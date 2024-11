Gabriel Oddone: el IASS es “justo” y “nos debemos” gravar las “rentas altas”

“La preocupación es pertinente, pero uno no puede razonar en instrumentos, y lo más importante es el objetivo. En principio, en el corto plazo no tenemos la idea de que sea imprescindible ingresar cambios tributarios relevantes, pero no nos comprometemos de ninguna manera a decir que no va a haber cambios tributarios”. Esto último, dijo, es porque sería “irresponsable” sostener “cosas que no se pueden prometer”, señaló. Y ejemplificó señalando cómo el gobierno de Jorge Batlle quedó atado a su promesa de no devaluar en la campaña de 1999, lo que, según Oddone, produjo que el salto cambiario fuera mucho más virulento en 2002: “En lugar de conducirse de una manera proactiva, esa devaluación fue reprimida hasta que todo explotó. La razón por la que eso pasó es porque el dilema del gobernante fue: ‘Si incumplo con la promesa, voy a ver dinamitada mi credibilidad y afectar al sistema político’. Uno para evitar ese tipo de problemas no puede prometer cosas que no puede controlar”.