Expectativas de inflación, demografía de empresas, perspectivas económicas y desempleo en Uruguay en números

En diciembre, la mediana de la inflación esperada por los analistas se ubicó en 3,8% para todo 2025, según la Encuesta Selectiva de Expectativas de Inflación.

Para los próximos 12 meses (diciembre de 2025 a noviembre de 2026), la proyección sube a 4,6%, mientras que para los 24 meses alcanza 4,6%, lo que sugiere expectativas aún por encima del centro del rango meta en el horizonte relevante de la política monetaria.

En el tercer trimestre de 2025 se registraron 203.040 empresas activas en el país, lo que implicó un crecimiento de 1,42% respecto al trimestre anterior y un aumento de 4,26% en comparación con igual período del año pasado. En ese lapso, el personal ocupado alcanzó las 967.768 personas, con una suba trimestral de 0,23% y un crecimiento interanual de 2,32%.

Esa evolución se explicó por el nacimiento de 11.641 empresas entre julio y setiembre, un aumento de 9,43% frente al trimestre previo, mientras que las muertes de empresas totalizaron 7.474, lo que representó una caída trimestral de 2,45%.

2,1%

La economía crecería 2,1% en 2025, según la mediana de la encuesta de expectativas económicas, en un escenario que el mercado percibe como de expansión moderada y sin impulso adicional.

Para 2026, la proyección se reduce a 1,9%, y se mantiene en torno a 2,0% tanto en 2027 como en el horizonte de cinco años, lo que sugiere que los analistas no esperan una aceleración del crecimiento en el mediano plazo.

7,3%

En noviembre, la tasa de desempleo se ubicó en 7,3% de la población económicamente activa, con una tasa de actividad de 64,7% y una de empleo de 60,0% para el total del país. Por regiones, el desempleo fue levemente menor en Montevideo (7,1%) que en el interior (7,4%).

La tasa de desempleo alcanzó 9,0% en las mujeres y 5,8% en los hombres. Entre los jóvenes de 14 a 24 años, el desempleo fue de 24,2%, mientras que entre las personas ocupadas el 9,3% se encontraba subempleado y el 21,8% no estaba registrado en la seguridad social.