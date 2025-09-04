  • Cotizaciones
    Exdirector del INE atribuye “empecinamiento político” al debate sobre cambio en medición del empleo

    Mientras el MEF advierte inconsistencias que superan los 40.000 puestos y el INE busca empalmar series, Aboal pide dejar atrás la polémica y mirar hacia adelante

    Diego Aboal, exdirector del INE, defendió el cambio metodológico en la medición del empleo.

    Diego Aboal, exdirector del INE, defendió el cambio metodológico en la medición del empleo.

    FOTO

    INE
    Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El economista Diego Aboal, quien fue director del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el gobierno anterior, considera que un cambio metodológico aplicado en 2021 mejoró sustancialmente la medición de los niveles de empleo y sostuvo que las controversias sobre la comparabilidad con series previas responden más a intereses políticos que a un asunto técnico.

    “Obviamente, la comparabilidad poscambio con las cifras previas es un tema. Hay varios cambios: de ponderadores, de metodología de realización de la encuesta”, admitió Aboal entrevistado para la edición difundida el martes 2 del podcast Nominal, de la Universidad Católica del Uruguay (UCU). Pero, según él, lo relevante es que, desde 2021, “la realidad del mercado laboral está siendo medida con una única metodología”. Y fue categórico: “Lo otro es una discusión política que me cansaba con el gobierno anterior y me cansa con el actual. Movámonos hacia adelante, muchachos”.

