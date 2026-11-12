FMI: dolarización es “elevada y persistente”, y bajar encajes en pesos la desincentiva

El organismo internacional analizó cómo responde el crédito bancario ante una baja de la proporción de los depósitos que los bancos deben dejar inmovilizados

Uruguay logró “avances graduales en la reducción de la dolarización financiera, especialmente en el ámbito del crédito”, y esta “sigue siendo elevada y persistente”. Eso refleja una “inercia histórica, una confianza sostenida en los ahorros en moneda extranjera y el papel estructural que desempeñan los ingresos en dólares en ciertos segmentos del sector empresarial”, señala un reciente análisis sobre la temática elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Usando datos de la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central (BCU), que recopila datos crediticios corporativos y de personas con bancos y financieras, y la base de balances de la Auditoría Interna de la Nación, examinó cómo las decisiones de las empresas respecto a la moneda en la que se endeudan responden a cambios en las políticas. El análisis sugiere que, en particular, una reducción de los encajes sobre los depósitos en pesos se asocia con una mayor proporción de créditos denominados en esa moneda.

Un ejercicio empírico aprovechó un acontecimiento de política ocurrido en 2022 que contribuyó a una disminución sostenida de la inflación y de las expectativas de inflación. En agosto de 2022, el BCU reforzó su marco de metas de inflación al redefinir el objetivo en torno a un valor central explícito del 4,5%, con un rango de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales en menos o en más. “En principio, esta mejora del régimen de política monetaria basado en metas de inflación debería haber fortalecido la confianza de los prestatarios en el peso uruguayo, reforzado la credibilidad de la moneda nacional y reducido la incertidumbre inflacionaria”, consigna el documento, liberado la semana pasada luego que el Directorio del FMI aprobó la revisión anual de Uruguay. Por consiguiente, agrega, “este cambio de política debería haber mejorado los incentivos para endeudarse en pesos en lugar de en moneda extranjera”.

Los encajes son una proporción de los depósitos de los clientes que los bancos deben mantener inmovilizados en el BCU.