Sería “un desperdicio” abandonar el mercado del cemento pórtland, dice la nueva titular de Ancap

—Sinceramente, recién se integró el directorio y lo vamos a evaluar. Esta semana vamos a estar visitando la planta de Paysandú, tomar conocimiento con mis colegas que están entrando, porque yo vengo de adentro. Lo quiero trabajar con mucha cabeza abierta, con el sindicato me he reunido varias veces en un ámbito superameno, y el planteo que hemos hecho es analizarlo, mirar los números y partir de un análisis consensuado. Mi voluntad, y ya se lo he transmitido al director nacional de Industria, es que también participe de la evaluación, porque esto trasciende temas de energía. No es un estudio de largo plazo: cemento es la prioridad en la lista.