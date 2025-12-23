  • Cotizaciones
    martes 23 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Fancap analiza plan del gobierno para el pórtland; ve “luces de alerta” por planta de Paysandú

    El sindicato considera que es un “error político” del gobierno anunciar un plan sin haberlo acordado con los trabajadores

    El sindicato de Ancap reclama ser parte de la solución que el ente defina para el futuro del pórtland.

    El sindicato de Ancap reclama ser parte de la solución que el ente defina para el futuro del pórtland.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El plan del gobierno para el negocio del pórtland de Ancap —que se trazó para volver a tener ganancias en un horizonte de 15 años—, presentado por las autoridades el miércoles 17 en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, prevé que todas las plantas se mantengan abiertas y que no se pierdan puestos de trabajo. Para eso proyecta inversiones entre 2026 y 2028 que llegarían a unos US$ 30 millones —principalmente para potenciar la operación de la planta de Minas— y una reorganización de la gestión de los activos del negocio como un todo.

    Aunque el punto de partida es más auspicioso que el planteado por la administración anterior —que buscó sin éxito asociarse con un privado—, para el sindicato del ente (la Federación Ancap —Fancap—) se trata de un “anuncio publicitario” que le produce “preocupación” y “luces de alerta”, dijo a Búsqueda el secretario general de la organización, Manuel Colina.

    Leé además

    Cecilia San Román
    Empresas públicas

    Sería “un desperdicio” abandonar el mercado del cemento pórtland, dice la nueva titular de Ancap

    Por Ana Morales
    Planta de producción de pórtland de Ancap, en Minas, Lavalleja.
    Cemento

    Ancap delinea alternativas para el futuro del pórtland mientras produce y se provee de la competencia

    Por Ana Morales

    Así se lo transmitió el dirigente al Directorio de Ancap el jueves 18, en una tensa reunión que mantuvieron (al otro día de la comparecencia en el Parlamento de la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y la presidenta del ente, Cecilia San Román) para “aclarar” dudas sobre el plan y el futuro del pórtland.

    Plan para el pórtland

    En el encuentro, que se extendió por casi tres horas y del que también participaron representantes del Sindicato Único de la Construcción (Sunca), los representantes de los trabajadores reconocieron como una “noticia positiva” que se comunicara formalmente que Ancap no cerrará ninguna de las plantas, invertirá en ellas y no se afectarán las fuentes laborales. Pero, al mismo tiempo, transmitieron su disconformidad por la falta de discusión en los ámbitos técnicos reclamados para intercambiar sobre el futuro y la estrategia para el área de cemento.

    Colina sostuvo que fue un “error político” anunciar el plan “sin haberlo” compartido ni negociado con los trabajadores, lo que provocó el enojo de San Román, quien aludió a tener puesta “la camiseta” del pórtland. En respuesta, los dirigentes sindicales alegaron tener más experiencia y conocimiento del área.

    Manifestaron además que la “opacidad” de hacia dónde se va con el plan para el pórtland y de anunciar soluciones que se toman “sin la opinión de los trabajadores” no ayuda a “acompañar el proceso” porque “no se tiene idea de si es el adecuado o no”.

    “La solución a la industria cementera, sin los trabajadores apropiados de la misma (solución), sea cual sea, ¡no es una solución!”, apuntó el dirigente de Fancap.

    Señaló que el sindicato está trabajando en una propuesta para el negocio por la cual prevé un mecanismo de inversión sin afectar las cuentas públicas y que se le reclamó al directorio del ente cuál será el ámbito para presentarla. “Parece una actitud medio de botijeo al sindicato. No somos ningunos improvisados y nos dicen que nos van a convocar para discutir sobre los posibles movimientos de personal y las condiciones de los trabajadores, no sobre lo que tenemos la intención de intercambiar, que es sobre el futuro de la industria. Esa es la misma concepción ideológica que tenía el anterior gobierno. Una vez más, surge el plan como una imposición”.

    “Muy peligroso”

    El gobierno prevé “potenciar” la operativa de la planta de cemento de Minas para producir todo el clínker necesario y dejar apagado el horno de la fábrica de Paysandú (como respaldo), donde se harían solo los procesos de molienda, formulación y embolsado para abastecer el norte del país.

    Colina cuestionó que Paysandú pase a ser una planta de “segundo orden” para que recién “en unos años el ente pueda invertir y levantarla”.

    “Eso es muy peligroso”, advirtió porque, si se la deja morir, la próxima administración podría resolver cerrarla.

    “Nos dicen que el mercado que abastece Ancap se puede hacer solo con la planta de Minas, lo cual es una verdad teórica, no es real, porque se precisan grandes inversiones para que no tenga problemas operativos, y eso no se va a lograr ni en uno, dos o tres años”, agregó.

    El sindicalista dijo que la noticia “cayó muy mal en Paysandú” porque se aspiraba a que se siguiera produciendo clínker y cemento en la planta, dado que la mitad de los trabajadores están abocados a la producción.

    Opinó que el gobierno no toma la “decisión política” de avanzar en el negocio del pórtland, donde la empresa pública tiene el 33% del mercado.

    Planteó que los resultados negativos en el negocio que el ente proyecta para un horizonte de 15 años no serían tales si resolviera avanzar para quedarse “con todo el mercado”.

    “En ningún momento Ancap dice: ‘Voy a buscar más mercado’, sino que apuesta por mantener la misma participación”, señaló.

    Selección semanal
    Sindicatos

    PIT-CNT reclama “negociación concreta” en el Diálogo sobre Seguridad Social, que es “extremadamente genérico”

    Por Martín Mocoroa
    Fiscalía General de la Nación

    La Unidad de Víctimas de Fiscalía priorizará la descentralización para afrontar “demanda insatisfecha” en el interior

    Por Macarena Saavedra
    Sistema financiero

    Itaú: el negocio de banca minorista ya está desdolarizado

    Por Redacción Búsqueda
    SNIS

    Sociedad de Medicina Rural cuestiona llamado de ASSE para llevar ocho equipos de salud al interior profundo

    Por Leonel García

    Te Puede Interesar

    Presidente Yamandú Orsi y expresidente Luis Lacalle Pou.

    Primer año del gobierno cierra casi sin luna de miel y desafiado a dar “señales claras” en 2026

    Por Leonel García
    El artista Pablo Atchugarry diseñó la capilla del Santo Pesebre a instancias del padre Juan Andrés Gordo Verde, quien vive en el barrio desde hace unos años y lidera la asociación Cireneos. 

    Pablo Atchugarry y Juan Andrés ‘Gordo’ Verde construyen una capilla donde se necesita

    Por Magdalena Cabrera
    Canciller Mario Lubetkin y presidente Yamandú Orsi durante la Cumbre del Mercosur.

    El Mercosur “sale reforzado” de su última cumbre, evalúa el gobierno

    Por Guillermo Draper
    Góndola de lácteos en un supermercado del barrio Parque Rodó.

    El Parlamento prohíbe denominar como lácteo, leche o derivados a las bebidas vegetales y productos de laboratorio