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    Federación que integran las bolsas uruguayas propone mayor coordinación entre mercados regionales

    Las bolsas iberoamericanas enfrentan desafíos similares, en “un entorno global que premia la escala y tiende a concentrar la liquidez en un número reducido de mercados”, señala el presidente de la FIAB

    El recinto de operaciones físicas de la Bolsa de Montevideo.

    El recinto de operaciones físicas de la Bolsa de Montevideo.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En el marco de su 53ª Asamblea General, que tendrá lugar mañana, viernes 18, en San José de Costa Rica, la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB) presentará una “guía” para instrumentar mecanismos de reconocimiento mutuo entre sus asociados.

    La iniciativa, elaborada por un grupo técnico de regulación, recoge principios, recomendaciones y mejores prácticas orientadas a promover una mayor coordinación entre los mercados de capitales de la región. También incorpora un modelo de referencia que podrían considerar las autoridades para desarrollar o adherir a futuros acuerdos.

    Al adelantar la propuesta, el colombiano Juan Pablo Córdoba, presidente de la FIAB, alegó que las bolsas iberoamericanas “enfrentan desafíos similares en función de incrementar su profundidad y liquidez, facilitar el acceso al financiamiento, atraer nuevos inversionistas y fortalecer su competitividad frente a otros centros financieros internacionales”. El reto —agregó el ejecutivo— adquiere mayor relevancia “en un entorno global que premia la escala y tiende a concentrar la liquidez en un número reducido de mercados”.

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    Fundada en 1973, la FIAB está integrada por 23 bolsas de valores, entre ellas dos de las uruguayas, la de Montevideo (BVM) y la Electrónica (Bevsa).

    Acercamiento entre las bolsas

    Una mayor coordinación entre la BVM y la Bevsa está actualmente sobre la mesa. La “interoperabilidad”, que habilitaría el acceso “recíproco” y “no discriminatorio” de los participantes de ambos mercados, fue propuesta por el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley de competitividad que está a consideración del Parlamento como parte de un “conjunto de acciones que apuntan a promover el desarrollo y la profundización de la operativa” bursátil uruguaya.

    Las conversaciones entre las autoridades de la BVM y la Bevsa, que tienen en el horizonte una eventual fusión de ambas instituciones, se encuentran todavía en fases iniciales, señalaron a Búsqueda fuentes bursátiles.

    “El objetivo, el diseño ideal para nosotros, sería confluir hacia un único mercado de valores, pero, en la medida en que esas son decisiones que involucran a privados, lo que existen son conversaciones en esa dirección. Mientras que ese proceso no avance, no culmine, no se concrete, lo que estamos promoviendo acá es un artículo que, aún existiendo distintas bolsas, asegure la interoperabilidad y, por lo tanto, facilite las transacciones y que los operadores que están habilitados en un mercado puedan estar transando y operando con otros operadores que operan en la otra bolsa. Nos parece que esta es una medida muy importante para incentivar el desarrollo y la profundización del mercado de valores como un aspecto clave para mejorar el acceso al financiamiento de las empresas”, declaró el mes pasado en el Parlamento el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba.

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