  • Cotizaciones
    martes 23 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Expectativas de inflación, demografía de empresas, perspectivas económicas y desempleo en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Vista aérea de Montevideo.

    Vista aérea de Montevideo.

    FOTO

    Pablo La Rosa/Adhoc FOTOS

    3,8%

    En diciembre, la mediana de la inflación esperada por los analistas se ubicó en 3,8% para todo 2025, según la Encuesta Selectiva de Expectativas de Inflación.

    Leé además

    Las oficinas de la ARCE en la Torre Ejecutiva.
    Finanzas públicas

    ARCE: plan estratégico prevé un “nuevo modelo” de compras públicas y abatimiento de “inflación normativa”

    Por Ismael Grau
    Amílcar Perea, gerente general de Inswitch y presidente de la CUTI.
    Industria tecnológica

    Sector TIC: 22 empresas concentraron el 81% de la facturación, mientras la capa media perdió dinamismo

    Por Iara Zinno

    Para los próximos 12 meses (diciembre de 2025 a noviembre de 2026), la proyección sube a 4,6%, mientras que para los 24 meses alcanza 4,6%, lo que sugiere expectativas aún por encima del centro del rango meta en el horizonte relevante de la política monetaria.

    203.040

    En el tercer trimestre de 2025 se registraron 203.040 empresas activas en el país, lo que implicó un crecimiento de 1,42% respecto al trimestre anterior y un aumento de 4,26% en comparación con igual período del año pasado. En ese lapso, el personal ocupado alcanzó las 967.768 personas, con una suba trimestral de 0,23% y un crecimiento interanual de 2,32%.

    Esa evolución se explicó por el nacimiento de 11.641 empresas entre julio y setiembre, un aumento de 9,43% frente al trimestre previo, mientras que las muertes de empresas totalizaron 7.474, lo que representó una caída trimestral de 2,45%.

    2,1%

    La economía crecería 2,1% en 2025, según la mediana de la encuesta de expectativas económicas, en un escenario que el mercado percibe como de expansión moderada y sin impulso adicional.

    Para 2026, la proyección se reduce a 1,9%, y se mantiene en torno a 2,0% tanto en 2027 como en el horizonte de cinco años, lo que sugiere que los analistas no esperan una aceleración del crecimiento en el mediano plazo.

    7,3%

    En noviembre, la tasa de desempleo se ubicó en 7,3% de la población económicamente activa, con una tasa de actividad de 64,7% y una de empleo de 60,0% para el total del país. Por regiones, el desempleo fue levemente menor en Montevideo (7,1%) que en el interior (7,4%).

    La tasa de desempleo alcanzó 9,0% en las mujeres y 5,8% en los hombres. Entre los jóvenes de 14 a 24 años, el desempleo fue de 24,2%, mientras que entre las personas ocupadas el 9,3% se encontraba subempleado y el 21,8% no estaba registrado en la seguridad social.

    Selección semanal
    Sindicatos

    PIT-CNT reclama “negociación concreta” en el Diálogo sobre Seguridad Social, que es “extremadamente genérico”

    Por Martín Mocoroa
    Fiscalía General de la Nación

    La Unidad de Víctimas de Fiscalía priorizará la descentralización para afrontar “demanda insatisfecha” en el interior

    Por Macarena Saavedra
    Sistema financiero

    Itaú: el negocio de banca minorista ya está desdolarizado

    Por Redacción Búsqueda
    SNIS

    Sociedad de Medicina Rural cuestiona llamado de ASSE para llevar ocho equipos de salud al interior profundo

    Por Leonel García

    Te Puede Interesar

    Presidente Yamandú Orsi y expresidente Luis Lacalle Pou.

    Primer año del gobierno cierra casi sin luna de miel y desafiado a dar “señales claras” en 2026

    Por Leonel García
    El artista Pablo Atchugarry diseñó la capilla del Santo Pesebre a instancias del padre Juan Andrés Gordo Verde, quien vive en el barrio desde hace unos años y lidera la asociación Cireneos. 

    Pablo Atchugarry y Juan Andrés ‘Gordo’ Verde construyen una capilla donde se necesita

    Por Magdalena Cabrera
    Canciller Mario Lubetkin y presidente Yamandú Orsi durante la Cumbre del Mercosur.

    El Mercosur “sale reforzado” de su última cumbre, evalúa el gobierno

    Por Guillermo Draper
    Góndola de lácteos en un supermercado del barrio Parque Rodó.

    El Parlamento prohíbe denominar como lácteo, leche o derivados a las bebidas vegetales y productos de laboratorio