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    Fucvam replica a jerarca ministerial por pagos de préstamos y reclama un “verdadero” Fondo de Vivienda

    El director de Vivienda había señalado que menos de un tercio de las cooperativas afiliadas a la federación retomó la cadena de pagos con el MVOT

    Una movilización de Fucvam, en 2019.&nbsp;

    Una movilización de Fucvam, en 2019. 

    FOTO

    Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “La lentitud en los avances no es nuestra responsabilidad”, señaló la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) sobre la implementación del acuerdo firmado a fines de la anterior administración y que lleva más de un año de trabajo por parte del Ministerio de Vivienda (MVOT) para que las cooperativas afiliadas reintegren los pagos que habían retenido en reclamo de la rebaja de intereses de los préstamos.

    La aclaración de Fucvam fue en respuesta a declaraciones a Búsqueda del director nacional de Vivienda, Milton Machado, en las que informó que se llevan volcados al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) unos US$ 15 millones, correspondientes a 44 cooperativas de las 149 afiliadas a Fucvam para regularizar su situación de pagos. “Estamos hablando de menos del 30%, porque el MVOT tiene para cobrar más de US$ 50 millones que quedaron congelados por años”, afirmó el jerarca. Según dijo, el repago de las cuotas es el que habilita que el sistema de financiamiento “se retroalimente. Si eso se para, obviamente, va en detrimento de nuevos beneficiarios que están a la espera para acceder a préstamos”.

    En un comunicado difundido el viernes 24, Fucvam afirmó que la “huelga de pagos” iniciada por los integrantes de esa organización “reivindicó la rebaja de intereses que se habían elevado a más del doble durante un gobierno frenteamplista. Las cooperativas retuvieron los pagos al Estado pero esos mismos montos están debidamente resguardados en las cuentas paralelas o en las asignadas por el juez mediante el recurso de oblación; las familias nunca dejaron de pagar”.

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    Por otra parte, agrega: el mecanismo de “retorno al control estatal y por tanto el reintegro de los dineros no fue creado por Fucvam, sino por la propia Agencia Nacional de Vivienda. Nuestra federación ha sido muy crítica” con dicho mecanismo “y ha intentado aportar para simplificarlo, hacerlo menos burocrático y más expeditivo. La lentitud en los avances no es nuestra responsabilidad”.

    Además, Fucvam le reprochó “el tono” de las declaraciones a Machado y denunció la “falta de recursos económicos para la construcción de nuevas viviendas” por la “inexistencia de un verdadero” Fonavi que “asegure la atención de la demanda del movimiento cooperativo en todas sus dimensiones”.

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