HSBC acuerda vender su negocio en Uruguay al banco brasileño BTG Pactual

Las instituciones involucradas en la compraventa esperan que la transacción —por US$ 175 millones según informó BTG Pactual— sea aprobada por los reguladores.

Señala que la entidad “planea invertir y crecer el negocio en Uruguay, mientras ofrece a los clientes una variedad de oportunidades de inversión a través de su plataforma global”.

“La adquisición de HSBC en Uruguay es una parte importante de nuestra estrategia de internacionalización y fortalece nuestra presencia en la región. Queremos ser el banco de los latinoamericanos, con una oferta de servicios completa y la calidad ya reconocida de BTG Pactual. Seguimos creciendo de forma sólida y consistente, y llevaremos al mercado uruguayo soluciones que aportan seguridad, tecnología y excelencia”, afirmó en una declaración Roberto Sallouti, ejecutivo principal de la entidad.

Con sede en Brasil, el banco ya tiene presencia en México, Colombia, Perú, Chile y Argentina. En el marco de su plan de expansión internacional, el año pasado inició la adquisición de M.Y. Safra, una institución con sede en Estados Unidos, con la intención de ampliar los servicios disponibles para los latinoamericanos en ese país, donde BTG Pactual ya posee oficinas en Miami y Nueva York. Más recientemente, el banco brasileño estableció BTG Pactual Europe tras culminar la adquisición de FIS Privatbank, de Luxemburgo; en Europa ya tiene presencia física en Portugal, España y Reino Unido.

Banco mediano y costos altos

HSBC Uruguay es un banco de mediano porte, actualmente con 280 empleados.

Según datos de la institución publicados por el Banco Central analizados por Búsqueda, al cierre de junio tenía una cartera de préstamos de US$ 1.165 millones y depósitos por US$ 1.459 millones, así como un patrimonio de US$ 167 millones.

Poco después de haber asumido su cargo de gerente general de HSBC Uruguay, Constantino Gotsis reflexionó en una entrevista con Búsquedaa mediados del 2023 que el sistema bancario uruguayo "tiene un tema que no se va a resolver nunca, que es de escala".

Consideró que la rentabilidad del negocio es baja porque “hay costos que tienen los bancos en Uruguay que en otros lados no existen. Tienen Impuesto al Patrimonio mucho más alto que cualquier otra industria. ¿Por qué? ¿Y el principio de equidad tributaria? Después, hay costos laborales importantes. Los aportes patronales que hacen los bancos son mucho más altos que cualquier otro sector. Y sobre esos aportes viene la Prestación Complementaria Patronal, que una parte la pagan los bancos y otra el conjunto de la sociedad. También hay otros costos, como el seguro de depósitos. Entonces, está el tema de la escala y todos estos otros, estructurales, que se tienen que aceptar como son”. Y sentenció: “Uruguay es de las jurisdicciones que tienen costos más altos del mundo y eso es incontrastable”.

En el primer semestre del 2025 HSBC Bank Uruguay obtuvo una ganancia de US$ 20 millones.