo” y 12% “mucho”. Una minoría (4%) prevé reducción de costos y 14% espera que sean similares a los que enfrentó en el año que termina.

Las fábricas son las que —en mayor proporción de los encuestados del sector— prevén tener que soportar mayores costos fijos, como salarios, energía, insumos, etcétera.

En general, considerando los distintos elementos de la ecuación de sus negocios (nivel de ventas, costos de administración y financieros), más de un tercio (37%) de los ejecutivos estiman que el año próximo lograrán aumentar las utilidades en sus firmas, y 44% señala que “serán iguales” a las registradas en 2025. En tanto, casi un quinto (18%) espera que las ganancias disminuyan y solo un 1% pronostica tener pérdidas.

Los más optimistas son los comerciantes, ya que casi la mitad (48%) espera incrementar sus ganancias.

Inversiones

Más de ocho de cada 10 ejecutivos (81%) afirma que tiene previsto realizar inversiones el próximo año: 56% continuará con los proyectos que está ejecutando actualmente y 25% iniciará nuevos, adquiriendo bienes de capital —como maquinaria y equipos— o bien desarrollando obras de ampliación locativa o reformas.

En proporción, serán las empresas del sector financiero las que más apostarán a realizar inversiones (88%), junto con las de la construcción y los servicios. En contrapartida, las firmas industriales y las del agro asoman como las más cautelosas respecto a sus planes de inversión.