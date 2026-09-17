Federación que integran las bolsas uruguayas propone mayor coordinación entre mercados regionales

Las bolsas iberoamericanas enfrentan desafíos similares, en “un entorno global que premia la escala y tiende a concentrar la liquidez en un número reducido de mercados”, señala el presidente de la FIAB

En el marco de su 53ª Asamblea General, que tendrá lugar mañana, viernes 18, en San José de Costa Rica, la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB) presentará una “guía” para instrumentar mecanismos de reconocimiento mutuo entre sus asociados.

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La iniciativa, elaborada por un grupo técnico de regulación, recoge principios, recomendaciones y mejores prácticas orientadas a promover una mayor coordinación entre los mercados de capitales de la región. También incorpora un modelo de referencia que podrían considerar las autoridades para desarrollar o adherir a futuros acuerdos.

Al adelantar la propuesta, el colombiano Juan Pablo Córdoba, presidente de la FIAB, alegó que las bolsas iberoamericanas “enfrentan desafíos similares en función de incrementar su profundidad y liquidez, facilitar el acceso al financiamiento, atraer nuevos inversionistas y fortalecer su competitividad frente a otros centros financieros internacionales”. El reto —agregó el ejecutivo— adquiere mayor relevancia “en un entorno global que premia la escala y tiende a concentrar la liquidez en un número reducido de mercados”.

Fundada en 1973, la FIAB está integrada por 23 bolsas de valores, entre ellas dos de las uruguayas, la de Montevideo (BVM) y la Electrónica (Bevsa).

Acercamiento entre las bolsas Una mayor coordinación entre la BVM y la Bevsa está actualmente sobre la mesa. La “interoperabilidad”, que habilitaría el acceso “recíproco” y “no discriminatorio” de los participantes de ambos mercados, fue propuesta por el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley de competitividad que está a consideración del Parlamento como parte de un “conjunto de acciones que apuntan a promover el desarrollo y la profundización de la operativa” bursátil uruguaya.