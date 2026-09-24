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    Financiera Cash prepara emisión de títulos de deuda en pesos; colocó Conaprole

    Cash S.A. emitirá títulos de deuda y certificados de participación por tercera vez; Conaprole concretó su decimoséptima serie de obligaciones negociables del programa Conahorro IV

    Casa de crédito Cash, en el Centro de Montevideo.

    Casa de crédito Cash, en el Centro de Montevideo.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La empresa administradora de crédito Cash S.A. volverá a recurrir al mercado de valores para buscar financiamiento, el próximo martes 29, en su tercera emisión de oferta pública. La colocación se realizará a través del fideicomiso financiero Cash III, constituido por Amicorp Uruguay Afisa S.A., por un monto inicial de $ 490 millones, con posibilidad de ampliarlo hasta $ 700,2 millones.

    El 73,2% del monto corresponde a los títulos de deuda “A”, por $ 359,6 millones y con posibilidad de extensión hasta $ 512,7 millones. El resto de la emisión estará compuesto por títulos de deuda “B” y “C”, y por certificados de participación.

    La tasa de interés de los títulos “A” rondará el 11,5% anual en pesos, aunque podrá variar hasta el momento de la emisión; los intereses se pagarán mensualmente a partir del 20 de noviembre.

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    Estos papeles vencerán en nueve meses, con el último pago previsto para el 21 de junio de 2027. La emisión cuenta con una calificación de riesgo “AA(uy)”, otorgada por Fix SCR Uruguay.

    Los papeles de Cash cotizarán en la Bolsa Electrónica (Bevsa) y en la de Montevideo (BVM).

    Conaprole vuelve a emitir

    Durante una semana de suscripción, que cerró el martes 22, la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) recibió 572 pedidos de compra, por un total de US$ 7,9 millones, de la decimoséptima serie de obligaciones negociables emitida bajo el programa Conahorro IV; colocó los US$ 5 millones que había ofrecido, informó a Búsqueda el gerente financiero de la empresa, José Luis Rial. Son títulos a cinco años, con una tasa de interés de 4,5% anual.

    El actual programa permite a la cooperativa realizar emisiones hasta junio de 2027. Hasta el momento, se prevé que las nuevas colocaciones se realicen en diciembre de este año, marzo y junio del próximo.

    Según expresó Rial, la continuidad del cronograma dependerá de la aprobación del programa Conahorro V por parte del Banco Central. “Pensamos que lo va a hacer, pero hasta que no lo haga seguiremos con este programa IV, que dura hasta mediados de 2027”, señaló. Los papeles bajo el nuevo programa son en pesos y unidades indexadas.

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