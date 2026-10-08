Hubo récord de préstamos para comprar autos eléctricos; el crédito bancario alcanzó 33% del PIB

En el segundo trimestre, las tasas que cobra el sistema bancario por dar préstamos se mantuvieron en el caso de aquellas en dólares al comparar con enero-marzo, en tanto que aumentaron en pesos.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En dólares, las tasas activas por créditos en la divisa estadounidense se ubicaron en 5,15% en el promedio de abril-junio; en pesos, pasando de un promedio trimestral de 14,89% en enero-marzo a 17,35%, informó el Banco Central (BCU) en su Reporte del Sistema Financiero difundido la semana pasada.

En ese contexto, la demanda de financiamiento por parte de empresas no financieras y de personas aumentó en el segundo trimestre. El stock de crédito del sector no financiero en relación con el Producto Interno Bruto alcanzó en junio el 33,0%, un máximo en la serie informada por el BCU. Cuatro años antes, en junio del 2022, ese ratio era de 26,5%.

De todos modos, las autoridades económicas entienden que esos niveles de crédito respecto al tamaño de la economía uruguaya denotan un subdesarrollo del mercado. “Es un escándalo” que afecta el desarrollo, reflexionó en agosto el ministro de Economía , Gabriel Oddone; según él, por las características de la economía uruguaya, ese ratio debiera ser superior a 50%.

El reporte del BCU señala, sin embargo, la expansión relativamente fuerte de ciertos segmentos de crédito. Al analizar la oferta asociada al concepto de sostenibilidad ambiental, observa que los préstamos para la adquisición de vehículos eléctricos son “uno de los productos más promocionados y estandarizados que van en esa dirección, por lo que su evolución constituye un indicador relevante del avance de las finanzas sostenibles en el sistema financiero uruguayo”.

Tomando información de cuatro instituciones bancarias con participación activa en la oferta y promoción de créditos para la compra de ese tipo de unidades, indica que tanto la cantidad de operaciones como los montos otorgados muestran una “trayectoria claramente expansiva”.

Luego de una etapa inicial de “escasa actividad entre 2022 y comienzos de 2023, el financiamiento para vehículos eléctricos comenzó a registrar un crecimiento sostenido que se aceleró significativamente durante 2024 y 2025”. Mientras que en los primeros meses de la serie había menos de 20 operaciones mensuales, hacia el final del período la cantidad de préstamos supera ampliamente las 500 operaciones por mes; el máximo fue de 875 en marzo de 2026. Esta evolución fue acompañada por un incremento similar en los montos desembolsados, que llegaron a aproximadamente $ 610 millones en marzo.

El BCU acota que más del 90% del monto total financiado destinado a la compra de vehículos eléctricos fue en unidades indexadas a la inflación. “Si bien los préstamos en dólares registraron un crecimiento sostenido en términos absolutos, su participación relativa permaneció acotada. Este comportamiento resulta consistente con la estructura habitual del crédito a hogares en Uruguay, donde las operaciones en moneda nacional presentan una mayor correspondencia entre moneda de ingresos y moneda de endeudamiento, contribuyendo a reducir riesgos de descalce cambiario”, pondera el reporte.

Sin embargo, las familias son una porción relativamente menor dentro del stock total de créditos otorgados (4,2% a junio), y más de la mitad de la cartera al sector no financiero residente corresponde a préstamos a empresas del agro y del sector comercial.