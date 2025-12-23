Fancap analiza plan del gobierno para el pórtland; ve “luces de alerta” por planta de Paysandú

El plan del gobierno para el negocio del pórtland de Ancap —que se trazó para volver a tener ganancias en un horizonte de 15 años—, presentado por las autoridades el miércoles 17 en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, prevé que todas las plantas se mantengan abiertas y que no se pierdan puestos de trabajo. Para eso proyecta inversiones entre 2026 y 2028 que llegarían a unos US$ 30 millones —principalmente para potenciar la operación de la planta de Minas— y una reorganización de la gestión de los activos del negocio como un todo.

Aunque el punto de partida es más auspicioso que el planteado por la administración anterior —que buscó sin éxito asociarse con un privado—, para el sindicato del ente (la Federación Ancap —Fancap—) se trata de un “anuncio publicitario” que le produce “preocupación” y “luces de alerta”, dijo a Búsqueda el secretario general de la organización, Manuel Colina.

Así se lo transmitió el dirigente al Directorio de Ancap el jueves 18, en una tensa reunión que mantuvieron (al otro día de la comparecencia en el Parlamento de la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y la presidenta del ente, Cecilia San Román ) para “aclarar” dudas sobre el plan y el futuro del pórtland.

En el encuentro, que se extendió por casi tres horas y del que también participaron representantes del Sindicato Único de la Construcción (Sunca), los representantes de los trabajadores reconocieron como una “noticia positiva” que se comunicara formalmente que Ancap no cerrará ninguna de las plantas, invertirá en ellas y no se afectarán las fuentes laborales. Pero, al mismo tiempo, transmitieron su disconformidad por la falta de discusión en los ámbitos técnicos reclamados para intercambiar sobre el futuro y la estrategia para el área de cemento.

Colina sostuvo que fue un “error político” anunciar el plan “sin haberlo” compartido ni negociado con los trabajadores, lo que provocó el enojo de San Román, quien aludió a tener puesta “la camiseta” del pórtland. En respuesta, los dirigentes sindicales alegaron tener más experiencia y conocimiento del área.

Manifestaron además que la “opacidad” de hacia dónde se va con el plan para el pórtland y de anunciar soluciones que se toman “sin la opinión de los trabajadores” no ayuda a “acompañar el proceso” porque “no se tiene idea de si es el adecuado o no”.

“La solución a la industria cementera, sin los trabajadores apropiados de la misma (solución), sea cual sea, ¡no es una solución!”, apuntó el dirigente de Fancap.

Señaló que el sindicato está trabajando en una propuesta para el negocio por la cual prevé un mecanismo de inversión sin afectar las cuentas públicas y que se le reclamó al directorio del ente cuál será el ámbito para presentarla. “Parece una actitud medio de botijeo al sindicato. No somos ningunos improvisados y nos dicen que nos van a convocar para discutir sobre los posibles movimientos de personal y las condiciones de los trabajadores, no sobre lo que tenemos la intención de intercambiar, que es sobre el futuro de la industria. Esa es la misma concepción ideológica que tenía el anterior gobierno. Una vez más, surge el plan como una imposición”.

“Muy peligroso”

El gobierno prevé “potenciar” la operativa de la planta de cemento de Minas para producir todo el clínker necesario y dejar apagado el horno de la fábrica de Paysandú (como respaldo), donde se harían solo los procesos de molienda, formulación y embolsado para abastecer el norte del país.

Colina cuestionó que Paysandú pase a ser una planta de “segundo orden” para que recién “en unos años el ente pueda invertir y levantarla”.

“Eso es muy peligroso”, advirtió porque, si se la deja morir, la próxima administración podría resolver cerrarla.

“Nos dicen que el mercado que abastece Ancap se puede hacer solo con la planta de Minas, lo cual es una verdad teórica, no es real, porque se precisan grandes inversiones para que no tenga problemas operativos, y eso no se va a lograr ni en uno, dos o tres años”, agregó.

El sindicalista dijo que la noticia “cayó muy mal en Paysandú” porque se aspiraba a que se siguiera produciendo clínker y cemento en la planta, dado que la mitad de los trabajadores están abocados a la producción.

Opinó que el gobierno no toma la “decisión política” de avanzar en el negocio del pórtland, donde la empresa pública tiene el 33% del mercado.

Planteó que los resultados negativos en el negocio que el ente proyecta para un horizonte de 15 años no serían tales si resolviera avanzar para quedarse “con todo el mercado”.

“En ningún momento Ancap dice: ‘Voy a buscar más mercado’, sino que apuesta por mantener la misma participación”, señaló.